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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika GP basın toplantısı programı açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Belçika GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.

Belçika GP basın toplantısı programı açıklandı

Yaz arasından sonra yapılacak ilk yarış olan Belçika Grand Prix'si bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve heyecan, perşembe günü yapılacak basın toplantısıyla başlayacak.

Sürücüler ikişerli şekilde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar ve ilk önce, yakında gelecekleriyle ilgili bir karara varılacak olan Valtteri Bottas/George Russell ikilisi soruları yanıtlayacak.

Lewis Hamilton, basın toplantısı için Red Bull pilotu Sergio Perez ile eşleşmiş durumda. Max Verstappen ise Ferrari pilotu Charles Leclerc'le eşleşti.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo da Ferrari pilotu Carlos Sainz'la basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Basın toplantısı yarın TSi 13:30'da yapılacak.

26 Ağustos Perşembe, Saat: 13:30 (TSi)
  • Valtteri Bottas (Mercedes)
  • George Russell (Williams)
  • Pierre Gasly (AlphaTauri)
  • Mick Schumacher (Haas)
  • Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Lewis Hamilton (Mercedes)
  • Sergio Pérez (Red Bull)
  • Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
  • Fernando Alonso (Alpine)
  • Antonio Giovinazzi (Aston Martin)
  • Esteban Ocon (Alpine)
  • Sebastian Vettel (Aston Martin)
  • Nikita Mazepin (Haas)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Nicholas Latifi (Williams)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Carlos Sainz (Ferrari)
  • Daniel Ricciardo (McLaren)
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