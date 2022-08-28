Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cuma ve cumartesi günkü seansların ardından Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez, Carlos Sainz ve Fernando Alonso'nun elinde bir set sert ve iki set orta hamur var.

Max Verstappen ise bir set sert, iki set orta ve iki set yumuşak lastikle rakiplerine kıyasla daha avantajlı durumda.

Charles Leclerc, Esteban Ocon ve McLaren pilotlarının elinde ise bir set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastik bulunuyor.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz..

Pirelli aynı zamanda yarışta çift pit stop beklendiğini de açıkladı. Buna göre yarışa orta hamurla başlayıp, 12 ila 17 turlar arasında yumuşak lastiğe geçmek, sonrasında 25 ila 30 turlar arasında bir başka orta hamur takip finiş görmek gerekiyor.

Alternatif strateji yarışa orta hamurla başlayıp 18 ila 24. turlar arasında sert lastiğe geçerek finiş görmek olacak.

Son strateji yarışa yumuşak lastikle başlayıp 16 ila 22. turlar arasında sert lastiklere geçerek finiş görmek gibi görünüyor.

Pilotların ellerindeki lastikler:

yarışçı Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - - 3 63. G. Russell Mercedes 1 - 2 - - 3 1. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 2 - 2 1 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 2 - - 3 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - 1 2 55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - - 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 2 - 1 3 4. L. Norris McLaren 1 - 2 - 1 3 14. F. Alonso Alpine 1 - 2 - - 3 31. E. Ocon Alpine 1 - 2 - 1 2 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 2 - 1 2 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 2 - 2 2 18. L. Stroll Aston Martin 1 - - 2 1 3 5. S. Vettel Aston Martin 1 - - 2 2 2 23. A. Albon Williams 1 - 2 - - 3 6. N. Latifi Williams 1 - 1 1 2 2 77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 2 - 2 2 24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3 20. K. Magnussen Haas 1 - 2 - 2 2 47. M. Schumacher Haas 1 - 2 - 1 3