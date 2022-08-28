Belçika GP'de günün pilotu Verstappen oldu

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Max Verstappen 14. sıradan başladığı Belçika Grand Prix'sinde harika bir performans ortaya koydu ve güçlü bir yükselişle ilk sıraya kadar çıktı.

Bu hafta rakiplerinden daha güçlü bir görüntü çizen genç sürücü, rahat bir zafer elde etti ve şampiyonadaki puan farkını 93'e çıkardı.

Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Britanya Sergio Pérez Avusturya Mick Schumacher Fransa Carlos Sainz Macaristan Max Verstappen Belçika Max Verstappen 2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 36 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 10 Daniel Ricciardo 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1