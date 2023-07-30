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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika'da günün pilotu Verstappen oldu

Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika GP'de günün pilotu seçildi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Hollandalı pilot altıncı sıradan başladığı Belçika Grand Prix'sinde harika bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

Sadece 17 turda önündeki isimlerin hepsini geçen Verstappen, gösterdiği bu güçlü performansla bu yıl üçüncü kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbayan   Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Mónako  Esteban Ocón
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris 
United Kingdom Büyük Britanya   Lando Norris
Hungary Macaristan   Sergio Pérez
Belgium Belçika   Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 7
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 5
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
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