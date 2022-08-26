Belçika GP için getirilen güncellemeler: En agresif takım McLaren
McLaren, düzlük hızı eksiğini kapatmak için Belçika'ya oldukça agresif bir güncelleme paketiyle geldi.
Uzun düzlüklere ve birtakım hızlı virajlara sahip olan Spa için birçok takım düşük yere basma gücünü esas alan paketlerle geldi.
En ciddi değişiklikleri yapan takım ise MCL36'daki zayıflıkları gidermek için yoğun çaba sarf eden McLaren; FIA'nın yayınladığı dökümanlara göre takım Belçika'ya güncellenmiş sekiz parça ile geldi!
Bu kapsamda, hafta sonu için parçaların aerodinamik verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen takım, daha düşük sürtünmeli bir arka kanat ve kiriş kanadı kullanmayı tercih etti. Bunun yanı sıra motor kapağı da güncellendi ve Spa'nın soğutma gereksinimlerinin azalması nedeniyle aerodinamik performansı artıracak daha küçük karoser parçaları tercih edildi.
Güncellenen bir diğer kısım da difüzör; bölgedeki aerodinamik yük miktarını artırmayı amaçlayan takım bunun için aracın arka tarafında değişikliklere gitti, ön süspansiyon denge çubuğu kaplaması da daha iyi hava akışı sağlamak için değiştirildi.
Son olarak aracın arka köşesine, tekerleklerden sağlanan hava akışını ve aerodinamik yükü arttırması amacıyla yeni bir kanatçık da eklendi.
Takım an itibariyle takımlar şampiyonası dördüncülüğü için mücadele ediyor ve ana rakibi Alpine'in dört puan gerisinde.
Alpine bu hafta sonu için arka kanada sağlanan hava akışını iyileştirmek amacıyla arka fren kanallarını güncellemeyi ve küçük taban güncellemeleri yapmayı tercih etti.
|Takım
|Güncelleme
|Ferrari
|Arka kanat, kiriş kanadı
|Mercedes
|Ön kanat uç plakası, taban çiti ve kenarlığı, arka kanat uç plakası ve flapları
|Red Bull
|Motor kapağı, arka salıncak kolu
|Alpine
|Arka fren kanalları, taban çiti
|McLaren
|Difüzör, arka kanat, kiriş kanadı, arka fren kanadı, motor kapağı, soğutma panjurları, ön süspansiyon denge çubuğu kaplaması
|Alfa Romeo
|Ön kanat flapları, arka kanat uç plakası ve flapları
|Haas
|Arka fren kanatçıkları, kiriş kanadı
|AlphaTauri
|Arka salıncak kolu, arka fren kanatçıkları, arka kanat, kiriş kanadı
|Aston Martin
|Ön kanat flapları, arka kanat
|Williams
|Ön kanat flapları, arka kanat flapları, kiriş kanadı
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