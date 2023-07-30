Belçika'da günün pilotu Verstappen oldu

Horner'dan Verstappen'e övgü: "Bu bir nesilde bir kez görebileceğimiz bir şey!"

Formula 1 Belçika GP

Horner'dan Verstappen'e övgü: "Bu bir nesilde bir kez görebileceğimiz bir şey!" Horner'dan Verstappen'e övgü: "Bu bir nesilde bir kez görebileceğimiz bir şey!"