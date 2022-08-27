Belçika GP sıralama turları, bariyer tamiri nedeniyle ertelendi
Belçika Grand Prix'si sıralama turları, Porsche Supercup sıralama turlarında yaşanan büyük kaza sonrası ertelendi.
Spa'daki sıralama turlarının yerel saatle 16:00'da başlaması bekleniyordu ancak Fagnes virajında yaşanan büyük bir kaza sonucu bariyerlerde hasar meydana geldi.
Kaza Porsche Supercup yarışında yaşandı ve o noktada F1 sıralama turlarına yaklaşık 35 dakika vardı.
Bariyerler tamire ihtiyaç duyduğu için, sıralama turlarının başlamasına 15 dakika kala, seansın ertelenmesine karar verildi.
Yapılan açıklamaya göre seans TSi 17:25'te başlayacak.
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