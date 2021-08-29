Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Belçika GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turları yağmur altında gerçekleştirildi ve genel olarak bakıldığında son bölümde atılan turlar, ilk iki bölüme göre çok daha yavaştı.
Atılan turlar:
|Sürücü
|Araç
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:58.717
|1:56.559 (-2.158)
|1:59.765 (+3.206)
|2
|George Russell
|Williams
|1:59.864
|1:56.950 (-2.914)
|2:00.086 (+3.136)
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:59.218
|1:56.229 (-2.989)
|2:00.099 (+3.870)
|4
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|2:01.583
|1:57.127 (-4.456)
|2:00.864 (+3.737)
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|2:00.175
|1:56.814 (-3.361)
|2:00.935 (+4.121)
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|2:00.387
|1:56.440 (-3.947)
|2:01.164 (+4.724)
|7
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:59.334
|1:56.886 (-2.448)
|2:02.112 (+5.226)
|8
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:59.870
|1:56.295 (-3.575)
|2:02.502 (+6.207)
|9
|Esteban Ocon
|Alpine
|2:01.824
|1:57.354 (-4.470)
|2:03.513 (+6.159)
|10
|Lando Norris
|McLaren
|1:58.301
|1:56.025 (-2.276)
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2:00.728
|1:57.721 (-3.007)
|12
|Nicholas Latifi
|Williams
|2:00.966
|1:58.056 (-2.910)
|13
|Carlos Sainz Jr
|Ferrari
|2:01.184
|1:58.137 (-3.047)
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|2:01.653
|1:58.205 (-3.448)
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|2:01.597
|1:58.231 (-3.366)
|16
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|2:02.306
|17
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|2:02.413
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|2:03.973
|19
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|2:04.452
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|2:04.939
Spa'da cumartesi günü her sektörde farklı bir isim öne çıktı.
İlk sektörde Lewis Hamilton 32.257 ile ilk sıraya çıkarken, Lando Norris ikinci sektörde 52.116 ile en hızlı ikinci oldu. Son sektörde ise 30.969 yapan Max Verstappen en hızlı isimdi.
Sektör zamanları:
|Driver
|Sector 1
|Sector 2
|Sector 3
|Max Verstappen
|32.756 (13)
|52.662 (4)
|30.969 (1)
|George Russell
|32.419 (5)
|53.209 (7)
|31.322 (12)
|Lewis Hamilton
|32.257 (1)
|52.989 (6)
|30.983 (2)
|Daniel Ricciardo
|32.532 (7)
|53.521 (10)
|31.074 (5)
|Sebastian Vettel
|32.343 (3)
|53.247 (9)
|31.200 (8)
|Pierre Gasly
|32.334 (2)
|52.657 (3)
|31.244 (10)
|Sergio Perez
|32.939 (14)
|52.598 (2)
|31.110 (6)
|Valtteri Bottas
|32.390 (4)
|52.764 (5)
|31.141 (7)
|Esteban Ocon
|32.603 (9)
|53.233 (8)
|31.518 (13)
|Lando Norris
|32.741 (12)
|52.116 (1)
|31.063 (3)
|Charles Leclerc
|32.595 (8)
|53.684 (14)
|31.215 (9)
|Nicholas Latifi
|32.643 (10)
|53.542 (11)
|31.540 (14)
|Carlos Sainz
|32.531 (6)
|54.170 (15)
|31.312 (11)
|Fernando Alonso
|32.717 (11)
|53.614 (12)
|31.874 (15)
|Lance Stroll
|33.158 (15)
|53.683 (13)
|31.071 (4)
|Antonio Giovinazzi
|33.354 (17)
|56.986 (17)
|31.966 (16)
|Yuki Tsunoda
|33.290 (16)
|56.510 (16)
|32.075 (17)
|Mick Schumacher
|33.815 (18)
|57.282 (18)
|32.559 (19)
|Kimi Raikkonen
|33.936 (20)
|58.004 (20)
|32.359 (18)
|Nikita Mazepin
|33.855 (19)
|57.521 (19)
|32.628 (20)
Hız ölçüm noktasında genel olarak Mercedes motorlu araçlar zirvede yer aldı.
McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo, hız ölçüm noktasında 308.9 km/s hıza çıktı. Onu 0.4 km/s geriden George Russell ve 1.3 km/s geriden Lewis Hamilton takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|308.9 (191.9)
|2
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|308.5 (191.7)
|-0.4
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|307.6 (191.1)
|-1.3
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|307.3 (190.9)
|-1.6
|5
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|306.2 (190.3)
|-2.7
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|305.7 (190.0)
|-3.2
|7
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|305.1 (189.6)
|-3.8
|8
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|304.2 (189.0)
|-4.7
|9
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|302.4 (187.9)
|-6.5
|10
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|301.7 (187.5)
|-7.2
|11
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|301.3 (187.2)
|-7.6
|12
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|301.1 (187.1)
|-7.8
|13
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|297.2 (184.7)
|-11.7
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|294.5 (183.0)
|-14.4
|15
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|292.8 (181.9)
|-16.1
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|292.5 (181.8)
|-16.4
|17
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|286.3 (177.9)
|-22.6
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|284.3 (176.7)
|-24.6
|19
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|278.1 (172.8)
|-30.8
|20
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|274.7 (170.7)
|-34.2
İlk bölümün en hızlı ismi 286.4 km/s ile Kimi Raikkonen olurken, ikinci bölümde Lewis Hamilton 256.4 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 263.4 km/s hızla Antonio Giovinazzi zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|V. Bottas
|320.3
|S. Perez
|190.9
|L. Norris
|222.0
|2
|P. Gasly
|316.2
|L. Hamilton
|188.1
|S. Vettel
|221.4
|3
|G. Russell
|315.7
|D. Ricciardo
|188.1
|L. Hamilton
|221.2
|4
|D. Ricciardo
|314.7
|S. Vettel
|187.5
|C. Sainz
|221.2
|5
|E. Ocon
|314.1
|G. Russell
|187.2
|C. Leclerc
|220.9
|6
|L. Hamilton
|313.5
|N. Latifi
|186.5
|V. Bottas
|220.3
|7
|S. Perez
|312.9
|V. Bottas
|186.1
|P. Gasly
|219.8
|8
|C. Sainz
|312.2
|C. Sainz
|185.5
|G. Russell
|219.7
|9
|F. Alonso
|310.9
|F. Alonso
|185.1
|M. Verstappen
|219.4
|10
|M. Verstappen
|310.7
|E. Ocon
|184.2
|D. Ricciardo
|218.7
|11
|C. Leclerc
|310.4
|L. Norris
|183.6
|N. Latifi
|218.1
|12
|S. Vettel
|309.9
|P. Gasly
|183.0
|S. Perez
|217.7
|13
|N. Latifi
|309.8
|M. Verstappen
|182.9
|E. Ocon
|217.7
|14
|Y. Tsunoda
|309.1
|C. Leclerc
|182.4
|F. Alonso
|217.4
|15
|L. Norris
|308.1
|L. Stroll
|182.2
|K. Raikkonen
|217.0
|16
|L. Stroll
|308.0
|Y. Tsunoda
|181.6
|A. Giovinazzi
|216.9
|17
|N. Mazepin
|302.7
|M. Schumacher
|177.9
|L. Stroll
|216.3
|18
|M. Schumacher
|302.2
|K. Raikkonen
|173.2
|Y. Tsunoda
|215.6
|19
|K. Raikkonen
|301.3
|A. Giovinazzi
|171.4
|M. Schumacher
|211.3
|20
|A. Giovinazzi
|296.6
|N. Mazepin
|164.2
|N. Mazepin
|207.8
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