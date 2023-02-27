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Belçika GP organizatörleri, F1'le yeni bir anlaşma yapmak istiyor

Belçika Grand Prix'si organizatörleri, sezon sonunda bitecek olan anlaşmayı uzun vadeli olarak uzatmak istiyorlar.

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Belçika GP organizatörleri, F1'le yeni bir anlaşma yapmak istiyor
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Belçika Grand Prix'sinin geleceği son dönemde tartışma konusu oldu ve eğer Güney Afrika, F1 takvimine dönseydi, Spa pisti bu yıl takvim dışında kalacaktı.

Sonuç olarak pistin sözleşmesi 2023 sonuna kadar uzatıldı ve yarışın takvimde kalmak için yeni bir anlaşma yapmaktan başka çaresi yok. Bu anlaşma için de hem bazı gereksinimleri karşılamaları hem de katılım ücretini yükseltmeleri gerekiyor.

Şimdi Belçika Grand Prix'sinin organizatörü Vanessa Maes, Spa'nın Dünya Şampiyonası takviminde kalmasını beklediklerini açıkladı.

Maes bu açıklamayı, organizatörler ile Formula 1 Hükümeti arasında gerçekleştirilen bir toplantı sonrası yaptı.

Maes, Belçika televizyon kanalı RTBF'ye yaptığı açıklamada, "Takvimdeki yerlerin pahalı olduğu ortada."

"Bu yıl için durum zaten çok zordu fakat 2022'de harika bir iş çıkardık. Şimdi gelecekle ilgilenmek gerekiyor."

"Formula 1 bize geleceğe yönelik vizyonlarını sundu ve biz de onların tüm gereksinimlerini açıkça karşılıyoruz. Ayrıca şampiyonanın organizatörleri, ülkemizin siyasi liderleri tarafından desteklenmemizden memnun."

"Önümüzdeki haftalarda ve aylarda birkaç yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyoruz."

"Bunu başarmak adına her şeyi yapıyoruz."

"Bahreyn'de bir toplantı yaptık ve bu toplantıya katılmak çok önemliydi çünkü bize diğer organizatörlerle, FOM yönetimiyle ve basınla konuşma şansı verdi."

"Müzakere sürecini ilerleten şey, bu gibi toplantılardır." dedi.

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