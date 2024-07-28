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Formula 1 Belçika GP

Belçika'da günün pilotu Lewis Hamilton oldu

Belçika'da güçlü bir performans sergileyen Lewis Hamilton, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leaves the garage

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leaves the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes pilotu Lewis Hamilton üçüncü sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans sergiledi ve önce Sergio Perez, sonra da Charles Leclerc'i geçti.

Fakat Hamilton, George Russell'ın, strateji ile öne geçmesinin ardından ikinci sıraya geriledi ve son bölümde tüm baskısına rağmen takım arkadaşını geçemedi.

Yine de gösterdiği güçlü performansla günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

GRAND PRİX GÜNÜN PİLOTU
Bahreyn Bahreyn   Carlos Sainz
Suudi Arabistan Suudi Arabistan     Oliver Bearman
Avustralya Avustralya   Carlos Sainz
Japonya Japonya

 Monako Charles Leclerc
Çin Çin  Lando Norris 
Amerika Birleşik Devletleri Miami  Lando Norris
İtalya İmola  Lando Norris
Monako  Monako  Monako Charles Leclerc
Kanada  Kanada  Lando Norris
İ spanya Lando Norris
Austria Avusturya Lando Norris
Hungary Macaristan Oscar Piastri
Belgium Belçika Lewis Hamilton
   

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

PİLOT Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastián Vettel 23
 Lewis Hamilton 16
 Sergio Perez 14
 Charles Leclerc 14
 Lando Norris 15
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6

ispanya Carlos Sainz

 6
 Kimi Raikkonen 5

Tayland  Alexander Albon

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hulkenberg 2

Avustralya  Oscar Piastri 

 3
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
Fransa Esteban Ocon 1
Japonya Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1

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