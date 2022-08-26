Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Belçika GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.
FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.
Güç ünitesi ve egzoz sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGUH
|MGUK
|ES
|CE
|EX
|63. G. Russell
|Mercedes
|Mercedes
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2
|3
|3
|2
|2
|2
|3
|01. M. Verstappen
|Red Bull
|RBPT
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|5
|11. S. Perez
|Red Bull
|RBPT
|3
|3
|3
|3
|1
|2
|5
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|4
|4
|4
|4
|2
|3
|8
|55. C. Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|4
|4
|4
|4
|2
|3
|5
|03. D. Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|04. L. Norris
|McLaren
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|4
|14. F. Alonso
|Alpine
|Renault
|5
|5
|5
|4
|4
|4
|5
|31. E. Ocon
|Alpine
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|5
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|5
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|05. S. Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|23. A. Albon
|Williams
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|06. N. Latifi
|Williams
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|4
|5
|5
|4
|2
|3
|5
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|20. K. Magnussen
|Haas F1
|Ferrari
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|47. M. Schumacher
|Haas F1
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|5
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz
Audi, 2026'da hangi takımla ortaklık kuracağına yıl sonuna kadar karar verecek
Resmi: Alfa Romeo, 2023'ün sonunda Sauber ile yollarını ayırıyor!
Son Haberler
Resmi: Leclerc grid cezası aldı
Ferrari, üçüncü antrenman seansı öncesinde Charles Leclerc'in yeni güç ünitesi parçalarına geçtiğini doğruladı.
Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı
2022 Belçika Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Krack: "Alonso, Aston Martin'i farklı bir seviyeye taşıyacak"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun tüm takıma yardımcı olacağı görüşünde.
Szafnauer: "Piastri, 2023'te bizimle yarışacağımızı söylediğimde, gülümseyip mutlu oldu"
Otmar Szafnauer, Oscar Piastri'ye gelecek yıl kendileri adına yarışacağı söylendiğinde gülümseyip mutlu olduğunu, sonrasında sosyal medyadan takım için yarışmayacağını açıkladığını iddia etti.