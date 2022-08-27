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Formula 1 / Belçika GP Sıralama turları raporu

Belçika GP: Verstappen en hızlısı, pole pozisyonu Sainz'ın!

2022 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın oldu.

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Yaklaşık 1 ay süren yaz arasının ardından gerçekleştirilen ilk sıralama turlarına Belçika'daki Spa-Francorchamps pisti ev sahipliği yaparken, sıralama turlarında büyük oranda Red Bull pilotlarının üstünlüğü vardı.

Verstappen son bölümde sadece bir tur atmasına rağmen en hızlı isim olmayı başardı ancak motor cezasından kaynaklı grid cezası nedeniyle geriye düştü ve pole pozisyonu ikinci sırayı elde eden Ferrari pilotu Carlos Sainz'a geçti. Pazar günü ilk çizgiyi Sainz ve Perez ikilisi paylaşacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor
1 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull
3 Spain Fernando Alonso Alpine Renault
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes
6 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull
9 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes
11 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes
12 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull
14 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari
15 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull
16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari
17 France Esteban Ocon Alpine Renault
18 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes
19 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari
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Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3:  Verstappen en hızlısı, pole Sainz'ın oldu

Sıralama turlarının son bölümüne Ferrari, Mercedes, Red Bull ve Alpine pilotlarının yanı sıra Lando Norris ile Alex Albon kaldı.

İlk turların ardından Red Bull pilotu Verstappen 1:43.665'lik bir tur zamanı yakaladı ve en yakın rakibi Carlos Sainz'ın 0.632 saniye önünde en hızlı zamanı elde etti.

Verstappen'in ve Norris, grid cezaları nedeniyle ikinci haklar için piste çıkmadılar. Leclerc ise son saniyelerde Sainz'a hava koridoru vermek amacıyla piste çıktı.

Fakat İspanyol pilot en hızlı turunda çakıl havuzuna girdi ve bundan ötürü temiz bir tur çıkaramadı. Hal böyle olunca da turunu geliştiremedi.

Sonuç olarak Verstappen 0.6 saniye farkla ilk sırada yer aldı ancak aldığı ceza nedeniyle pole pozisyonu Sainz'a geçti.

Sergio Perez, Sainz'ın 0.1 saniye gerisinde kaldığı seansı üçüncü sırada tamamladı ve pazar günü üçüncü sıradan başlayacak.

Ferrari pilotu Leclerc, farklı bir strateji izlemesinin ardından 0.888 saniye geride dördüncü olurken Alpine pilotları sürpriz şekilde beşinci ve altıncı oldular.

Esteban Ocon, seansı beşinci bitirirken, Fernando Alonso hava koridoruna rağmen altıncı oldu. Ancak Ocon ceza alacağı için, Alonso pazar günkü yarışa üçüncü başlayacak.

Lewis Hamilton, sıralama turlarında pek iyi görünmeyen Mercedes'le 1.8 saniye geride yedinci olurken, onu George Russell takip etti. İkili cezalar sonrası dördüncü ve beşinci sıralara çıkacaklar.

İlk onu Alex Albon ve pazar günü için grid cezası olan Lando Norris tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3 1'43.665  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'44.297 0.632
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'44.462 0.797
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 4 1'44.553 0.888
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 5 1'45.180 1.515
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 5 1'45.368 1.703
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'45.503 1.838
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'45.776 2.111
9 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 6 1'45.837 2.172
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 3 1'46.178 2.513
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Leclerc lider, Albon son bölüme kaldı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde, ceza alan sürücüler de dahil olmak üzere herkes son bölüme kalmak için kıyasıya mücadele etti.

İlk turların ardından Max Verstappen 1:44.723 ile liderdi ve bu tur son bölüme kadar zirvede kaldı. Son bölümde Charles Leclerc 1:44.551'lik turuyla liderliğe çıktı ve seansı ilk sırada tamamladı.

Verstappen ikinci deneme için piste çıkmamasının ardından 0.172 saniye geride ikinci olurken, yine son deneme için piste çıkmayan Sergio Perez 0.243 saniye geride üçüncü, Carlos Sainz ise 0.867 saniye geride dördüncü oldu.

Seansın sürprizi hiç şüphesiz Alex Albon'du; Taylandlı pilot çok güçlü bir seans geçirdi ve seansı 10. bitirerek bu yıl ilk kez son bölüme kaldı.

Daniel Ricciardo hava koridoru almasına rağmen son bölüme kalmayı 0.092 saniye ile kaçırıp 11. olurken, Pierre Gasly 0.152 saniye geride 12. ve Zhou Guanyu 0.410 saniye geride 13. oldu.

İlk 15'i Lance Stroll ve Mick Schumacher tamamladı.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'44.551  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3 1'44.723 0.172
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 3 1'44.794 0.243
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 5 1'45.418 0.867
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'45.420 0.869
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'45.461 0.910
7 France Esteban Ocon Alpine Renault 5 1'45.475 0.924
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'45.552 1.001
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 5 1'45.603 1.052
10 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 6 1'45.675 1.124
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 3 1'45.767 1.216
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'45.827 1.276
13 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 1'46.085 1.534
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'46.611 2.060
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 5 1'47.718 3.167
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Verstappen, Leclerc'in önünde en hızlısı

Sıralama turları normalde TSi 17:00'de başlayacaktı ancak Porsche Supercup yarışında meydana gelen kaza sonrası bariyerlerde hasar meydana geldi.

Tamir için seansın başlangıcı 25 dakika ertelendi ve her şey hazır olduğunda, sürücüler hemen piste çıkarak kusursuz turlar çıkarmaya çalıştılar.

İlk bölüm oldukça olaysız geçti ve seansın en hızlı ismi 1:44.581'lik bir tur zamanı yakalayan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi 0.469 saniye geride ikinci olan Carlos Sainz olurken, Sergio Perez Sergio Perez 0.796 saniye  geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, ilk dördü Charles Leclerc tamamladı.

Öte yandan Mercedes pilotları istedikleri turları atmakta zorlandılar ve George Russell son turuyla beşinciliğe çıkarken, Lewis Hamilton yedinci oldu.

Yakın orta grupta Sebastian Vettel, ikinci bölüme kalmayı sadece 0.002 saniye ile kaçırdı ve 16. oldu.

Nicholas Latifi takım arkadaşı Alex Albon'un 0.8 saniye gerisinde kaldığı seansı 17. bitirirken, Kevin Magnussen de 18. en iyi zamanı yaptı.

Son iki sırada Yuki Tsunoda ve Valtteri Bottas yer aldı.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3 1'44.581  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 3 1'45.050 0.469
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 3 1'45.377 0.796
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 4 1'45.572 0.991
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 8 1'45.650 1.069
6 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 6 1'45.672 1.091
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'45.736 1.155
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'45.745 1.164
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 5 1'46.039 1.458
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 5 1'46.075 1.494
11 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 1'46.178 1.597
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'46.183 1.602
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'46.212 1.631
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'46.256 1.675
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 8 1'46.342 1.761
16 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'46.344 1.763
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 7 1'46.401 1.820
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'46.557 1.976
19 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'46.692 2.111
20 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 5 1'47.866 3.285
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