Belçika GP, F1 yarışını seyircisiz yapacağını doğruladı

Belçika GP normalde diğer yarışlar gibi seyircilik şekilde yapılacaktı ancak Formula 1 yönetimiyle anlaşarak bu yılki yarışı seyircisiz yapmayı kabul ettiler.

Anlaşma kapsamında Belçika'nın anlaşması bir yıl daha uzatılmıştı. Ancak son dönemde yarışın seyircilere açık olabileceği yönünde iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Belçika'daki yasakların azaltılması, Formula 1 yarışının kısmen de olsa seyircili yapılmasının önünü açabilir.

Ancak Belçika GP organizatörleri, bunun doğru olmadığını ve yarışın seyircisiz yapılacağını açıkladılar.

Organizatör Vanessa Maes, "Formula 1 ile yaptığımız tüm görüşmeler, 31 Ağustos'a kadar büyük çaplı etkinlikliklerin gerçekleşmesine izin verilmeyeceği temeline dayanıyordu."

"Valon'u olumsuz etkilemeyecek bir çözüm bulmayı başardık ve bunu korumak istiyoruz." dedi.