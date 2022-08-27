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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika GP sıralama turları, bariyer tamiri nedeniyle ertelendi

Belçika Grand Prix'si sıralama turları, Porsche Supercup sıralama turlarında yaşanan büyük kaza sonrası ertelendi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Belçika GP sıralama turları, bariyer tamiri nedeniyle ertelendi
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Spa'daki sıralama turlarının yerel saatle 16:00'da başlaması bekleniyordu ancak Fagnes virajında yaşanan büyük bir kaza sonucu bariyerlerde hasar meydana geldi.

Kaza Porsche Supercup yarışında yaşandı ve o noktada F1 sıralama turlarına yaklaşık 35 dakika vardı.

Bariyerler tamire ihtiyaç duyduğu için, sıralama turlarının başlamasına 15 dakika kala, seansın ertelenmesine karar verildi.

Yapılan açıklamaya göre seans TSi 17:25'te başlayacak.

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