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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Belçika Grand Prix'sine 75 bin taraftar katılabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Belçika Grand Prix'sine toplamda 75 bin seyirci alınabilecek gibi görünüyor.

Belçika Grand Prix'sine 75 bin taraftar katılabilir

Belçika hükümeti, COVID-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin bazılarını gevşetme kararı almıştı.

Bu kapsamda Belçika'da açık havada düzenlenecek büyük etkinliklere de izin verilecek.

13 Ağustos'tan sonra organize edilecek açık hava etkinliklerine günlük 75 bin kişi katılabilecek. Etkinliklerin nasıl düzenleneceğine ilişkin ayrıntılı kararlar daha sonra alınacak.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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