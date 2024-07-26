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Formula 1 Belçika GP

Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Belçika GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Ezel Tan
Sparks fly from the rear of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Sparks fly from the rear of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan dört içten yanmalı motor,  turbo, MGU-H, MGU-K ile iki enerji depolama ve kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

Güç ünitesi sayıları:

Sürücü Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
01. M. Verstappen Red Bull RBPT 4 4 4 4 2 2 6
11. S. Perez Red Bull RBPT 5 4 4 4 3 3 6
63. G. Russell Mercedes Mercedes 3 3 3 3 1 1 2
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
16.  C. Leclerc Ferrari Ferrari 3 3 4 3 2 2 4
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 3 3 3 3 2 2 4
81. O. Piastri McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
04. L. Norris McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
18.  L. Stroll Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
14. F. Alonso Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
31. E. Ocon Alpine Renault 3 3 3 3 2 2 5
10. P. Gasly Alpine Renault 5 5 5 5 3 4 6
23. A. Albon Williams Mercedes 3 3 3 3 3 3 3
02. L. Sargeant Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
3. D. Ricciardo RB RBPT 4 4 4 4 2 2 5
22. Y. Tsunoda RB RBPT 4 4 4 4 2 2 5
77. V.  Bottas Sauber Ferrari 3 3 3 3 3 3 4
24. G. Zhou Sauber Ferrari 3 3 3 3 2 2 3
20. K.  Magnussen Haas Ferrari 3 3 3 3 2 2 4
27. N. Hulkenberg Haas Ferrari 3 3 3 3 2 2 4

ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz

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