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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Belçika Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında George Russell olacak.

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

1

  Max Verstappen
(Red Bull)

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  George Russell
(Williams)

3

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

 



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

5

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

7

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

9

 

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 

  Nicholas Latifi
(Williams)

11

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

  Valtteri Bottas (Ceza) +5
(Mercedes)

13

 

  Lando Norris
(McLaren)

 



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

15

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

 



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

  Mick Schumacher
(Haas)

 



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

19

  Nikita Mazepin
(Haas)

 



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Lance Stroll (Ceza) +5
(Aston Martin)
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