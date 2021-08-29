Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Belçika Grand Prix'si hafta sonunun yağmur altında geçmesi zaten bekleniyordu ve cumartesi günkü sıralama turları yağmur altında geçmişti.

Pazar günü için tahminler, yağmur için oldukça yüksekti ve yarış öncesinde yoğun yağmur başladı. Sağanak yağış, yarışın tam start anında etkisini iyice artırdı.

Formula 1 başlangıçta formasyon turunun güvenlik aracı ardına tam saatinde başlayacağını açıklasa da, sonrasında startın erteleneceği açıklandı.

Formula 1 beşer dakikalık ertelemeler yaptı ve TSi 16:25 itibariyle formasyon turu başladı. Fakat şartlar o kadar kötüydü ki atılan 2 turun ardından kırmızı bayrak çıktı.

Böylelikle iki turluk formasyon turunun ardından yarış askıya alınmış oldu.

Sergio Perez, yarış öncesinde keşif turu atarken kaza yapmış ve aracına büyük hasar vermişti. Bu yüzden de yarışa katılamadı.