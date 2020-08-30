Belçika GP: Hamilton kazandı, Ferrari puan alamadı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, tüm yarışı kontrol altında götürmesinin ardından bu seneki 5., kariyerindeki ise 89. yarış zaferini elde etti.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, ilk turda baskı altında kalsa da yerini korudu ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Mercedes böylece bu sene Steiermark GP'den sonra ikinci defa duble yapmış oldu.

Mercedes'lere yakın tek isim olan Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışı başladığı gibi 3. sırada noktaladı. İlk turda Kemmel düzlüğünde ikincilik için Bottas'ı zorlayan Verstappen, Les Combes virajına gelmeden geçme fırsatı bulamadı ve tam tersi arkasından gelen Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun baskısı altına girdi. İlk turda yerini korumayı başaran Verstappen, yarışı 3. sırada noktalayarak podyumu tamamlamış oldu.

Ricciardo, ilk turda üçüncülüğü zorlamasının ardından dördüncü sırada kaldı ve yarışın kalan bölümünde rahat bir şekilde yerini koruyarak başladığı noktada yarışı tamamlamış oldu. Ricciardo böylece bir kez daha Renault ile podyum sonucu alamadı. Buna karşı Ricciardo, son turda yarışın en hızlı turunu atarak Hamilton'ın Grand Slam yapmasını engellemiş oldu.

Renault'nun diğer pilotu Esteban Ocon, son turda Red Bull pilotu Alex Albon'u geçerek 5. sırada yarışı tamamladı.

Son turlarda eskiyen lastikleriyle arkasındaki sürücülere karşı fark açamayan Albon, Ocon'a geçilmesinin ardından 6. sırada yarışı noktaladı.

Yarışa 10. sıradan başlayan McLaren pilotu Lando Norris, oldukça güçlü bir yarış çıkardı ve pist üstünde Lance Stroll'ü geçmesinin ardından 7. sırada yarışı tamamladı.

Sert lastiklerle yarışa başlamasının ardından oldukça uzun bir ilk bölüm atan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, orta lastikler için pite gelmesinin ardından gerilese de ardından iyi bir yükselişle 8. olmayı başardı.

Bu hafta sonu orta grubun en güçlü takımı olamayan Racing Point, yarışta da rakiplerinin gerisinde kaldı. Lance Stroll ve Sergio Perez, yarışı başladıkları pozisyonların birer sıra gerisinde yani 9. ve 10. sıralarda tamamladılar.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat, yarışı başladığı gibi 11. sırada tamamladı ve puan kazanamadı.

Geçen sene Belçika GP'nin en iyi takımı olan Ferrari için 2020 yarışı tam manasıyla kabustu. İlk 11 sıra içerisinde Ferrari motorlu bir araç yer alamazken Ferrari motorlu pilotlar arasında en yukarıda yer alan isim 12. sıradaki Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen oldu.

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, yarışı başladıkları gibi 13 ve 14. sıralarda tamamladılar. Leclerc, yarışın başında çok iyi bir yükselişle 8. sıraya kadar yükselse de hız eksikliği nedeniyle gerilemekten kurtulamadı ve kazandığı tüm pozisyonları pitlere kadar geri verdi.

Ferrari motorlu bir diğer takım Haas'ın pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen 15 ve 17. sıralarda yarışı noktalarken onların arasında Williams'tan Nicholas Latifi yer aldı. Böylece yarışı tamamlayabilen son 6 isimden 5'i Ferrari motorlu pilot oldu.

Yarışı tamamlayamayan isimler Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, Williams pilotu George Russell olurken McLaren'dan Carlos Sainz, egzoz sorunu nedeniyle yarışa hiç başlayamadı. Giovinazzi, yarışın 9. turunda kaza geçirirken aracından kopan parçalar nedeniyle arkasından gelen Russell da kaza yaptı ve yarışa veda ettiler.

Sezonun 7. yarışının ardından Hamilton 157 puanla şampiyona liderliğini korurken ikinci sıradaki Verstappen 47 puan geriye düşmüş oldu. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Bottas, Verstappen ile puan farkını 3'e düşürmüş oldu.

Takımlar şampiyonasında ise 264 puan ile Mercedes, ikinci sıradaki Red Bull ile puan farkını 106'ya çıkarmış oldu. McLaren, 68 puan ile en yakın rakibi Racing Point'in 5 puan önünde bulunuyor.

Sezonun 8. yarışı olan İtalya GP, gelecek hafta sonu Monza'da gerçekleştirilecek.