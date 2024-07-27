2024 Belçika GP 3. antrenman seansı: Yağmur ve kırmızı bayrakların etkilediği seansta Verstappen lider!
2024 Belçika GP öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Beklenen yağmur cumartesi günkü 3. antrenman seansından kısa bir süre önce Spa pistini vurdu ve seansın tamamı ıslak zeminde geçti.
Başlangıçta etkili olan sağanak yağmura rağmen sürücüler yeşil logolu geçiş lastikleriyle turlamayı seçtiler.
Seans içerisinde birden fazla pilot pist dışını ziyaret etti ancak seansın ana olayı Lance Stroll'ün Eau Rouge çıkışında kaza yaparak aracına hasar vermesiydi.
Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durdurulurken, bu süreçte yağmur şiddetini iyice arttırdı.
Seans sonrasında tekrar başladı ancak yağmur çok şiddetli olduğu için bir kez daha kırmızı bayrak çıktı. Bu kırmızı bayrak periyodu son iki dakikaya kadar devam etti.
Sonuç olarak Max Verstappen, 2:01.565'lik turuyla seansı lider tamamlarken, Oscar Piastri 1.4 saniye geride ikinci oldu.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Pek de temsili turların gelmediği seansta Pierre Gasly 1.6 saniye geride üçüncü, Lando Norris 1.8 saniye geride dördüncü oldu.
Beşinci olan Esteban Ocon'u Charles Leclerc, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ve Sergio Perez takip etti.
Alex Albon 11. olurken, Nico Hulkenberg 12., Fernando Alonso 13. ve Daniel Ricciardo 14. oldu.
Zaman turu kaydeden son isimler Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Logan Sargeant oldu.
George Russell, Carlos Sainz ve Kevin Magnussen ise zaman turu kaydetmedi.
Sıralama turları bugün TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|4
|
2'01.565
|207.414
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|4
|
+1.433
2'02.998
|1.433
|204.998
|3
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|5
|
+1.610
2'03.175
|0.177
|204.703
|4
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|4
|
+1.807
2'03.372
|0.197
|204.377
|5
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|7
|
+3.685
2'05.250
|1.878
|201.312
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|4
|
+4.468
2'06.033
|0.783
|200.061
|7
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|4
|
+4.472
2'06.037
|0.004
|200.055
|8
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|7
|
+4.927
2'06.492
|0.455
|199.335
|9
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+5.186
2'06.751
|0.259
|198.928
|10
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+5.538
2'07.103
|0.352
|198.377
|11
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|3
|
+5.878
2'07.443
|0.340
|197.848
|12
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|5
|
+6.475
2'08.040
|0.597
|196.925
|13
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|4
|
+6.506
2'08.071
|0.031
|196.878
|14
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|5
|
+6.845
2'08.410
|0.339
|196.358
|15
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|7
|
+7.879
2'09.444
|1.034
|194.790
|16
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|7
|
+9.544
2'11.109
|1.665
|192.316
|17
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|3
|
+9.655
2'11.220
|0.111
|192.153
|18
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|2
|
+13.598
2'15.163
|3.943
|186.548
|19
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|2
|
|20
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|2
|
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Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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