Belçika GP Yarış: Russell kazandı, Mercedes 1-2!

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasının 14. ayağı ve yaz arasından önceki son yarış olan Belçika Grand Prix'si, meşhur Spa-Francorchamps pistinde, beklendiği üzere güneşli hava koşullarında başladı.

Formasyon turunda birçok pilotun orta hamur tercih ettiği görülürken, ilk 10'da Sainz sert lastikleri tercih etti. Arka tarafta ise Ricciardo yumuşak lastikleri tercih etmişti.

Başlangıçta Leclerc iyi bir kalkışla yerini korurken, üçüncü sıradan başlayan Hamilton önündeki Perez'i zorlayarak ilk turda geride bırakmayı başardı. Perez pozisyonu geri almak için atak yapsa da başarılı olamadı.

Norris, ilk virajı döndükten sonra pist dışına taşarak çakıllara çıktığı için 3 sıra geriye düşerken, Verstappen ise start anından itibaren tırmanmaya başladı. 11. sıradan başlayan Verstappen ikinci tur itibariyle 8.liğe yükseldi.

Lando Norris, McLaren MCL38, gets a wheel on the gravel at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images