Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Belçika yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü seansların ardından sürücülerin ellerindeki yeni hamurlar da belli olmuş durumda.
Mercedes, Red Bull ve Ferrari pilotlarının elinde bir set sert, dört set orta ve iki set de yumuşak lastik bulunuyor.
McLaren pilotları ve Fernando Alonso'un elinde ise iki set sert, üç set orta ve iki set yumuşak lastik var.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak.
Buna göre yarışa yumuşakla hamurla başlayıp 10 ila 15. turlar arasında orta lastiğe geçmek ve 25 ila 30. turlar arasında başka bir orta hamur takıp finiş görmek gerekiyor.
Ayrıca sürücüler, yarışa yumuşak hamurla başlayıp 10 ila 15. turlar. turlar arasında orta hamura geçebilir ve 28 ila 33. turlar arasında yumuşak lastiğe geçerek finiş görebilir.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (C2)
|Orta (C3)
|Yumuşak (C4)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|1
|-
|4
|-
|2
|3
|11. S. Perez
|Red Bull
|1
|-
|4
|-
|2
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|4
|-
|2
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|4
|-
|2
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|1
|-
|4
|-
|2
|3
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|4
|-
|2
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|2
|-
|3
|-
|4
|-
|10. P. Gasly
|Alpine
|2
|-
|3
|-
|4
|-
|4. L. Norris
|McLaren
|2
|-
|3
|-
|2
|3
|81. O. Piastri
|McLaren
|2
|-
|3
|-
|2
|3
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|1
|-
|4
|-
|4
|-
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|1
|-
|4
|-
|4
|-
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|2
|-
|2
|-
|3
|2
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|2
|-
|3
|-
|3
|2
|20. K. Magnussen
|Haas
|1
|-
|4
|-
|4
|1
|27. N. Hülkenberg
|Haas
|1
|-
|4
|-
|5
|-
|3. D. Ricciardo
|AlphaTauri
|2
|-
|4
|-
|4
|-
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|2
|-
|4
|-
|4
|-
|2. L. Sargeant
|Williams
|1
|-
|4
|-
|5
|-
|23. A. Albon
|Williams
|1
|-
|4
|-
|5
|-
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