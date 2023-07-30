Belçika'da günün pilotu Verstappen oldu
Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika GP'de günün pilotu seçildi.
Hollandalı pilot altıncı sıradan başladığı Belçika Grand Prix'sinde harika bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.
Sadece 17 turda önündeki isimlerin hepsini geçen Verstappen, gösterdiği bu güçlü performansla bu yıl üçüncü kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbayan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Mónako
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Büyük Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
|Belçika
|Max Verstappen
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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