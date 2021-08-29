Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sıralama turları yağmur altında gerçekleştirildi ve genel olarak bakıldığında son bölümde atılan turlar, ilk iki bölüme göre çok daha yavaştı.

Atılan turlar:

Sürücü Araç Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2) 1 Max Verstappen Red Bull 1:58.717 1:56.559 (-2.158) 1:59.765 (+3.206) 2 George Russell Williams 1:59.864 1:56.950 (-2.914) 2:00.086 (+3.136) 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:59.218 1:56.229 (-2.989) 2:00.099 (+3.870) 4 Daniel Ricciardo McLaren 2:01.583 1:57.127 (-4.456) 2:00.864 (+3.737) 5 Sebastian Vettel Aston Martin 2:00.175 1:56.814 (-3.361) 2:00.935 (+4.121) 6 Pierre Gasly AlphaTauri 2:00.387 1:56.440 (-3.947) 2:01.164 (+4.724) 7 Sergio Perez Red Bull 1:59.334 1:56.886 (-2.448) 2:02.112 (+5.226) 8 Valtteri Bottas Mercedes 1:59.870 1:56.295 (-3.575) 2:02.502 (+6.207) 9 Esteban Ocon Alpine 2:01.824 1:57.354 (-4.470) 2:03.513 (+6.159) 10 Lando Norris McLaren 1:58.301 1:56.025 (-2.276) 11 Charles Leclerc Ferrari 2:00.728 1:57.721 (-3.007) 12 Nicholas Latifi Williams 2:00.966 1:58.056 (-2.910) 13 Carlos Sainz Jr Ferrari 2:01.184 1:58.137 (-3.047) 14 Fernando Alonso Alpine 2:01.653 1:58.205 (-3.448) 15 Lance Stroll Aston Martin 2:01.597 1:58.231 (-3.366) 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2:02.306 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2:02.413 18 Mick Schumacher Haas 2:03.973 19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 2:04.452 20 Nikita Mazepin Haas 2:04.939

Spa'da cumartesi günü her sektörde farklı bir isim öne çıktı.

İlk sektörde Lewis Hamilton 32.257 ile ilk sıraya çıkarken, Lando Norris ikinci sektörde 52.116 ile en hızlı ikinci oldu. Son sektörde ise 30.969 yapan Max Verstappen en hızlı isimdi.

Sektör zamanları:

Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Max Verstappen 32.756 (13) 52.662 (4) 30.969 (1) George Russell 32.419 (5) 53.209 (7) 31.322 (12) Lewis Hamilton 32.257 (1) 52.989 (6) 30.983 (2) Daniel Ricciardo 32.532 (7) 53.521 (10) 31.074 (5) Sebastian Vettel 32.343 (3) 53.247 (9) 31.200 (8) Pierre Gasly 32.334 (2) 52.657 (3) 31.244 (10) Sergio Perez 32.939 (14) 52.598 (2) 31.110 (6) Valtteri Bottas 32.390 (4) 52.764 (5) 31.141 (7) Esteban Ocon 32.603 (9) 53.233 (8) 31.518 (13) Lando Norris 32.741 (12) 52.116 (1) 31.063 (3) Charles Leclerc 32.595 (8) 53.684 (14) 31.215 (9) Nicholas Latifi 32.643 (10) 53.542 (11) 31.540 (14) Carlos Sainz 32.531 (6) 54.170 (15) 31.312 (11) Fernando Alonso 32.717 (11) 53.614 (12) 31.874 (15) Lance Stroll 33.158 (15) 53.683 (13) 31.071 (4) Antonio Giovinazzi 33.354 (17) 56.986 (17) 31.966 (16) Yuki Tsunoda 33.290 (16) 56.510 (16) 32.075 (17) Mick Schumacher 33.815 (18) 57.282 (18) 32.559 (19) Kimi Raikkonen 33.936 (20) 58.004 (20) 32.359 (18) Nikita Mazepin 33.855 (19) 57.521 (19) 32.628 (20)

Hız ölçüm noktasında genel olarak Mercedes motorlu araçlar zirvede yer aldı.

McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo, hız ölçüm noktasında 308.9 km/s hıza çıktı. Onu 0.4 km/s geriden George Russell ve 1.3 km/s geriden Lewis Hamilton takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 308.9 (191.9) 2 George Russell Williams Mercedes 308.5 (191.7) -0.4 3 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 307.6 (191.1) -1.3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 307.3 (190.9) -1.6 5 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 306.2 (190.3) -2.7 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 305.7 (190.0) -3.2 7 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 305.1 (189.6) -3.8 8 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 304.2 (189.0) -4.7 9 Esteban Ocon Alpine Renault 302.4 (187.9) -6.5 10 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 301.7 (187.5) -7.2 11 Fernando Alonso Alpine Renault 301.3 (187.2) -7.6 12 Max Verstappen Red Bull Honda 301.1 (187.1) -7.8 13 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 297.2 (184.7) -11.7 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 294.5 (183.0) -14.4 15 Sergio Perez Red Bull Honda 292.8 (181.9) -16.1 16 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 292.5 (181.8) -16.4 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 286.3 (177.9) -22.6 18 Mick Schumacher Haas Ferrari 284.3 (176.7) -24.6 19 Nikita Mazepin Haas Ferrari 278.1 (172.8) -30.8 20 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 274.7 (170.7) -34.2

İlk bölümün en hızlı ismi 286.4 km/s ile Kimi Raikkonen olurken, ikinci bölümde Lewis Hamilton 256.4 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 263.4 km/s hızla Antonio Giovinazzi zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

1. Bölüm 2. Bölüm Start/Finiş Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S 1 V. Bottas 320.3 S. Perez 190.9 L. Norris 222.0 2 P. Gasly 316.2 L. Hamilton 188.1 S. Vettel 221.4 3 G. Russell 315.7 D. Ricciardo 188.1 L. Hamilton 221.2 4 D. Ricciardo 314.7 S. Vettel 187.5 C. Sainz 221.2 5 E. Ocon 314.1 G. Russell 187.2 C. Leclerc 220.9 6 L. Hamilton 313.5 N. Latifi 186.5 V. Bottas 220.3 7 S. Perez 312.9 V. Bottas 186.1 P. Gasly 219.8 8 C. Sainz 312.2 C. Sainz 185.5 G. Russell 219.7 9 F. Alonso 310.9 F. Alonso 185.1 M. Verstappen 219.4 10 M. Verstappen 310.7 E. Ocon 184.2 D. Ricciardo 218.7 11 C. Leclerc 310.4 L. Norris 183.6 N. Latifi 218.1 12 S. Vettel 309.9 P. Gasly 183.0 S. Perez 217.7 13 N. Latifi 309.8 M. Verstappen 182.9 E. Ocon 217.7 14 Y. Tsunoda 309.1 C. Leclerc 182.4 F. Alonso 217.4 15 L. Norris 308.1 L. Stroll 182.2 K. Raikkonen 217.0 16 L. Stroll 308.0 Y. Tsunoda 181.6 A. Giovinazzi 216.9 17 N. Mazepin 302.7 M. Schumacher 177.9 L. Stroll 216.3 18 M. Schumacher 302.2 K. Raikkonen 173.2 Y. Tsunoda 215.6 19 K. Raikkonen 301.3 A. Giovinazzi 171.4 M. Schumacher 211.3 20 A. Giovinazzi 296.6 N. Mazepin 164.2 N. Mazepin 207.8