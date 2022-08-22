Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Ricciardo halen yarış kazanabileceğine inanıyor Sonraki / Isola: "Pist üstündeki rekabeti arttırmayı başardık"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika GP yönetimi, tribünlerde sıkıntı yaşanmaması için harekete geçti

Belçika GP organizatörleri, yarışa bir hafta kala uyulması gereken kuralları sosyal medyadan duyurdu.

Altay Gök
Ekleyen:
Belçika GP yönetimi, tribünlerde sıkıntı yaşanmaması için harekete geçti
Haberi dinle

Seyircilerin tamamen geri döndüğü 2022 sezonu, tribünlerde ne yazık ki bir takım tatsız sahnelere sahne oldu.

Britanya GP'sinde Max Verstappen ciddi şekilde yuhalanırken, Avusturya'da ise sıralama turlarında kaza yapan Lewis Hamilton, taraftarların henüz kendisinin iyi olup olmadığını görmeden sevinmelerini "kafa karıştırıcı" olarak nitelendirdi.

O hafta sonu birçok olayın yaşanmasının ardından Formula 1 yönetimi bir bildiri yayınlamak zorunda dahi kaldı.

Bildiride, "Avusturya GP'sinde bazı taraftarların başkaları tarafından tamamen kabul edilemez yorumlara maruz kaldığına dair raporlara ulaşmış durumdayız."

"Bu konuları çok ciddiye alıyoruz, organizatörler ve güvenlik görevlileri ile görüştük, ayrıca olayları bildiren taraftarlarla da konuşacağız."

"Bu tür davranışlar kabul edilemez ve hoş görülmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Ancak sıkıntılar iki yarış sonraki Macaristan GP'sinde de devam etti. İnternette birtakım hayranların Hamilton tişörtleri yaktığı videolar yayılırken, Verstappen bu olanları "iğrendirici" şeklinde nitelendirdi.

Bir kez daha harekete geçen Formula 1 yönetimi, "Drive it Out isimli bir kampanya başlattı, kampanya hem sosyal medyadaki, hem de tribünlerdeki davranış bozukluklarına odaklanacak.

Atmosphere, Zandvoort

Atmosphere, Zandvoort

Fotoğraf: Marijn Schotanus

Formula 1 gelecek hafta Belçika GP'si ile birlikte yaz arasından dönecek ve organizatörler şimdiden herhangi bir sıkıntılı durumun önlenmesi için harekete geçtiler.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan pist yönetimi, "Başarılı bir Grand Prix'nin anahtarı sizsiniz! Yalnızca kurallara uyun ve bunu yaparken eğlenin.”

"Yapılması gerekenler şu şekilde:"

"Herkese saygı duyun."

"Bardak, alkol, meşale, drone, silah getirmeyin."

"Pist sınırlarına bisiklet girişi yasaktır, bisikletinizi Blanchimont girişine park edin" ifadelerini kullandı.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Ricciardo halen yarış kazanabileceğine inanıyor
Önceki haber

Ricciardo halen yarış kazanabileceğine inanıyor
Sonraki haber

Isola: "Pist üstündeki rekabeti arttırmayı başardık"

Isola: "Pist üstündeki rekabeti arttırmayı başardık"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Audi, Sauber ile anlaştı, anlaşma Belçika'da duyurulabilir! Belçika GP
Formula 1

Audi, Sauber ile anlaştı, anlaşma Belçika'da duyurulabilir!

Haas pilotlarına göre dalgalanma artık sorun teşkil etmiyor Belçika GP
Formula 1

Haas pilotlarına göre dalgalanma artık sorun teşkil etmiyor

Geçen sene rekor seyirci çeken COTA, ilk sektöre yeni bir tribün inşa etti Belçika GP
Formula 1

Geçen sene rekor seyirci çeken COTA, ilk sektöre yeni bir tribün inşa etti

Son Haberler

Audi, Sauber ile anlaştı, anlaşma Belçika'da duyurulabilir!
Formula 1 Formula 1

Audi, Sauber ile anlaştı, anlaşma Belçika'da duyurulabilir!

Motorsport-Total.com'un haberine göre, Audi ve Sauber 2026 sezonundan itibaren ortaklık kurmak için anlaşma sağladılar.

Haas pilotlarına göre dalgalanma artık sorun teşkil etmiyor
Formula 1 Formula 1

Haas pilotlarına göre dalgalanma artık sorun teşkil etmiyor

Kevin Magnussen ve Mick Schumacher, bir türlü gündemden düşmeyen dalgalanma sorununun artık sorun olmaktan çıktığını düşünmekteler.

Spa'da yağmur ihtimali var
Formula 1 Formula 1

Spa'da yağmur ihtimali var

Belçika Grand Prix'si hafta sonunda yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor.

Geçen sene rekor seyirci çeken COTA, ilk sektöre yeni bir tribün inşa etti
Formula 1 Formula 1

Geçen sene rekor seyirci çeken COTA, ilk sektöre yeni bir tribün inşa etti

COTA pist yönetimi, uzun süredir planlanan yeni tribünün inşaatının tamamlandığını duyurdu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.