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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika GP'de günün pilotu Verstappen oldu

Max Verstappen, 2022 Belçika Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

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Belçika GP'de günün pilotu Verstappen oldu
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Max Verstappen 14. sıradan başladığı Belçika Grand Prix'sinde harika bir performans ortaya koydu ve güçlü bir yükselişle ilk sıraya kadar çıktı.

Bu hafta rakiplerinden daha güçlü bir görüntü çizen genç sürücü, rahat bir zafer elde etti ve şampiyonadaki puan farkını 93'e çıkardı.

Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya   Sergio Pérez
Austria Avusturya   Mick Schumacher
France Fransa    Carlos Sainz
Hungary Macaristan   Max Verstappen
Belgium Belçika   Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 36
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 10
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
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