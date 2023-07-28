Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı!

Belçika'da ıslak zeminde başlayan fakat yağmurun durmasıyla kuruyan pistte gerçekleştirilen sıralama turlarına, harika bir son tur çıkaran Max Verstappen damgasını vurdu.

Hollandalı pilot son denemesinde 0.8 saniye daha iyi bir tur attı ve ilk sırada yer almayı başardı. Fakat izin verilenden daha fazla vites kutusu kullandığı için 5 sıra grid cezası vardı ve bundan ötürü de pazar günkü yarışa altıncı başlayacak.

Verstappen'in aldığı cezayla pole pozisyonu 2023 Azerbaycan GP'den bu yana ilk kez Ferrari pilotu Charles Leclerc'e giderken, ilk çizgide kendisine Sergio Perez eşlik edecek.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen en hızlı turu attı, pole pozisyonu Leclerc'e gitti

Sıralama turlarının son bölümüne tahmin edileceği üzere Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin ve McLaren pilotları kaldı.

Verstappen, yeni bir vites kutusuna geçtiği için seansa beş sıra grid cezasıyla başlamıştı ve bundan ötürü ilk sırayı alsa bile beş sıra geriye düşecekti.

İlk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:47.931 ile zirveye çıkmayı başardı, Verstappen ise 0.128 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Carlos Sainz ise 0.421 saniye geride üçüncü sıradaydı.

Sürücüler bitime yaklaşık 2.5 dakika tekrar piste çıktılar ve bir zaman turu denemesi daha yaptılar.

Leclerc son denemesinde 1:46.998 liderliğini pekiştirse de, Verstappen muhteşem bir son tur çıkararak 1:46.168 yaptı ve seansın en hızlı turunu kaydetti.

Fakat aldığı ceza sonrası pole pozisyonu Leclerc'in oldu.

Perez, zorlu geçen hafta sonlarının ardından 0.877 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı ve pazar günkü yarışa ilk çizgiden başlayacak.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yakın ön bölüm mücadelesinde 0.919 saniye geride dördüncü olurken, Carlos Sainz 0.984 saniye geride beşinci oldu.

McLaren pilotu Oscar Piastri, iyi bir orta sektör çıkarmasına rağmen 1.1 saniye geride kaldı ve beşinci oldu. McLaren'dan Lando Norris ise yedinci oldu.

İlk onu George Russell, Fernando Alonso ve Lance Stroll tamamladı.

Q3 sonucu:

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Kuruyan pistte Piastri en hızlısı, Verstappen 10.!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde pist daha da kurumuştu ve ilk turlar yeşil logolu geçiş lastikleriyle atılsa da, son bölümde kuru zemin lastiklerine geçildi.

Max Verstappen uzun süre 1:55.535'lik turuyla lider gitmeyi başardı fakat son anlarda kuru zemin lastikleriyle dereceler epey hızlandı.

Her turun ardından zaman tablosu değişirken, sonunda seansı 1:51.534'lük zaman turuyla Oscar Piastri lider tamamladı.

Carlos Sainz son turuyla 0.177 saniye geride ikinci olurken, Charles Leclerc 0.483 saniye geride üçüncü oldu.

Max Verstappen iyi bir son tur çıkaramamasının ardından elenme potasına düştü fakat 10. sırada da olsa son bölüme kalmayı başardı.

Yuki Tsunoda iyi bir son tur çıkarmasına rağmen 11. oldu ve son bölümü kaçırdı. Kendisini Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas ve Esteban Ocon takip etti.

Ocon, kuru zemin lastiğine geçmesinin ardından pistte tutunmakta zorlandı ve bariyerlere çarparak ön kanadını kırdı. Sonuç olarak da seansı son sırada tamamladı.

Q2 sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Leclerc lider, Ricciardo ilk bölümde elendi

Sıralama turlarının ilk bölümü yoğun yağmur nedeniyle 10 dakika ertelendi fakat yağmurun durmasıyla seans başladı.

Sürücüler piste geçiş lastikleriyle çıktılar ve pistin her geçen dakika kurumasıyla dereceler giderek hızlandı.

Sonuç olarak Ferrari pilotu Charles Leclerc attığı son turda 1:58.300 yaptı ve ilk bölümü lider tamamlayan isim oldu.

Max Verstappen'in 0.215 saniye geride ikinci olduğu seansta Lewis Hamilton 0.263 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. İlk altıyı Carlos Sainz, Fernando Alonso ve Oscar Piastri tamamladı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde elenen isimler Alex Albon, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg oldu.

Albon son turunda hata yapmasının ardından ilk bölümde elendi.

Ricciardo ikinci bölüme kalacak turu atmasına rağmen pist dışına çıkarak avantaj kazandığı gerekçesiyle tur zamanı silindi.

Bundan ötürü de 19. oldu. Hulkenberg ise hidrolik probleminden ötürü temsili bir tur atamadı.

Q1 sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images