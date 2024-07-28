Belçika'da günün pilotu Lewis Hamilton oldu
Belçika'da güçlü bir performans sergileyen Lewis Hamilton, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, leaves the garage
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes pilotu Lewis Hamilton üçüncü sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans sergiledi ve önce Sergio Perez, sonra da Charles Leclerc'i geçti.
Fakat Hamilton, George Russell'ın, strateji ile öne geçmesinin ardından ikinci sıraya geriledi ve son bölümde tüm baskısına rağmen takım arkadaşını geçemedi.
Yine de gösterdiği güçlü performansla günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|GRAND PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
|Avustralya
|Carlos Sainz
|Japonya
|
Charles Leclerc
|Çin
|Lando Norris
|Miami
|Lando Norris
|İmola
|Lando Norris
|Monako
|Charles Leclerc
|Kanada
|Lando Norris
|İ spanya
|Lando Norris
|Avusturya
|Lando Norris
|Macaristan
|Oscar Piastri
|Belçika
|Lewis Hamilton
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|PİLOT
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastián Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|16
|Sergio Perez
|14
|Charles Leclerc
|14
|Lando Norris
|15
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|
Carlos Sainz
|6
|Kimi Raikkonen
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hulkenberg
|2
|
Oscar Piastri
|3
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar