Belçika GP sıralama turları, bariyer tamiri nedeniyle ertelendi

Alonso: "F1 anlaşmasıyla alakalı komplo teorileri üzücü ve sinir bozucu"

Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunun yaz tatilinde anlaşmalarla alakalı ortaya atılan ve içerisinde Flavio Briatore, Mark Webber ve kendisinin de yer aldığı komplo teorilerinin üzücü ve sinir bozucu olduğunu söyledi.