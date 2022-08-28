Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Belçika GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.
Belçika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında son bölümde en büyük ilerlemeyi, Q2'ye oranla 1.121 saniye daha iyi bir tur çıkaran Carlos Sainz kaydetti.
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Alex Albon, Lando Norris ve Daniel Ricciardo, Q2'deki turlarından yavaş kaldılar.
Atılan turlar:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:44.581
|1:44.723 (+0.142s)
|1:43.665 (-1.058s)
|2
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:45.050
|1:45.418 (+0.368s)
|1:44.297 (-1.121s)
|3
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:45.377
|1:44.794 (-0.583s)
|1:44.462 (-0.332s)
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:45.572
|1:44.551 (-1.021s)
|1:44.553 (+0.002s)
|5
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:46.039
|1:45.475 (-0.564s)
|1:45.180 (-0.295s)
|6
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|1:46.075
|1:45.552 (-0.523s)
|1:45.368 (-0.184s)
|7
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:45.736
|1:45.420 (-0.316s)
|1:45.503 (+0.083s)
|8
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:45.650
|1:45.461 (-0.189s)
|1:45.776 (+0.315s)
|9
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:45.672
|1:45.675 (+0.003s)
|1:45.837 (+0.162s)
|10
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:45.745
|1:45.603 (-0.142s)
|1:46.178 (+0.575s)
|11
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:46.212
|1:45.767 (-0.445s)
|12
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:46.183
|1:45.827 (-0.356s)
|13
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:46.178
|1:46.085 (-0.093s)
|14
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:46.256
|1:46.611 (+0.355s)
|15
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|1:46.342
|1:47.718 (+1.376s)
|16
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1:46.344
|17
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:46.401
|18
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:46.557
|19
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:46.692
|20
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:47.866
Hungaroring'de Alex Albon 30.520 ile ilk sektörün en hızlı ismi olurken, ikinci ve üçüncü sektörde Max Verstappen'in üstünlüğü vardı.
Hollandalı pilot ikinci sektörde 44.220 yaparken, son sektörde 28.909 yaptı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Max Verstappen
|30.536 (2)
|44.220 (1)
|28.909 (1)
|Carlos Sainz Jnr
|30.590 (3)
|44.577 (3)
|29.130 (5)
|Sergio Perez
|30.628 (4)
|44.668 (4)
|29.058 (2)
|Charles Leclerc
|30.920 (7)
|44.548 (2)
|29.071 (3)
|Esteban Ocon
|30.836 (6)
|45.166 (7)
|29.178 (7)
|Fernando Alonso
|30.798 (5)
|45.166 (7)
|29.312 (11)
|Lewis Hamilton
|30.924 (8)
|44.954 (6)
|29.413 (17)
|George Russell
|31.051 (15)
|44.875 (5)
|29.366 (14)
|Alexander Albon
|30.520 (1)
|45.612 (16)
|29.147 (6)
|Lando Norris
|30.951 (11)
|45.514 (11)
|29.115 (4)
|Daniel Ricciardo
|30.927 (9)
|45.454 (9)
|29.329 (13)
|Pierre Gasly
|30.954 (12)
|45.583 (13)
|29.290 (9)
|Zhou Guanyu
|31.040 (14)
|45.610 (15)
|29.197 (8)
|Lance Stroll
|31.246 (20)
|45.470 (10)
|29.405 (16)
|Mick Schumacher
|31.130 (18)
|45.584 (14)
|29.561 (19)
|Sebastian Vettel
|31.109 (16)
|45.840 (19)
|29.322 (12)
|Nicholas Latifi
|30.935 (10)
|45.799 (18)
|29.376 (15)
|Kevin Magnussen
|31.134 (19)
|45.704 (17)
|29.683 (20)
|Yuki Tsunoda
|31.128 (17)
|45.878 (20)
|29.475 (18)
|Valtteri Bottas
|31.021 (13)
|45.572 (12)
|29.311 (10)
Hız ölçüm noktasında en yüksek sürate 314.4 km/s ile Williams pilotu Alex Albon ulaşırken, Carlos Sainz 1.4 km/s geride ikinci sırada yer aldı.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|314.4 (195.4)
|2
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|313.0 (194.5)
|-1.4
|3
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|312.8 (194.4)
|-1.6
|4
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|312.1 (193.9)
|-2.3
|5
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|312.1 (193.9)
|-2.3
|6
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|311.5 (193.6)
|-2.9
|7
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|310.4 (192.9)
|-4.0
|8
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|310.3 (192.8)
|-4.1
|9
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|310.2 (192.7)
|-4.2
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|309.6 (192.4)
|-4.8
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|309.4 (192.3)
|-5.0
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|309.3 (192.2)
|-5.1
|13
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|308.9 (191.9)
|-5.5
|14
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|308.6 (191.8)
|-5.8
|15
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|307.8 (191.3)
|-6.6
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|307.4 (191.0)
|-7.0
|17
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|307.3 (190.9)
|-7.1
|18
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|307.3 (190.9)
|-7.1
|19
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|306.5 (190.5)
|-7.9
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|305.8 (190.0)
|-8.6
İlk bölümün en hızlı ismi 283.9 km/s ile Nicholas Latifi olurken, ikinci bölümde Esteban Ocon 255 km/s, üçüncü bölümde ise yine Latifi 259.3 km/s ile en yüksek sürate ulaştı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|S. Perez
|342.8
|C. Sainz
|209.5
|A. Albon
|230.4
|2
|C. Sainz
|342.2
|G. Russell
|208.7
|M. Verstappen
|229.5
|3
|M. Verstappen
|339.9
|L. Hamilton
|207.0
|E. Ocon
|229.5
|4
|A. Albon
|338.3
|C. Leclerc
|206.6
|C. Sainz
|229.4
|5
|G. Zhou
|337.5
|F. Alonso
|206.4
|F. Alonso
|229.4
|6
|M. Schumacher
|335.1
|M. Schumacher
|206.2
|L. Hamilton
|229.2
|7
|P. Gasly
|334.7
|D. Ricciardo
|205.5
|S. Perez
|228.8
|8
|Y. Tsunoda
|334.6
|S. Vettel
|205.3
|C. Leclerc
|228.2
|9
|E. Ocon
|334.0
|M. Verstappen
|205.2
|S. Vettel
|228.2
|10
|V. Bottas
|333.9
|E. Ocon
|205.0
|G. Russell
|227.9
|11
|G. Russell
|333.8
|S. Perez
|204.8
|N. Latifi
|227.5
|12
|L. Norris
|333.8
|L. Norris
|204.7
|G. Zhou
|227.5
|13
|F. Alonso
|332.9
|N. Latifi
|204.7
|D. Ricciardo
|227.3
|14
|D. Ricciardo
|332.7
|Y. Tsunoda
|204.6
|P. Gasly
|227.3
|15
|L. Hamilton
|332.5
|G. Zhou
|204.2
|L. Norris
|227.2
|16
|N. Latifi
|332.5
|A. Albon
|204.1
|Y. Tsunoda
|226.5
|17
|C. Leclerc
|332.1
|K. Magnussen
|203.9
|L. Stroll
|226.3
|18
|K. Magnussen
|330.4
|P. Gasly
|203.4
|M. Schumacher
|226.1
|19
|L. Stroll
|328.3
|V. Bottas
|202.5
|V. Bottas
|225.4
|20
|S. Vettel
|327.6
|L. Stroll
|202.1
|K. Magnussen
|224.2
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