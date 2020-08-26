Belçika GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
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Yapılan son hava tahminlerine göre Belçika GP hafta sonunda yağmur etkili olacak.
Spa'da genellikle hava durumu belirsiz oluyor ve bu hafta sonu için de yine karmaşık bir hava tahmini var.
Bugün itibariyle yapılan hava tahminlerine göre cuma, cumartesi ve pazar günleri hava oldukça soğuk olacak.
Ayrıca üç günün tamamında da yağmur bekleniyor.
Cuma günü antrenman turları için %20 ila %35 arası bir yağmur ihtimali var.
Cumartesi günü bu rakam %50'ye kadar çıkacak ve gün boyunca sağanak ihtimali var. Pazar günü, yarışın yapılacağı saatler için %80'lik bir yağmur ihtimali var.
Hava cuma günü 19, cumartesi 18 ve pazar 17 derece olacak.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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