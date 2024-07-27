2024 Belçika GP 3. antrenman seansı: Yağmur ve kırmızı bayrakların etkilediği seansta Verstappen lider!

Beklenen yağmur cumartesi günkü 3. antrenman seansından kısa bir süre önce Spa pistini vurdu ve seansın tamamı ıslak zeminde geçti.

Başlangıçta etkili olan sağanak yağmura rağmen sürücüler yeşil logolu geçiş lastikleriyle turlamayı seçtiler.

Seans içerisinde birden fazla pilot pist dışını ziyaret etti ancak seansın ana olayı Lance Stroll'ün Eau Rouge çıkışında kaza yaparak aracına hasar vermesiydi.

Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durdurulurken, bu süreçte yağmur şiddetini iyice arttırdı.

Seans sonrasında tekrar başladı ancak yağmur çok şiddetli olduğu için bir kez daha kırmızı bayrak çıktı. Bu kırmızı bayrak periyodu son iki dakikaya kadar devam etti.

Sonuç olarak Max Verstappen, 2:01.565'lik turuyla seansı lider tamamlarken, Oscar Piastri 1.4 saniye geride ikinci oldu.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pek de temsili turların gelmediği seansta Pierre Gasly 1.6 saniye geride üçüncü, Lando Norris 1.8 saniye geride dördüncü oldu.

Beşinci olan Esteban Ocon'u Charles Leclerc, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ve Sergio Perez takip etti.

Alex Albon 11. olurken, Nico Hulkenberg 12., Fernando Alonso 13. ve Daniel Ricciardo 14. oldu.

Zaman turu kaydeden son isimler Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Logan Sargeant oldu.

George Russell, Carlos Sainz ve Kevin Magnussen ise zaman turu kaydetmedi.

Sıralama turları bugün TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: