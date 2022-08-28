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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

FIA, Belçika GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.

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Belçika GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
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Belçika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında son bölümde en büyük ilerlemeyi, Q2'ye oranla 1.121 saniye daha iyi bir tur çıkaran Carlos Sainz kaydetti.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Alex Albon, Lando Norris ve Daniel Ricciardo, Q2'deki turlarından yavaş kaldılar.

Atılan turlar:

Poz. No Sürücü Takım Q1  Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 1 Max Verstappen Red Bull 1:44.581 1:44.723 (+0.142s) 1:43.665 (-1.058s)
2 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:45.050 1:45.418 (+0.368s) 1:44.297 (-1.121s)
3 11 Sergio Perez Red Bull 1:45.377 1:44.794 (-0.583s) 1:44.462 (-0.332s)
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:45.572 1:44.551 (-1.021s) 1:44.553 (+0.002s)
5 31 Esteban Ocon Alpine 1:46.039 1:45.475 (-0.564s) 1:45.180 (-0.295s)
6 14 Fernando Alonso Alpine 1:46.075 1:45.552 (-0.523s) 1:45.368 (-0.184s)
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.736 1:45.420 (-0.316s) 1:45.503 (+0.083s)
8 63 George Russell Mercedes 1:45.650 1:45.461 (-0.189s) 1:45.776 (+0.315s)
9 23 Alexander Albon Williams 1:45.672 1:45.675 (+0.003s) 1:45.837 (+0.162s)
10 4 Lando Norris McLaren 1:45.745 1:45.603 (-0.142s) 1:46.178 (+0.575s)
11 3 Daniel Ricciardo McLaren 1:46.212 1:45.767 (-0.445s)  
12 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:46.183 1:45.827 (-0.356s)  
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:46.178 1:46.085 (-0.093s)  
14 18 Lance Stroll Aston Martin 1:46.256 1:46.611 (+0.355s)  
15 47 Mick Schumacher Haas 1:46.342 1:47.718 (+1.376s)  
16 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:46.344    
17 6 Nicholas Latifi Williams 1:46.401    
18 20 Kevin Magnussen Haas 1:46.557    
19 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:46.692    
20 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:47.866    
 
 

Hungaroring'de Alex Albon 30.520 ile ilk sektörün en hızlı ismi olurken, ikinci ve üçüncü sektörde Max Verstappen'in üstünlüğü vardı.

Hollandalı pilot ikinci sektörde 44.220 yaparken, son sektörde 28.909 yaptı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Max Verstappen 30.536 (2) 44.220 (1) 28.909 (1)
Carlos Sainz Jnr 30.590 (3) 44.577 (3) 29.130 (5)
Sergio Perez 30.628 (4) 44.668 (4) 29.058 (2)
Charles Leclerc 30.920 (7) 44.548 (2) 29.071 (3)
Esteban Ocon 30.836 (6) 45.166 (7) 29.178 (7)
Fernando Alonso 30.798 (5) 45.166 (7) 29.312 (11)
Lewis Hamilton 30.924 (8) 44.954 (6) 29.413 (17)
George Russell 31.051 (15) 44.875 (5) 29.366 (14)
Alexander Albon 30.520 (1) 45.612 (16) 29.147 (6)
Lando Norris 30.951 (11) 45.514 (11) 29.115 (4)
Daniel Ricciardo 30.927 (9) 45.454 (9) 29.329 (13)
Pierre Gasly 30.954 (12) 45.583 (13) 29.290 (9)
Zhou Guanyu 31.040 (14) 45.610 (15) 29.197 (8)
Lance Stroll 31.246 (20) 45.470 (10) 29.405 (16)
Mick Schumacher 31.130 (18) 45.584 (14) 29.561 (19)
Sebastian Vettel 31.109 (16) 45.840 (19) 29.322 (12)
Nicholas Latifi 30.935 (10) 45.799 (18) 29.376 (15)
Kevin Magnussen 31.134 (19) 45.704 (17) 29.683 (20)
Yuki Tsunoda 31.128 (17) 45.878 (20) 29.475 (18)
Valtteri Bottas 31.021 (13) 45.572 (12) 29.311 (10)

 

Hız ölçüm noktasında en yüksek sürate 314.4 km/s ile Williams pilotu Alex Albon ulaşırken, Carlos Sainz 1.4 km/s geride ikinci sırada yer aldı.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark
1 Alexander Albon Williams Mercedes 314.4 (195.4)  
2 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 313.0 (194.5) -1.4
3 Esteban Ocon Alpine Renault 312.8 (194.4) -1.6
4 Fernando Alonso Alpine Renault 312.1 (193.9) -2.3
5 Sergio Perez Red Bull Red Bull 312.1 (193.9) -2.3
6 Lando Norris McLaren Mercedes 311.5 (193.6) -2.9
7 Max Verstappen Red Bull Red Bull 310.4 (192.9) -4.0
8 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 310.3 (192.8) -4.1
9 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 310.2 (192.7) -4.2
10 Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 309.6 (192.4) -4.8
11 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 309.4 (192.3) -5.0
12 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 309.3 (192.2) -5.1
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 308.9 (191.9) -5.5
14 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 308.6 (191.8) -5.8
15 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 307.8 (191.3) -6.6
16 Nicholas Latifi Williams Mercedes 307.4 (191.0) -7.0
17 Mick Schumacher Haas Ferrari 307.3 (190.9) -7.1
18 George Russell Mercedes Mercedes 307.3 (190.9) -7.1
19 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 306.5 (190.5) -7.9
20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 305.8 (190.0) -8.6

 

İlk bölümün en hızlı ismi 283.9 km/s ile Nicholas Latifi olurken, ikinci bölümde Esteban Ocon 255 km/s, üçüncü bölümde ise yine Latifi 259.3 km/s ile en yüksek sürate ulaştı.

En yüksek süratler:

             1. Bölüm                  2. Bölüm                  Start/Finiş    
Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S  
1 S. Perez 342.8 C. Sainz 209.5 A. Albon 230.4  
2 C. Sainz 342.2 G. Russell 208.7 M. Verstappen 229.5  
3 M. Verstappen 339.9 L. Hamilton 207.0 E. Ocon 229.5  
4 A. Albon 338.3 C. Leclerc 206.6 C. Sainz 229.4  
5 G. Zhou 337.5 F. Alonso 206.4 F. Alonso 229.4  
6 M. Schumacher 335.1 M. Schumacher 206.2 L. Hamilton 229.2  
7 P. Gasly 334.7 D. Ricciardo 205.5 S. Perez 228.8  
8 Y. Tsunoda 334.6 S. Vettel 205.3 C. Leclerc 228.2  
9 E. Ocon 334.0 M. Verstappen 205.2 S. Vettel 228.2  
10 V. Bottas 333.9 E. Ocon 205.0 G. Russell 227.9  
11 G. Russell 333.8 S. Perez 204.8 N. Latifi 227.5  
12 L. Norris 333.8 L. Norris 204.7 G. Zhou 227.5  
13 F. Alonso 332.9 N. Latifi 204.7 D. Ricciardo 227.3  
14 D. Ricciardo 332.7 Y. Tsunoda 204.6 P. Gasly 227.3  
15 L. Hamilton 332.5 G. Zhou 204.2 L. Norris 227.2  
16 N. Latifi 332.5 A. Albon 204.1 Y. Tsunoda 226.5  
17 C. Leclerc 332.1 K. Magnussen 203.9 L. Stroll 226.3  
18 K. Magnussen 330.4 P. Gasly 203.4 M. Schumacher 226.1  
19 L. Stroll 328.3 V. Bottas 202.5 V. Bottas 225.4  
20 S. Vettel 327.6 L. Stroll 202.1 K. Magnussen 224.2  
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