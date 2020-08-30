Belçika GP'de günün pilotu Gasly oldu!
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Pierre Gasly, Belçika GP'deki güçlü performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa ilk onun dışında başlayan Pierre Gasly, sert lastik stratejisiyle iyi bir ilk bölüm geçirmeyi başardı.
Pit stoplardan sonra, yarışın son bölümünde güzel ataklar yapan genç sürücü, damalı bayrağı sekizinci sırada görerek dikkatleri üzerine çekti.
Fransız pilot, bu performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Gasly böylelikle bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya GP
|Alexander Albon
|Steiermark GP
|Sergio Pérez
|Macaristan GP
|Max Verstappen
|Britanya GP
|Lewis Hamilton
|70. Yıl Dönümü GP
|Max Verstappen
|İspanya GP
|Sebastian Vettel
|Belçika GP
|Pierre Gasly
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|26
|Sebastian Vettel
|17
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Pierre Gasly
|2
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Kevin Magnussen
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Belçika GP
|Editör
|Kemal Şengül
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Belçika GP'de günün pilotu Gasly oldu!
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