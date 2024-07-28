Belçika GP Yarış: Russell kazandı, Mercedes 1-2!

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasının 14. ayağı ve yaz arasından önceki son yarış olan Belçika Grand Prix'si, meşhur Spa-Francorchamps pistinde, beklendiği üzere güneşli hava koşullarında başladı.

Formasyon turunda birçok pilotun orta hamur tercih ettiği görülürken, ilk 10'da Sainz sert lastikleri tercih etti. Arka tarafta ise Ricciardo yumuşak lastikleri tercih etmişti.

Başlangıçta Leclerc iyi bir kalkışla yerini korurken, üçüncü sıradan başlayan Hamilton önündeki Perez'i zorlayarak ilk turda geride bırakmayı başardı. Perez pozisyonu geri almak için atak yapsa da başarılı olamadı.

Norris, ilk virajı döndükten sonra pist dışına taşarak çakıllara çıktığı için 3 sıra geriye düşerken, Verstappen ise start anından itibaren tırmanmaya başladı. 11. sıradan başlayan Verstappen ikinci tur itibariyle 8.liğe yükseldi.

Lando Norris, McLaren MCL38, gets a wheel on the gravel at the start Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

3. tur itibariyle Leclerc'in DRS mesafesinden kopmayan Hamilton, atak yaparak yarış liderliğini ele geçirdi.

Arka tarafta Zhou'nun hidrolik problemi nedeniyle yavaşladığı görüldü. Zhou telsizden aracını pit alanına getirmeye çalıştığını söyledi. Ancak sonra telsizden yarışa devam edebileceğini iletti.

7.tur itibariyle Hamilton Leclerc ile; Leclerc ise Perez ile DRS mesafesini açtılar.

Zhou, yaşadığı problemden sonra yarışa devam etmek için çabalasa da başarılı olamadı ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

8. turda Hulkenberg pite ilk gelen pilot oldu ve sert hamur lastiklere geçti.

Bir tur sonra ise Albon ve Ricciardo pite gelerek orta hamur lastiklere geçtiler.

11.tur itibariyle Red Bull Verstappen'i pite çağırdı ve onu Russell takip etti. İki pilot da sert lastiklere geçerken Russell 12., Verstappen 14. olarak piste geri döndüler.

1 tur sonra lider Hamilton da pite çağrıldı ve sert hamurlara geçerek 6. olarak piste döndü. Böylece yeni yarış lideri Leclerc oldu. Hamilton'la beraber Perez ve Piastri de pite geldiler ve 8. ve 9. olarak pite döndüler.

13.turda Charles Leclerc de pite çağrıldı ve Hamilton'ın arkasında 5. olarak piste geri döndü. Bu esnada Piastri önündeki Perez'i geride bıraktı.

Böylece önde pite gelmeyen Sainz ve Norris, sırasıyla 1 ve 2. sıraya yerleştiler.

Arkada Alex Albon, önünde henüz pit yapmayan Tsunoda'yı taze lastiklerle geride bırakarak 10. sırayı aldı.

Bu esnada Carlos Sainz kısa süreliğine kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna çıksa da toparlayarak piste geri döndü ve liderliğini korudu.

15. turda Lando Norris pite çağrıldı ve sert hamur lastiklere geçerek Max Verstappen'in yaklaşık 6 saniye arkasında 8. olarak piste geri döndü.

Arka arkaya yarışı sürdüren Perez, Russell ve Verstappen birbirlerinin DRS mesafesine girerek pozisyon mücadelesine başladılar.

20. turda Perez, kendisine gittikçe yaklaşan Russell'ı arkasında tutmaya çalışırken, yarışı lider götüren Sainz pite çağrıldı ve orta hamur lastiklere geçti ve Norris'in arkasında 8. olarak piste döndü. Böyleye yeni yarış lideri Hamilton oldu.

Bu esnada Russell, Perez'i geride bırakarak 4. sıraya yerleşti. Böylece iki Red Bull pilotu Perez ve Verstappen arka arkaya yarışa devam ettiler. 22. turda Red Bull Perez'i pite çağırdı ve Meksikalı pilot Sainz'ın arkasında 8. olarak piste geri döndü. Böylece Verstappen, Russell'ın arkasında 5.liğe yükselmiş oldu.

23. turda Verstappen'e oldukça yaklaşan Norris, Hollandalı pilotu zorlamaya başladı. Norris, Verstappen'i zorlarken blokaj yaşayarak virajı dönemedi ve virajı keserek Verstappen'in yanında piste geri döndü. Norris, ceza almamak için yeri Verstappen'e bıraktı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, açılış turunda pistin geri kalanı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

26. turda yarışı ikinci sırada sürdüren Leclerc'i Ferrari pite çağırdı ve Monakolu pilot sert lastiklere geçerek takım arkadaşının arkasında 7. olarak piste geri döndü.

Bir tur sonra Ferrari'nin bu hamlesine cevap veren Mercedes, yarış lideri Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilot sert lastikleri takarak Sainz ile Leclerc'in arasında 6. olarak piste geri döndü. Böylece yeni yarış lideri Piastri oldu.

29. turda Verstappen pite çağrıldı ve orta hamur lastiklere geçerek takım arkadaşının arkasında, 7. olarak piste geri döndü.

Hamilton, önündeki Sainz'ı kovalamaya başladığı esnada, Sainz da pite çağrıldı ve o da sert hamurları tercih ederek Verstappen'in arkasında 8. olarak piste geri döndü.

30. turda Norris de pite çağrıldı ve sert hamurlara geçerek iki Red Bull'un arkasında 7. olarak piste geri döndü.

30. turda Perez, arkasındaki takım arkadaşı Verstappen'e yol verdi. 31. turda pite gelen Piastri, frenleme esnasında zorluk yaşayarak 4.4 saniyelik yavaş bir pit yaptı ve 4. sırada piste geri döndü.

Bu esnada Norris önündeki, Perez'i geride bırakarak öndeki Verstappen'i kovalamaya başladı.

Birçok pilotun 2 pit stop yapmasından sonra tek pit stopla yarış liderliğini devralan Russell, pite gelmek istemediğini bildirdi ve yarışa sert hamur lastikleriyle devam etti.

35. turda önündeki Leclerc'e yaklaşan Piastri bir atak yapsa da önde kalmayı başaramadı. 36. turda tekrar bir atak yapan Piastri, Leclerc'i dışarıdan geçerek 3. sıraya yerleşti.

37. tur itibariyle Russell pite gelmeden yarışı lider götürmeye devam ederken, arkadan onu takip eden takım arkadaşı Hamilton aradaki farkı her tur azaltarak 2.8 saniyeye kadar düşürdü.

39. turda önündeki Perez'i yakın takibe alan Sainz, atağını yaptı ve Meksikalı pilotu geride bırakarak 7. sıraya yerleşti.

40. turda Russell'ın DRS mesafesine giren Hamilton, takım arkadaşını yakın takibe aldı. 41. turda takım arkadaşına atak yapan Hamilton geçişi tamamlayamadı. Takım arkadaşlarının arasındaki çekişmeden faydalanan Piastri öndeki Mercedes ikilisine yaklaştı.

Bu esnada arkada Perez, en hızlı tur puanını elde etmek üzere pite gelerek yumuşak lastiklere geçti.

Son turda birbirlerinin DRS mesafesinde olan ilk 3'teki pilotlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

George Russell galibiyete ulaşırken, Lewis Hamilton ikinci, Oscar Piastri üçüncü oldu.

İlk 10'u sırasıyla Leclerc, Verstappen, Norris, Sainz, Perez, Alonso ve Ocon tamamladı.

Yarış Sonucu: