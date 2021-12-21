Belçika GP organizatörleri, para iadesi yapmayacak

2021 Belçika Grand Prix'si hafta sonu, tarihin en garip hafta sonlarından birisiydi çünkü sıralama turları yağmurda, oldukça farklı şartlarda gerçekleştirilirken, Pazar günü tüm gün durmaksızın yağmur yağdığı ve görüş mesafesi oldukça düşük olduğu için F1 yarışı asla gerçek anlamda başlayamadı.

Bu yüzden piste gelen taraftarlar epey soğuk şartlarda, sadece güvenlik aracı arkasında atılan birkaç tur gördüler ve bu da bir bilete yüzlerce euro para veren taraftarları memnun etmedi.

Lewis Hamilton başta olmak üzere pek çok isim, organizatörlerin taraftarlara, paralarını iade etmesi gerektiğini söylemişti. Ancak organizatör, böyle bir adım atmadı.

Bunun yerine biletli seyircilere bir mektup yazarak, bir teklif sundular.

Bu teklifte seyircilere, gelecek yılki yarıştan koltuk teklif edilirken, bu koltukların doğrudan değil, çekiliş yoluyla verileceği duyuruldu. Ayrıca çekilişte herkese değil, sadece 170 kişiye koltuk verilecek.

Bunlardan 20'si VIP, 50'si Gold ve 100'ü Silver bilet olacak.

Fakat Spa Francorchamps'ın yaklaşık 70 bin kapasiteli olduğu düşünüldüğünde, rekabet oldukça yüksek olacak.

Ayrıca bu çekilişe katılanlara kişi başı bir F1 TV üyeliği ve gelecek yılki yarıştan önce, perşembe günü düzenlenecek etkinliklere katılma fırsatı sunuldu.

Taraftarların bu teklifi kabul etmek için Ocak ayına kadar vakitleri olacak.

Bu teklif taraftarları memnun etmezken, mutsuzluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler.

Belçika Grand Prix'si resmi olarak F1 tarihinin şimdiye kadarki en kısa yarışıydı.