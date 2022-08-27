Belçika GP: Verstappen en hızlısı, pole pozisyonu Sainz'ın!

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Yaklaşık 1 ay süren yaz arasının ardından gerçekleştirilen ilk sıralama turlarına Belçika'daki Spa-Francorchamps pisti ev sahipliği yaparken, sıralama turlarında büyük oranda Red Bull pilotlarının üstünlüğü vardı.

Verstappen son bölümde sadece bir tur atmasına rağmen en hızlı isim olmayı başardı ancak motor cezasından kaynaklı grid cezası nedeniyle geriye düştü ve pole pozisyonu ikinci sırayı elde eden Ferrari pilotu Carlos Sainz'a geçti. Pazar günü ilk çizgiyi Sainz ve Perez ikilisi paylaşacak.

Yarış gridi:

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3: Verstappen en hızlısı, pole Sainz'ın oldu

Sıralama turlarının son bölümüne Ferrari, Mercedes, Red Bull ve Alpine pilotlarının yanı sıra Lando Norris ile Alex Albon kaldı.

İlk turların ardından Red Bull pilotu Verstappen 1:43.665'lik bir tur zamanı yakaladı ve en yakın rakibi Carlos Sainz'ın 0.632 saniye önünde en hızlı zamanı elde etti.

Verstappen'in ve Norris, grid cezaları nedeniyle ikinci haklar için piste çıkmadılar. Leclerc ise son saniyelerde Sainz'a hava koridoru vermek amacıyla piste çıktı.

Fakat İspanyol pilot en hızlı turunda çakıl havuzuna girdi ve bundan ötürü temiz bir tur çıkaramadı. Hal böyle olunca da turunu geliştiremedi.

Sonuç olarak Verstappen 0.6 saniye farkla ilk sırada yer aldı ancak aldığı ceza nedeniyle pole pozisyonu Sainz'a geçti.

Sergio Perez, Sainz'ın 0.1 saniye gerisinde kaldığı seansı üçüncü sırada tamamladı ve pazar günü üçüncü sıradan başlayacak.

Ferrari pilotu Leclerc, farklı bir strateji izlemesinin ardından 0.888 saniye geride dördüncü olurken Alpine pilotları sürpriz şekilde beşinci ve altıncı oldular.

Esteban Ocon, seansı beşinci bitirirken, Fernando Alonso hava koridoruna rağmen altıncı oldu. Ancak Ocon ceza alacağı için, Alonso pazar günkü yarışa üçüncü başlayacak.

Lewis Hamilton, sıralama turlarında pek iyi görünmeyen Mercedes'le 1.8 saniye geride yedinci olurken, onu George Russell takip etti. İkili cezalar sonrası dördüncü ve beşinci sıralara çıkacaklar.

İlk onu Alex Albon ve pazar günü için grid cezası olan Lando Norris tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Leclerc lider, Albon son bölüme kaldı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde, ceza alan sürücüler de dahil olmak üzere herkes son bölüme kalmak için kıyasıya mücadele etti.

İlk turların ardından Max Verstappen 1:44.723 ile liderdi ve bu tur son bölüme kadar zirvede kaldı. Son bölümde Charles Leclerc 1:44.551'lik turuyla liderliğe çıktı ve seansı ilk sırada tamamladı.

Verstappen ikinci deneme için piste çıkmamasının ardından 0.172 saniye geride ikinci olurken, yine son deneme için piste çıkmayan Sergio Perez 0.243 saniye geride üçüncü, Carlos Sainz ise 0.867 saniye geride dördüncü oldu.

Seansın sürprizi hiç şüphesiz Alex Albon'du; Taylandlı pilot çok güçlü bir seans geçirdi ve seansı 10. bitirerek bu yıl ilk kez son bölüme kaldı.

Daniel Ricciardo hava koridoru almasına rağmen son bölüme kalmayı 0.092 saniye ile kaçırıp 11. olurken, Pierre Gasly 0.152 saniye geride 12. ve Zhou Guanyu 0.410 saniye geride 13. oldu.

İlk 15'i Lance Stroll ve Mick Schumacher tamamladı.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Verstappen, Leclerc'in önünde en hızlısı

Sıralama turları normalde TSi 17:00'de başlayacaktı ancak Porsche Supercup yarışında meydana gelen kaza sonrası bariyerlerde hasar meydana geldi.

Tamir için seansın başlangıcı 25 dakika ertelendi ve her şey hazır olduğunda, sürücüler hemen piste çıkarak kusursuz turlar çıkarmaya çalıştılar.

İlk bölüm oldukça olaysız geçti ve seansın en hızlı ismi 1:44.581'lik bir tur zamanı yakalayan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi 0.469 saniye geride ikinci olan Carlos Sainz olurken, Sergio Perez Sergio Perez 0.796 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, ilk dördü Charles Leclerc tamamladı.

Öte yandan Mercedes pilotları istedikleri turları atmakta zorlandılar ve George Russell son turuyla beşinciliğe çıkarken, Lewis Hamilton yedinci oldu.

Yakın orta grupta Sebastian Vettel, ikinci bölüme kalmayı sadece 0.002 saniye ile kaçırdı ve 16. oldu.

Nicholas Latifi takım arkadaşı Alex Albon'un 0.8 saniye gerisinde kaldığı seansı 17. bitirirken, Kevin Magnussen de 18. en iyi zamanı yaptı.

Son iki sırada Yuki Tsunoda ve Valtteri Bottas yer aldı.

Birinci bölüm sonucu: