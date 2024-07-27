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Antrenman raporu
Formula 1 Belçika GP

2024 Belçika GP 3. antrenman seansı: Yağmur ve kırmızı bayrakların etkilediği seansta Verstappen lider!

2024 Belçika GP öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Beklenen yağmur cumartesi günkü 3. antrenman seansından kısa bir süre önce Spa pistini vurdu ve seansın tamamı ıslak zeminde geçti.

Başlangıçta etkili olan sağanak yağmura rağmen sürücüler yeşil logolu geçiş lastikleriyle turlamayı seçtiler.

Seans içerisinde birden fazla pilot pist dışını ziyaret etti ancak seansın ana olayı Lance Stroll'ün Eau Rouge çıkışında kaza yaparak aracına hasar vermesiydi.

Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durdurulurken, bu süreçte yağmur şiddetini iyice arttırdı.

Seans sonrasında tekrar başladı ancak yağmur çok şiddetli olduğu için bir kez daha kırmızı bayrak çıktı. Bu kırmızı bayrak periyodu son iki dakikaya kadar devam etti.

Sonuç olarak Max Verstappen, 2:01.565'lik turuyla seansı lider tamamlarken, Oscar Piastri 1.4 saniye geride ikinci oldu.

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pek de temsili turların gelmediği seansta Pierre Gasly 1.6 saniye geride üçüncü, Lando Norris 1.8 saniye geride dördüncü oldu.

Beşinci olan Esteban Ocon'u Charles Leclerc, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ve Sergio Perez takip etti.

Alex Albon 11. olurken, Nico Hulkenberg 12., Fernando Alonso 13. ve Daniel Ricciardo 14. oldu.

Zaman turu kaydeden son isimler Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Logan Sargeant oldu.

George Russell, Carlos Sainz ve Kevin Magnussen ise zaman turu kaydetmedi.

Sıralama turları bugün TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 4

2'01.565

   207.414
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 4

+1.433

2'02.998

 1.433 204.998
3 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 5

+1.610

2'03.175

 0.177 204.703
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 4

+1.807

2'03.372

 0.197 204.377
5 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 7

+3.685

2'05.250

 1.878 201.312
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 4

+4.468

2'06.033

 0.783 200.061
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 4

+4.472

2'06.037

 0.004 200.055
8 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 7

+4.927

2'06.492

 0.455 199.335
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 3

+5.186

2'06.751

 0.259 198.928
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+5.538

2'07.103

 0.352 198.377
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 3

+5.878

2'07.443

 0.340 197.848
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 5

+6.475

2'08.040

 0.597 196.925
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 4

+6.506

2'08.071

 0.031 196.878
14 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 5

+6.845

2'08.410

 0.339 196.358
15 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 7

+7.879

2'09.444

 1.034 194.790
16 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 7

+9.544

2'11.109

 1.665 192.316
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 3

+9.655

2'11.220

 0.111 192.153
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 2

+13.598

2'15.163

 3.943 186.548
19 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 2

 

    
20 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 2

 

    
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Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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