Belçika GP yönetimi, tribünlerde sıkıntı yaşanmaması için harekete geçti
Belçika GP organizatörleri, yarışa bir hafta kala uyulması gereken kuralları sosyal medyadan duyurdu.
Seyircilerin tamamen geri döndüğü 2022 sezonu, tribünlerde ne yazık ki bir takım tatsız sahnelere sahne oldu.
Britanya GP'sinde Max Verstappen ciddi şekilde yuhalanırken, Avusturya'da ise sıralama turlarında kaza yapan Lewis Hamilton, taraftarların henüz kendisinin iyi olup olmadığını görmeden sevinmelerini "kafa karıştırıcı" olarak nitelendirdi.
O hafta sonu birçok olayın yaşanmasının ardından Formula 1 yönetimi bir bildiri yayınlamak zorunda dahi kaldı.
Bildiride, "Avusturya GP'sinde bazı taraftarların başkaları tarafından tamamen kabul edilemez yorumlara maruz kaldığına dair raporlara ulaşmış durumdayız."
"Bu konuları çok ciddiye alıyoruz, organizatörler ve güvenlik görevlileri ile görüştük, ayrıca olayları bildiren taraftarlarla da konuşacağız."
"Bu tür davranışlar kabul edilemez ve hoş görülmeyecektir." ifadeleri yer aldı.
Ancak sıkıntılar iki yarış sonraki Macaristan GP'sinde de devam etti. İnternette birtakım hayranların Hamilton tişörtleri yaktığı videolar yayılırken, Verstappen bu olanları "iğrendirici" şeklinde nitelendirdi.
Bir kez daha harekete geçen Formula 1 yönetimi, "Drive it Out isimli bir kampanya başlattı, kampanya hem sosyal medyadaki, hem de tribünlerdeki davranış bozukluklarına odaklanacak.
Atmosphere, Zandvoort
Fotoğraf: Marijn Schotanus
Formula 1 gelecek hafta Belçika GP'si ile birlikte yaz arasından dönecek ve organizatörler şimdiden herhangi bir sıkıntılı durumun önlenmesi için harekete geçtiler.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan pist yönetimi, "Başarılı bir Grand Prix'nin anahtarı sizsiniz! Yalnızca kurallara uyun ve bunu yaparken eğlenin.”
"Yapılması gerekenler şu şekilde:"
"Herkese saygı duyun."
"Bardak, alkol, meşale, drone, silah getirmeyin."
"Pist sınırlarına bisiklet girişi yasaktır, bisikletinizi Blanchimont girişine park edin" ifadelerini kullandı.
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