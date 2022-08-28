Belçika GP: Verstappen 14. sıradan rahat kazandı, Red Bull duble yaptı!

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Formula 1'deki yaz arası Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen Belçika GP ile sona erdi. Hava sıcaklığının ve lastik aşınmasının beklenenden yüksek olduğu yarışta Red Bull rakiplerinden her açıdan daha güçlüydü ve çok rahat bir şekilde duble yapmayı başardı.

Yarışa 14. sıradan başlayan şampiyona lideri Verstappen, ilk turdaki olaylardan uzak durmayı başararak çok hızlı bir şekilde yükseliş gerçekleştirdi ve galibiyetkazanarak şampiyonadaki puan farkını daha da açmayı başardı.

Startın ardından bir miktar gerileyen ancak çok geçmeden yeniden 2. sıraya yükselen Perez, takım arkadaşı kadar hızlı görünmedi ancak buna rağmen Ferrari pilotlarından net bir şekilde daha hızlıydı. Perez yarışı 2. sırada tamamladı ve puan tablosunda Leclerc'i geçerek 2. sıraya yükseldi. Red Bull böylece bu sene 4., toplamda ise 21. duble sonucunu elde etmiş oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve ilk turda yerini korumayı başaran Carlos Sainz, yarış boyunca Red Bull pilotlarının performansından gerideydi ve lastik kullanımları da onlara kıyasla daha kötüydü. Sainz, yarışı 3. sırada tamamlayarak Spa'da podyumun son basamağında yer almayı başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın başlamasıyla pole pozisyonunda bulunan Sainz, yerini korurken arka tarafında büyük mücadeleler ve kazalar oldu. 3. sıradan başlayan Fernando Alonso ve 4. sıradan başlayan Lewis Hamilton ilk virajda birer sıra yükselerek 2 ve 3. sıraya gelirken Perez 2. sıradan 4. sıraya geriledi. Alonso, Kemmel düzlüğünün sonuna kadar ikinci sıradaki yerini korurken Hamilton Les Combes'te atak yapmaya çalıştı. O esnada Hamilton içeriye fazla kapanınca Alonso ile temas yaşadı ve aracı havalandı. Bu temas sonucu her iki pilot da yola devam edebildi ancak Alonso 4, Hamilton 5. sıraya gerilemişti. Hamilton, çok geçmeden hasar nedeniyle aracını durdurarak yarışa veda etti.

Verstappen, sıralamalarda en hızlı isimdi ancak bu hafta sonu güç ünitesi değişikliği nedeniyle ceza alan 6 isimden birisi olduğu için yarışa 15. sıradan başlama hakkı elde etti. Yuki Tsunoda'nın pit yolundan yarışa başlamasının ardından 14. sıradan yarışa başlayan Verstappen, ilk turda Alex Albon'un arkasında 9. sıraya kadar yükseldi.

2. turda 7. virajda Nicholas Latifi'nin spini sonrası hem o hem de Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas kaza yaptılar ve güvenlik aracı yarışa girdi. Bottas yarış dışı kalırken, Latifi ön kanadını değiştirmek için pite geldi.

Bu bölümde ilk 10 Sainz, Perez, Russell, Alonso, Vettel, Ricciardo, Albon, Verstappen, Leclerc ve Stroll şeklindeydi. Leclerc, Verstappen gibi iyi başlangıç yapsa da sağ ön frenden çıkan duman nedeniyle pite gelmek zorunda kaldı ve fren kanalına giren parça çıkarıldı. Ancak bu olay, Leclerc'in yükseliş umutlarına büyük darbe vurdu.

5. turda yarış yeniden başlarken Sainz liderliğini korudu. Yarışın yeniden başlamasının ardından pist üstünde yaptığı geçişlerle çok hızlı yükselen Verstappen, 8. turda sıralamaların ardından kendisinin rahat bir şekilde kazanacağını söyleyen George Russell'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.

The Safety Car Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz 12. turda pite gelirken Perez liderliğe yükseldi ancak çok geçmeden Verstappen takım arkadaşını geçerek liderliği ele geçirdi. Yarışın bu bölümünde birçok pilot lastikleri bittiği için erken bir şekilde pite gelirken Verstappen Sainz'dan 4 tur daha geç pite gelerek avantaj sağladı.

Verstappen 16. turda pite gelmesinin ardından Sainz'ın yaklaşık 4 sn gerisinde ikinci sırada yarışa döndü ancak hız farkı fazlaydı ve çok geçmeden onu geçerek yeniden liderliğe yükseldi. O andan sonra Verstappen, yarışın kalan bölümünü rahat bir şekilde kontrolü altında götürdü ve 44 turun sonunda damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Yarışın en yakın rakibi olan Perez'in 17 saniye önünde ilk sırada tamamlayan Verstappen, kariyerinin 29. bu sezonki ise 9. yarış zaferini elde etti.

Perez, yarışı başladığı gibi 2. sırada tamamlarken pole pozisyonundan başlayan Sainz Perez'in 9 sn gerisinde ancak 3. olabildi.

Yarışın son bölümünde önündeki Sainz'dan daha hızlı görünen Mercedes pilotu Russell, aradaki farkı 2 sn'ye kadar düşürse de atak yapma fırsatı bulamadı ve Mercedes için pek de iyi görünmeyen hafta sonunda 4. olmayı başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışa 3. sıradan başlamasına rağmen daha hızlı araçlar olduğu için temkinli olan Alonso, ilk turda Hamilton ile yaşadığı temas sonrasında telsizden çok sert bir şekilde Hamilton'ı eleştirdi ve onun ancak "ilk sıradan başlayıp kazanan bir pilot" olduğunu söyledi. Yarış boyunca öndeki grubun gerisinde kalan Alonso, buna rağmen orta grubun net bir şekilde önündeydi. Alonso damalı bayrağı normalde Leclerc'in gerisinde 6. sırada tamamladı ancak Ferrari pilotunun aldığı ceza ile 5. sıraya yükseldi.

Leclerc, yarışın başındaki erken piti sonrasında galibiyet, daha doğrusu podyum mücadelesinden koptu. Buna rağmen Leclerc, yükselerek Russell'ın gerisinde 5. sıraya kadar geldi. Ferrari, en hızlı tur puanı için 43. turda Leclerc'i pite aldı. Pitten çıkışta Leclerc, Alonso'nun gerisine düşse de yeniden geçmeyi başardı. Leclerc, yeni lastiklerle kendisinin en iyi turunu atsa da yarışın en hızlı turunu atamadı ve damalı bayrağı 5. sırada görmeyi başardı. Ancak Leclerc, son pitinde pit yolunda hız sınırını aştığı için yarışın hemen ardından 5 sn zaman cezası aldı ve 6. sıraya geriledi.

Yarışa 15. sıradan başlayan Esteban Ocon, yarışın en güçlü isimlerinden birisiydi. Bir ara Kemmel düzlüğünde aynı anda Sebastian Vettel ve Pierre Gasly'i geçerek iki sıra yükselmeyi başaran Ocon, yarışı 7. sırada tamamladı ve takımına güçlü puanlar kazandırmada yardımcı oldu.

10. sıradan yarışa başlayan ve ilk turlarda yaşananların ardından 5. sıraya kadar yükselen Vettel, sorunsuz bir yarışın ardından 8. sırada yarışı tamamladı. Gasly 9. olarak Azerbaycan GP'den bu yana ilk puanlarını alırken yarışı 10. sırada tamamlayarak son puanı alan isim Williams'tan Alex Albon oldu.

Esteban Ocon, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin'den Lance Stroll 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken onu McLaren'dan Lando Norris takip etti. McLaren, aerodinamik açıdan agresif bir paketle Spa'ya gelmişti ancak istediği gibi bir sonuç alamadı. Norris gerilerden umduğu gibi bir başlangıç yapamazken Daniel Ricciardo 7. sıradan başlamasına rağmen ancak 15. olabildi. McLaren pilotları arasında Yuki Tsunoda ve Zhou Guanyu yer aldılar.

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher ancak 16 ve 17. olabilirken yarışı tamamlayabilen son isim Williams'tan Nicholas Latifi oldu. Yarışı tamamlayamayan isimler ise ilk iki turda kazaya karışan Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton oldular. Hamilton, yarışın ardından yaptığı açıklamada Alonso ile kazasında hatanın kendisinde olduğunu söyledi ve takımından özür diledi.

Sezonun 14. yarışının ardından Verstappen, en hızlı tur puanını da almasıyla puanını 284'e çıkardı. Perez, ikinci olmasının ardından 191 puanla ikinci sıraya yükselirken 188 puana yükselen Leclerc pilotlar şampiyonasında 3. sıraya geriledi. Verstappen Belçika'ya 80 puan farkla gelirken Belçika'dan 93 puan farkla ayrılmış oldu.

Takımlar şampiyonasında ise lider Red Bull ile ikinci sıradaki Ferrari arasındaki puan farkı 118'e yükselirken 4. sıradaki Alpine, 5. sıradaki McLaren ile puan farkını 20'ye çıkardı.

Sezonun 15. yarışı olan Hollanda GP, önümüzdeki hafta sonu Zandvoort pistinde gerçekleştirilecek.