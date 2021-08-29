Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Belçika Grand Prix'sinin startı, yarış öncesinde ve yarışın başlangıcında yağan yoğun yağmur nedeniyle ertelendi.

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Belçika Grand Prix'si hafta sonunun yağmur altında geçmesi zaten bekleniyordu ve cumartesi günkü sıralama turları yağmur altında geçmişti.

Pazar günü için tahminler, yağmur için oldukça yüksekti ve yarış öncesinde yoğun yağmur başladı. Sağanak yağış, yarışın tam start anında etkisini iyice artırdı.

Formula 1 başlangıçta formasyon turunun güvenlik aracı ardına tam saatinde başlayacağını açıklasa da, sonrasında startın erteleneceği açıklandı.

Formula 1 beşer dakikalık ertelemeler yaptı ve TSi 16:25 itibariyle formasyon turu başladı. Fakat şartlar o kadar kötüydü ki atılan 2 turun ardından kırmızı bayrak çıktı.

Böylelikle iki turluk formasyon turunun ardından yarış askıya alınmış oldu.

Sergio Perez, yarış öncesinde keşif turu atarken kaza yapmış ve aracına büyük hasar vermişti. Bu yüzden de yarışa katılamadı.

paylaşım
yorumlar
Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş

Önceki haber

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

21 dk
2
Formula 1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

1 s
3
Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

7 s
4
Formula Drift

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı

2 s
5
Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

3 s
Son Haberler
Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
F1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

21dk
Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş
F1

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş

27dk
Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"
F1

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

57dk
Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı
F1

Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı

1 s
Canlı anlatım: Belçika GP
F1

Canlı anlatım: Belçika GP

1 s
Son Videolar
F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
2 s

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil" Belçika GP
Formula 1

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak! Belçika GP
Formula 1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

Raikkonen, Belçika GP'ye pit yolundan başlayacak Belçika GP
Formula 1

Raikkonen, Belçika GP'ye pit yolundan başlayacak

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!
Formula 1 Formula 1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?
Formula 1 Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı
Formula Drift Formula Drift

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı

Belçika GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Son Haberler

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş
Formula 1 Formula 1

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı
Formula 1 Formula 1

Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.