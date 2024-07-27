Belçika GP sıralama turları: Islak zeminde Verstappen en iyi zamanı yaptı, Leclerc pole'den başlayacak!

Belçika Grand Prix'si sıralama turları, Spa'daki üçüncü antrenman seansında hakim olan yağışlı hava koşullarının ardından yağışsız ancak ıslak zeminde başladı. Yarış kontrol tarafından seans boyunca yağmur yağma ihtimalinin %80 olduğu uyarısında bulunuldu.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Q1: Islak bölümde en hızlısı Piastri!

Piste ilk çıkan isim Lando Norris oldu, peşi sıra birçok pilot da yeşil logolu geçiş lastikleriyle hızlı tur zamanlarını kaydetmek üzere piste çıktılar. Norris'e hızlı turuna başladığı sırada telsizden 2 dk içinde yağmur başlayacağı uyarısı yapıldı.

Zaman turunu ilk olarak tamamlayan Norris, 1:58.894'lük zamanıyla zirveye yerleşti, ardından Hulkenberg ve Piastri sırasıyla liderliği Norris'ten aldılar. Piastri'nin derecesi 1:57.411 idi.

Ardından Verstappen bütün sektörlerde mor dereceyi alarak 1:56.003 ile Piastri'nin 1.4 saniye önüne yerleşti.

Yağmur ihtimali nedeniyle art arda atılan hızlı turların sonrasında ilk 5'i sırasıyla Verstappen, Gasly, Piastri, Hamilton ve Russell oluşturdu.

Ardından Perez attığı hızlı turla Perez takım arkadaşının 0.653 saniye arkasında ikinciliğe yerleşti. Ancak ardından Ricciardo ve Leclerc sıralamada iki takım arkadaşının arasına girdi.

Pistin gittikçe hızlanmasıyla Piastri, 1:55.549'luk süresiyle Verstappen'in 0.454 saniye önünde liderliğe yerleşti. Ancak Verstappen attığı 1:54.938'lik turuyla liderliği geri aldı.

Birçok pilot art arda hızlı turlar atıp sürelerini geliştirmeye devam etti. Q1'in bitimine 2,5 dakika kala piste çıkış turunda olan Russell, elenme bölgesindeydi.

Zhou ve Verstappen arasında yaşanan bir engelleme olayı komiserler tarafından not edildi.

Russell, attığı turla kendisini elenme bölgesinden kurtararak üçüncülüğe yerleşti.

Art arda gelen hızlı turlarla pilotlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant ve Zhou sırasıyla ilk bölümde elenen isimler oldular.

İlk bölüm sonucu:

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q2: Verstappen en hızlısı, Hamilton takipte!

İlk zaman turları Albon, Ocon'dan geldi. Albon attığı turla seansın zirvesine yerleşti. Ancak Norris attığı 1:54.459'luk zamanıyla Albon'u ikinciliğe itti.

İlk turların ardından Verstappen zirveye yerleşirken Russell, Gasly, Leclerc, Bottas ve Stroll elenme bölgesindeydi.

Q2'nin ikinci bölümünde yağmurun şiddetini artırmasıyla bazı pilotların tur zamanlarında yavaşlamalar olmaya başladı.

Russell ve Leclerc attıkları turlar ile kendilerini elenme bölgesinden geçici olarak kurtardılar. Piastri üçüncü sektörde mor dereceyi elde ederek Verstappen'in 0.299 saniye arkasında ikinciliğe yerleşti.

Son bölüme girerken 11.liğe kadar gerileyen Perez, elenme bölgesinden kendini son dakika içinde kurtardı.

Q2'nin son saniyelerinde Alpine pilotları, Mercedes pilotlarını elenme bölgesine doğru ittiler. Ancak o sırada hızlı turlarına başlamış olan pilotları 2. ve 3.lüğü alarak kendilerini kurtardılar.

Böylelikle ikinci bölümün ardından Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas ve Stroll elenen isimler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q3: Verstappen en hızlı zamanı yaptı, pole pozisyonu Leclerc'in!

Q3'te hızlı turuna ilk başlayan Lewis Hamilton oldu. Onu takım arkadaşı Russell takip etti. Hamilton 1:54.011'lik tur zamanıyla zirveye yerleşirken, attıkları turlarla Piastri, Rusell, Norris, Sainz ve Leclerc onu takip etti.

Ancak Red Bull ikilisi Perez ve Verstappen attıkları turlarla sırasıyla Hamilton'dan zirveyi aldılar ve ilk iki sıraya yerleştiler.

Leclerc, Verstappen'in 0.595 saniye gerisinde ikinciliğe yerleşti. Perez son zamanların en iyi sonucunu elde ederek üçüncü olurken, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso ve Ocon sırasıyla ilk 10'u tamamladı.

Verstappen ceza alacağı için Leclerc, pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Bu, ilk ondaki diğer isimlerin de birer sıra kazandığı anlamına geliyor.

Üçüncü bölüm sonucu: