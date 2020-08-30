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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Belçika GP'de günün pilotu Gasly oldu!

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Belçika GP'de günün pilotu Gasly oldu!
Ekleyen:
, Editör

Pierre Gasly, Belçika GP'deki güçlü performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Yarışa ilk onun dışında başlayan Pierre Gasly, sert lastik stratejisiyle iyi bir ilk bölüm geçirmeyi başardı.

Pit stoplardan sonra, yarışın son bölümünde güzel ataklar yapan genç sürücü, damalı bayrağı sekizinci sırada görerek dikkatleri üzerine çekti.

Fransız pilot, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Gasly böylelikle bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya GP tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark GP  Sergio Pérez
Hungary Macaristan GP  Max Verstappen
 Britanya GP  Lewis Hamilton
 70. Yıl Dönümü GP  Max Verstappen
 İspanya GP  Sebastian Vettel
Belgium Belçika GP  Pierre Gasly

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 26
 Sebastian Vettel 17
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Pierre Gasly 2
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Kevin Magnussen 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Editör Kemal Şengül

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