Belçika GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
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Pirelli, Belçika Grand Prix'si öncesinde sürücülerin sahip olduğu yeni ve eski lastikleri açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP'ye C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.
Sıralama turlarının ardından genel olarak sürücülerin elinde benzer lastikler kaldı.
Mercedes, Red Bull, McLaren ve Racing Point sürücülerinin elinde birer set C2 ve C3 lastik bulunuyor.
Ferrari ve AlphaTauri pilotlarına ek olarak Daniel Ricciardo'da ise her setten birer tane yeni lastik var.
Romain Grosjean üç set C4 lastikle bu alanda öne çıkıyor.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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Belçika GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
paylaşım
yorumlar
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