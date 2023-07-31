Belçika GP'si sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

Perez [Charles'a]: “Startın iyiydi, değil mi?

Leclerc: "Evet fakat yeterince iyi değildi. Beni geçtin, bu imkansız!"

Perez: "İmkansız demek, ha?"

Leclerc: "İlk virajı iyi döndün, yakın olduğunu gördüm. İçimden bu iş bitti dedim, ya Eau Rouge'da ayağımı gazdan çekecektim, ya da..."

Perez: "Ben de öyle düşünmüştüm."

Leclerc: "Carlos'a ne oldu?"

Verstappen: "Startta mı?"

Leclerc: "Temas yüzünden mi oldu?"

Verstappen: "Temas nedeniyle hasar alıp almadığından emin değilim."

Perez: "Lewis yapamadı."

Leclerc: "Yapamadı. Sonlara doğru birçok kez kontra vermek zorunda kaldım. Sonlara doğru zorluyor muydun yoksa aradaki farkı kapatmaya mı çalışıyordun?"

Perez: "Hayır, sadece farkı korumaya çalışıyordum. Ya sen?"

Leclerc: "Yani, yakıt tasarrufu yapmam gerektiğini düşünerek zorluyordum ama dürüst olmak gerekirse çok fazla bir şey yoktu. Çok fazla rüzgar vardı."

Verstappen: "Evet! Direksiyonu sıkı tutmak zorunda kaldım."

Leclerc: "Ben de senin gibi yaptım, Eau Rouge'da arka tarafı kaybettim. Korkunç bir şey."

Verstappen: "Artık her ihtimale karşı biraz daha fazla kaçış alanı var. Ama yine de sıkıntı yaşamak isteyeceğim bir viraj değil."