Belçika GP için getirilen güncellemeler: En agresif takım McLaren

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Uzun düzlüklere ve birtakım hızlı virajlara sahip olan Spa için birçok takım düşük yere basma gücünü esas alan paketlerle geldi.

En ciddi değişiklikleri yapan takım ise MCL36'daki zayıflıkları gidermek için yoğun çaba sarf eden McLaren; FIA'nın yayınladığı dökümanlara göre takım Belçika'ya güncellenmiş sekiz parça ile geldi!

Bu kapsamda, hafta sonu için parçaların aerodinamik verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen takım, daha düşük sürtünmeli bir arka kanat ve kiriş kanadı kullanmayı tercih etti. Bunun yanı sıra motor kapağı da güncellendi ve Spa'nın soğutma gereksinimlerinin azalması nedeniyle aerodinamik performansı artıracak daha küçük karoser parçaları tercih edildi.

Güncellenen bir diğer kısım da difüzör; bölgedeki aerodinamik yük miktarını artırmayı amaçlayan takım bunun için aracın arka tarafında değişikliklere gitti, ön süspansiyon denge çubuğu kaplaması da daha iyi hava akışı sağlamak için değiştirildi.

Son olarak aracın arka köşesine, tekerleklerden sağlanan hava akışını ve aerodinamik yükü arttırması amacıyla yeni bir kanatçık da eklendi.

Takım an itibariyle takımlar şampiyonası dördüncülüğü için mücadele ediyor ve ana rakibi Alpine'in dört puan gerisinde.

Alpine bu hafta sonu için arka kanada sağlanan hava akışını iyileştirmek amacıyla arka fren kanallarını güncellemeyi ve küçük taban güncellemeleri yapmayı tercih etti.

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