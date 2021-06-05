Belçika Grand Prix'sine 75 bin taraftar katılabilir
2021 Belçika Grand Prix'sine toplamda 75 bin seyirci alınabilecek gibi görünüyor.
Belçika hükümeti, COVID-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin bazılarını gevşetme kararı almıştı.
Bu kapsamda Belçika'da açık havada düzenlenecek büyük etkinliklere de izin verilecek.
13 Ağustos'tan sonra organize edilecek açık hava etkinliklerine günlük 75 bin kişi katılabilecek. Etkinliklerin nasıl düzenleneceğine ilişkin ayrıntılı kararlar daha sonra alınacak.
2021 Belçika GP 27-29 Ağustos tarihleri için planlanmış durumda ve bu da Belçika GP'de sorunsuz şekilde 75 bin kişinin alınabileceği anlamına geliyor.
Fakat piste girmek isteyen taraftarların bir aşı sertifikasına veya negatif COVID-19 testine ihtiyacı olacak.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda Grand Prix'si de 105 bin kişilik bir taraftar hedefi açıklamıştı.
Öte yandan dün, Spa pistinin olduğu bölgede yağan yağmur sonrası efsanevi pisti adeta sel bastı.
Görüntülere buradan ulaşabilir veya aşağıdan seyredebilirsiniz.
Önceki haber
Stella: "Lastikler çok fazla aşınıyor"
Sonraki haber
Azerbaycan GP: Mercedes'in yaşadığı sıkıntılar ne kadar gerçekçi?
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Azerbaycan GP
|Editör
|Kemal Şengül