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Formula 1 / Son dakika

Belçika GP organizatörleri, F1 yarışını ertelemeyi veya iptal etmeyi gözden geçiriyor

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Belçika GP organizatörleri, F1 yarışını ertelemeyi veya iptal etmeyi gözden geçiriyor
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 17:51

Belçika GP organizatörleri, son hükümet kararının ardından yarışı erteleyebileceklerini ve hatta iptal edebileceklerini söyledi.

Belçika'daki mevcut tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verilirken, 31 Ağustos'a kadar her türlü eğlence, festival, etkinlik ve düğün gibi toplantıların yasaklandığı açıklandı.

Başbakan Sophie Wilmes, sosyal mesafeye riayet etme ve maske takmanın şiddetle tavsiye edildiğini ifade ederek önümüzdeki hafta MGK toplantısında aşamalı olarak normale dönme konusunun ele alınacağını, ancak tüm kararların alınan tedbirlerin sonucuna bağlı olacağını dile getirdi.

Bu, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Formula 1 yarışını da etkiliyor ve yarışın yapılıp yapılmayacağına dair soru işareti oluşmuş durumda.

Organizatörler, yarış için bilet satışını zaten askıya aldı.

Spa'daki yarışın organizatörü Vanessa Maes, Belga haber ajansıyla yaptığı röportajda Grand Prix'in başka bir tarihe ertelenebileceğini söyledi.

Maes, iptalin de seçenekler arasında yer aldığını söyledi.

Maes, “İmkansız diye bir şey yok ve tüm seçenekleri araştırıyoruz. Erteleme olabilir, yarışı seyirci olmadan yapabiliriz veya iptal edebiliriz. Şu noktada kimse dört ila beş ay içinde neler olacağını söyleyemez."

"Bizim için asıl öncelik Belçikalıların ve Spa'ya gelen herkesin sağlığı. Bu yüzden hükümetin kararını destekliyoruz. Tabii ki, böyle bir karar hayal kırıklığı yaratıyor, ancak mevcut durumda spor etkinlikleri düzenlemek mantıklı değil."

"Perşembe'den bu yana, hükümetle birlikte çeşitli seçenekleri ve fırsatları araştırıyoruz. Doğru kararı vermek için Liberty Media da dahil olmak üzere uzmanların görüşlerini almak adına, her şeyi incelemek için zamana ihtiyacımız var.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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