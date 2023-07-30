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Formula 1 / Belçika GP Sonuçlar

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

2023 Belçika Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

3

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

5

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

7

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

9

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

11

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

13

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

15

  Alexander Albon
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

17

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

19

  Daniel Ricciardo
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)
  • Max Verstappen a été pénalisé de cinq places sur la grille pour avoir dépassé le quota annuel de boîtes de vitesses.
  • Kevin Magnussen a écopé de trois places sur la grille pour avoir gêné Charles Leclerc.
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