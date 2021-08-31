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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika GP organizatörleri, para iadesi konusunda FOM'la görüşecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Belçika Grand Prix Direktörü Vanessa Maes, gerçek anlamda yapılamayan yarışın ardından bilet iadeleri konusunda FOM'la görüşeceklerini doğruladı.

Belçika GP organizatörleri, para iadesi konusunda FOM'la görüşecek

Belçika Grand Prix'sinde yoğun yağış, pazar günü gerçek anlamda bir yarış yapılmasının önüne geçti. Yarışın başlangıcında yağan yağmur nedeniyle birkaç formasyon turunun ardından yarış, üç saat boyunca askıya alındı.

Sonrasında FIA, yarışın gerçekleşmiş sayılabilmesi adına yarışı güvenlik aracı arkasında başlattı ve birkaç turun ardından yarış tekrar kırmızı bayrakla durduruldu. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında taraftarlar soğuk ve yağışlı havada saatlerce beklemek zorunda kaldılar.

Lewis Hamilton, yarışın ardından taraftarların paralarının iade edilmesi gerektiğini söylemişti ve bu konuda hem Belçika Grand Prix Direktörü Vanessa Maes hem de F1 CEO'su Stefano Domenicali'den açıklama geldi.

Maes, "Spa olarak, ekibimizin tüm zorlukları aşarak yıl boyunca yoğun şekilde hazırlandığında Belçika Grand Prix'sinde yaşananlardan dolayı üzgünüz. Ne yazık ki hava durumunu etkileyemeyiz."

"Her zaman önceliğimizin seyircilerin ve sürücülerin sağlığı olduğunu söyledim. Katılımcıların güvenliği her zaman önce gelir, bu yüzden yarış direktörünün kararına saygı duyuyorum. Böylesine zorlu bir günde mükemmel bir bağlılık gösteren seyircilerin hayal kırıklığı hissini paylaşıyorum. Kendilerine layık davrandılar ve saygısızlık etmediler."

"Şimdi geleceğe odaklanmak istiyorum. Yarışın mücbir sebepler nedeniyle yarıda kesilmesinden sonra seyircilerimiz için durumun tazminat şeklini önümüzdeki günlerde FOM ile konuşacağım." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali ise biletlerin iade olup olmayacağı sorusuna, "Taraftarlarımızı önemsiyoruz ve bu çok önemli. Bu konuyu organizatörlerle görüşeceğiz. Taraftarlar bizim önceliğimiz ve bugün Formula 1'in onların için ne kadar önemli olduğunu kanıtladılar." dedi.

Fans under umbrellas during a red flag period

Fans under umbrellas during a red flag period

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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