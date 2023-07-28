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Formula 1 / Belçika GP Sıralama turları raporu

Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı!

2023 Belçika Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı zaman Red Bull pilotu Max Verstappen'in olsa da, grid cezasından ötürü pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Top three Qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing

Belçika'da ıslak zeminde başlayan fakat yağmurun durmasıyla kuruyan pistte gerçekleştirilen sıralama turlarına, harika bir son tur çıkaran Max Verstappen damgasını vurdu.

Hollandalı pilot son denemesinde 0.8 saniye daha iyi bir tur attı ve ilk sırada yer almayı başardı. Fakat izin verilenden daha fazla vites kutusu kullandığı için 5 sıra grid cezası vardı ve bundan ötürü de pazar günkü yarışa altıncı başlayacak.

Verstappen'in aldığı cezayla pole pozisyonu 2023 Azerbaycan GP'den bu yana ilk kez Ferrari pilotu Charles Leclerc'e giderken, ilk çizgide kendisine Sergio Perez eşlik edecek.

Yarış gridi:

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 1'46.988 235.675
2 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull +0.057 235.549
3 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes +0.099 235.457
4 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari +0.164 235.314
5 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes +0.377 234.847
6 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 1'46.168 237.495
7 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes +0.681 234.184
8 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes +0.817 233.888
9 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes +0.855 233.806
10 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes +1.853 231.662
11 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull +6.160 222.844
12 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault +6.683 221.819
13 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari +7.172 220.868
14 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari +7.706 219.840
15 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault +9.384 216.670
16 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes +13.326 209.571
17 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari +13.844 208.673
18 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes +14.547 207.466
19 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull +15.171 206.406
20 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari +16.178 204.718
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen en hızlı turu attı, pole pozisyonu Leclerc'e gitti

Sıralama turlarının son bölümüne tahmin edileceği üzere Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin ve McLaren pilotları kaldı.

Verstappen, yeni bir vites kutusuna geçtiği için seansa beş sıra grid cezasıyla başlamıştı ve bundan ötürü ilk sırayı alsa bile beş sıra geriye düşecekti.

İlk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:47.931 ile zirveye çıkmayı başardı, Verstappen ise 0.128 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Carlos Sainz ise 0.421 saniye geride üçüncü sıradaydı.

Sürücüler bitime yaklaşık 2.5 dakika tekrar piste çıktılar ve bir zaman turu denemesi daha yaptılar.

Leclerc son denemesinde 1:46.998 liderliğini pekiştirse de, Verstappen muhteşem bir son tur çıkararak 1:46.168 yaptı ve seansın en hızlı turunu kaydetti.

Fakat aldığı ceza sonrası pole pozisyonu Leclerc'in oldu.

Perez, zorlu geçen hafta sonlarının ardından 0.877 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı ve pazar günkü yarışa ilk çizgiden başlayacak.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yakın ön bölüm mücadelesinde 0.919 saniye geride dördüncü olurken, Carlos Sainz 0.984 saniye geride beşinci oldu.

McLaren pilotu Oscar Piastri, iyi bir orta sektör çıkarmasına rağmen 1.1 saniye geride kaldı ve beşinci oldu. McLaren'dan Lando Norris ise yedinci oldu.

İlk onu George Russell, Fernando Alonso ve Lance Stroll tamamladı.

Q3 sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6 1'46.168   237.495
2 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 +0.820 0.820 235.675
3 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6 +0.877 0.057 235.549
4 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 7 +0.919 0.042 235.457
5 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6 +0.984 0.065 235.314
6 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6 +1.197 0.213 234.847
7 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6 +1.501 0.304 234.184
8 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7 +1.637 0.136 233.888
9 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6 +1.675 0.038 233.806
10 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6 +2.673 0.998 231.662
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Kuruyan pistte Piastri en hızlısı, Verstappen 10.! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde pist daha da kurumuştu ve ilk turlar yeşil logolu geçiş lastikleriyle atılsa da, son bölümde kuru zemin lastiklerine geçildi.

Max Verstappen uzun süre 1:55.535'lik turuyla lider gitmeyi başardı fakat son anlarda kuru zemin lastikleriyle dereceler epey hızlandı.

Her turun ardından zaman tablosu değişirken, sonunda seansı 1:51.534'lük zaman turuyla Oscar Piastri lider tamamladı.

Carlos Sainz son turuyla 0.177 saniye geride ikinci olurken, Charles Leclerc 0.483 saniye geride üçüncü oldu.

Max Verstappen iyi bir son tur çıkaramamasının ardından elenme potasına düştü fakat 10. sırada da olsa son bölüme kalmayı başardı.

Yuki Tsunoda iyi bir son tur çıkarmasına rağmen 11. oldu ve son bölümü kaçırdı. Kendisini Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas ve Esteban Ocon takip etti.

Ocon, kuru zemin lastiğine geçmesinin ardından pistte tutunmakta zorlandı ve bariyerlere çarparak ön kanadını kırdı. Sonuç olarak da seansı son sırada tamamladı.

Q2 sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8 1'51.534   226.069
2 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8 +0.177 0.177 225.710
3 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8 +0.483 0.306 225.094
4 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8 +0.659 0.176 224.741
5 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 7 +0.718 0.059 224.623
6 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8 +0.811 0.093 224.437
7 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 8 +0.819 0.008 224.421
8 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8 +1.071 0.252 223.919
9 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8 +1.217 0.146 223.629
10 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8 +1.250 0.033 223.563
11 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 7 +1.614 0.364 222.844
12 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8 +2.137 0.523 221.819
13 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 8 +2.626 0.489 220.868
14 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 8 +3.160 0.534 219.840
15 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 5 +4.838 1.678 216.670
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Leclerc lider, Ricciardo ilk bölümde elendi

Sıralama turlarının ilk bölümü yoğun yağmur nedeniyle 10 dakika ertelendi fakat yağmurun durmasıyla seans başladı.

Sürücüler piste geçiş lastikleriyle çıktılar ve pistin her geçen dakika kurumasıyla dereceler giderek hızlandı.

Sonuç olarak Ferrari pilotu Charles Leclerc attığı son turda 1:58.300 yaptı ve ilk bölümü lider tamamlayan isim oldu.

Max Verstappen'in 0.215 saniye geride ikinci olduğu seansta Lewis Hamilton 0.263 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. İlk altıyı Carlos Sainz, Fernando Alonso ve Oscar Piastri tamamladı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde elenen isimler Alex Albon, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg oldu.

Albon son turunda hata yapmasının ardından ilk bölümde elendi.

Ricciardo ikinci bölüme kalacak turu atmasına rağmen pist dışına çıkarak avantaj kazandığı gerekçesiyle tur zamanı silindi.

Bundan ötürü de 19. oldu. Hulkenberg ise hidrolik probleminden ötürü temsili bir tur atamadı.

Q1 sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9 1'58.300   213.139
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8 +0.215 0.215 212.752
3 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9 +0.263 0.048 212.666
4 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9 +0.388 0.125 212.442
5 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8 +0.534 0.146 212.181
6 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9 +0.572 0.038 212.113
7 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 8 +0.599 0.027 212.065
8 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9 +0.735 0.136 211.823
9 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 8 +0.744 0.009 211.807
10 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 9 +1.184 0.440 211.027
11 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9 +1.211 0.027 210.979
12 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 8 +1.334 0.123 210.762
13 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8 +1.363 0.029 210.711
14 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8 +1.681 0.318 210.153
15 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9 +1.720 0.039 210.084
16 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 8 +2.014 0.294 209.571
17 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 9 +2.532 0.518 208.673
18 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6 +3.235 0.703 207.466
19 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 8 +3.859 0.624 206.406
20 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 5 +4.866 1.007 204.718
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

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