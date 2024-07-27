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Formula 1 Belçika GP

Belçika GP sıralama turları: Islak zeminde Verstappen en iyi zamanı yaptı, Leclerc pole'den başlayacak!

2024 Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında Max Verstappen en hızlı zamanı elde ederken, Charles Leclerc, Verstappen'in aldığı ceza sayesinde pole'den başlayacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
İlk üç sıralama Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

İlk üç sıralama Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Belçika Grand Prix'si sıralama turları, Spa'daki üçüncü antrenman seansında hakim olan yağışlı hava koşullarının ardından yağışsız ancak ıslak zeminde başladı. Yarış kontrol tarafından seans boyunca yağmur yağma ihtimalinin %80 olduğu uyarısında bulunuldu.

Yarış gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

1'53.754

 221.657
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.011

1'53.765

 221.635
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.081

1'53.835

 221.499
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.227

1'53.981

 221.215
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.273

1'54.027

 221.126
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.430

1'54.184

 220.822
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.723

1'54.477

 220.257
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.011

1'54.765

 219.704
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.056

1'54.810

 219.618
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.719

1'54.473

 220.265
11 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'53.159

 222.822
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+0.881

1'54.635

 219.953
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+0.928

1'54.682

 219.863
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.010

1'54.764

 219.706
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.962

1'55.716

 217.898
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+2.554

1'56.308

 216.789
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+2.746

1'56.500

 216.432
18 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+3.476

1'57.230

 215.084
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+4.021

1'57.775

 214.089
20 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+2.839

1'56.593

 216.259
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Q1: Islak bölümde en hızlısı Piastri!

Piste ilk çıkan isim Lando Norris oldu, peşi sıra birçok pilot da yeşil logolu geçiş lastikleriyle hızlı tur zamanlarını kaydetmek üzere piste çıktılar. Norris'e hızlı turuna başladığı sırada telsizden 2 dk içinde yağmur başlayacağı uyarısı yapıldı.

Zaman turunu ilk olarak tamamlayan Norris, 1:58.894'lük zamanıyla zirveye yerleşti, ardından Hulkenberg ve Piastri sırasıyla liderliği Norris'ten aldılar. Piastri'nin derecesi 1:57.411 idi.

Ardından Verstappen bütün sektörlerde mor dereceyi alarak 1:56.003 ile Piastri'nin 1.4 saniye önüne yerleşti.

Yağmur ihtimali nedeniyle art arda atılan hızlı turların sonrasında ilk 5'i  sırasıyla Verstappen, Gasly, Piastri, Hamilton ve Russell oluşturdu. 

Ardından Perez attığı hızlı turla Perez takım arkadaşının 0.653 saniye arkasında ikinciliğe yerleşti. Ancak ardından Ricciardo ve Leclerc sıralamada iki takım arkadaşının arasına girdi. 

Pistin gittikçe hızlanmasıyla Piastri, 1:55.549'luk süresiyle Verstappen'in 0.454 saniye önünde liderliğe yerleşti. Ancak Verstappen attığı 1:54.938'lik turuyla liderliği geri aldı.

Birçok pilot art arda hızlı turlar atıp sürelerini geliştirmeye devam etti. Q1'in bitimine 2,5 dakika kala piste çıkış turunda olan Russell, elenme bölgesindeydi.

Zhou ve Verstappen arasında yaşanan bir engelleme olayı komiserler tarafından not edildi.

Russell, attığı turla kendisini elenme bölgesinden kurtararak üçüncülüğe yerleşti. 

Art arda gelen hızlı turlarla pilotlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant ve Zhou sırasıyla ilk bölümde elenen isimler oldular.

İlk bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

1'54.835

   219.570
2 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.076

1'54.911

 0.076 219.425
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8

+0.103

1'54.938

 0.027 219.373
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 9

+0.304

1'55.139

 0.201 218.990
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.334

1'55.169

 0.030 218.933
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.514

1'55.349

 0.180 218.592
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.518

1'55.353

 0.004 218.584
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.582

1'55.417

 0.064 218.463
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 8

+0.616

1'55.451

 0.034 218.399
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.654

1'55.489

 0.038 218.327
11 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 9

+0.696

1'55.531

 0.042 218.247
12 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 10

+0.747

1'55.582

 0.051 218.151
13 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8

+0.857

1'55.692

 0.110 217.944
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+0.887

1'55.722

 0.030 217.887
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+1.237

1'56.072

 0.350 217.230
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 9

+1.473

1'56.308

 0.236 216.789
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+1.665

1'56.500

 0.192 216.432
18 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 8

+1.758

1'56.593

 0.093 216.259
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 8

+2.395

1'57.230

 0.637 215.084
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+2.940

1'57.775

 0.545 214.089
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Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q2: Verstappen en hızlısı, Hamilton takipte!

İlk zaman turları Albon, Ocon'dan geldi. Albon attığı turla seansın zirvesine yerleşti. Ancak Norris attığı 1:54.459'luk zamanıyla Albon'u ikinciliğe itti.

İlk turların ardından Verstappen zirveye yerleşirken Russell, Gasly, Leclerc, Bottas ve Stroll elenme bölgesindeydi.

Q2'nin ikinci bölümünde yağmurun şiddetini artırmasıyla bazı pilotların tur zamanlarında yavaşlamalar olmaya başladı.

Russell ve Leclerc attıkları turlar ile kendilerini elenme bölgesinden geçici olarak kurtardılar. Piastri üçüncü sektörde mor dereceyi elde ederek Verstappen'in 0.299 saniye arkasında ikinciliğe yerleşti.

Son bölüme girerken 11.liğe kadar gerileyen Perez, elenme bölgesinden kendini son dakika içinde kurtardı.

Q2'nin son saniyelerinde Alpine pilotları, Mercedes pilotlarını elenme bölgesine doğru ittiler. Ancak o sırada hızlı turlarına başlamış olan pilotları 2. ve 3.lüğü alarak kendilerini kurtardılar.

Böylelikle ikinci bölümün ardından Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas ve Stroll elenen isimler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 7

1'53.837

   221.495
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8

+0.200

1'54.037

 0.200 221.107
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.258

1'54.095

 0.058 220.994
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.275

1'54.112

 0.017 220.961
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.299

1'54.136

 0.024 220.915
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.356

1'54.193

 0.057 220.805
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8

+0.421

1'54.258

 0.065 220.679
8 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

+0.521

1'54.358

 0.100 220.486
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 8

+0.623

1'54.460

 0.102 220.290
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 7

+0.633

1'54.470

 0.010 220.270
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+0.636

1'54.473

 0.003 220.265
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+0.798

1'54.635

 0.162 219.953
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+0.845

1'54.682

 0.047 219.863
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 8

+0.927

1'54.764

 0.082 219.706
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8

+1.879

1'55.716

 0.952 217.898
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q3: Verstappen en hızlı zamanı yaptı, pole pozisyonu Leclerc'in!

Q3'te hızlı turuna ilk başlayan Lewis Hamilton oldu. Onu takım arkadaşı Russell takip etti. Hamilton 1:54.011'lik tur zamanıyla zirveye yerleşirken, attıkları turlarla Piastri, Rusell, Norris, Sainz ve Leclerc onu takip etti.

Ancak Red Bull ikilisi Perez ve Verstappen attıkları turlarla sırasıyla Hamilton'dan zirveyi aldılar ve ilk iki sıraya yerleştiler.

Leclerc, Verstappen'in 0.595 saniye gerisinde ikinciliğe yerleşti. Perez son zamanların en iyi sonucunu elde ederek üçüncü olurken, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso ve Ocon sırasıyla ilk 10'u tamamladı.

Verstappen ceza alacağı için Leclerc, pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Bu, ilk ondaki diğer isimlerin de birer sıra kazandığı anlamına geliyor.

Üçüncü bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'53.159

   222.822
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.595

1'53.754

 0.595 221.657
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5

+0.606

1'53.765

 0.011 221.635
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.676

1'53.835

 0.070 221.499
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.822

1'53.981

 0.146 221.215
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.868

1'54.027

 0.046 221.126
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+1.025

1'54.184

 0.157 220.822
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+1.318

1'54.477

 0.293 220.257
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+1.606

1'54.765

 0.288 219.704
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+1.651

1'54.810

 0.045 219.618
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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