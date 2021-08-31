Belçika GP organizatörleri, para iadesi konusunda FOM'la görüşecek

Maes, "Spa olarak, ekibimizin tüm zorlukları aşarak yıl boyunca yoğun şekilde hazırlandığında Belçika Grand Prix'sinde yaşananlardan dolayı üzgünüz. Ne yazık ki hava durumunu etkileyemeyiz."

"Her zaman önceliğimizin seyircilerin ve sürücülerin sağlığı olduğunu söyledim. Katılımcıların güvenliği her zaman önce gelir, bu yüzden yarış direktörünün kararına saygı duyuyorum. Böylesine zorlu bir günde mükemmel bir bağlılık gösteren seyircilerin hayal kırıklığı hissini paylaşıyorum. Kendilerine layık davrandılar ve saygısızlık etmediler."

"Şimdi geleceğe odaklanmak istiyorum. Yarışın mücbir sebepler nedeniyle yarıda kesilmesinden sonra seyircilerimiz için durumun tazminat şeklini önümüzdeki günlerde FOM ile konuşacağım." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali ise biletlerin iade olup olmayacağı sorusuna, "Taraftarlarımızı önemsiyoruz ve bu çok önemli. Bu konuyu organizatörlerle görüşeceğiz. Taraftarlar bizim önceliğimiz ve bugün Formula 1'in onların için ne kadar önemli olduğunu kanıtladılar." dedi.