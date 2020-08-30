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Formula 1 / Belçika GP / Sonuçlar

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2020 Belçika Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlarken, yanında Valtteri Bottas olacak.

1

Lewis Hamilton

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Valtteri Bottas

 

 

3

 

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

5

Thailand Alexander Albon


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Esteban Ocon

 

 

7

 

Carlos Sainz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Mexico Sergio Pérez

 

 

9

 

Lance Stroll

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

 

 

11

 

Daniil Kvyat


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Pierre Gasly


 

13

 

Monaco Charles Leclerc

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Sebastian Vettel

 

15

George Russell

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Kimi Räikkönen

 

 

17

 

Romain Grosjean

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

19

 

Nicholas Latifi


 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Kevin Magnussen

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Spa-Francorchamps
Editör Basile Davoine

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