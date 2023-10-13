Belçika GP, 2 sene daha F1 takviminde

F1 takvimine giderek daha kazançlı deniz aşırı yarışlar eklendiğinden ve ilk kez 2021'de düzenlenen Hollanda GP'si kaçınılmaz olarak seyirci rakamlarını etkileyebildiğinden, Belçika GP'nin uzun süredir potansiyel olarak savunmasız olduğu düşünülüyordu.

Buna ek olarak, güvenlik aracının arkasında birkaç tur attıktan sonra yarışın kırmızı bayrakla sonlandırıldığı 2021 yarışında yaşanan felaket de yarışın sorgulanmasına neden oldu.

Ancak Max Verstappen'in yarattığı ilgi, kendi ülkesindeki komşu etkinliğin büyük başarısına rağmen Spa'ya katılımı artırmaya devam etti.

Ekstra tribün kapasitesinin de yardımıyla 2023 yarışı için hafta sonu seyirci sayısı bir önceki yarışa göre 20.000 artışla 380.000'e ulaştı.

Bu yılki yarış geleneksel Ağustos tarihinden Temmuz ayına alındı ve 2024 etkinliği de Temmuz ayında yapılacak.

F1, yarışın yapılacağı alanın büyük iyileştirmelerden geçtiğini belirtirken, aynı zamanda sunulan eğlence açısından da kendini geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Organizasyon, Spa'nın "iki yeni tribünün eklenmesiyle pistin kapasitesinin 10.000 artırılmasının yanı sıra canlı müzik konserleri de dahil olmak üzere hafta sonu boyunca taraftarlar için daha geniş bir eğlence yelpazesi sunmayı içeren altyapısının son yıllarda önemli ölçüde geliştirildiğini" belirtti.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Spa'nın takvimdeki önemli bir etkinlik olmaya devam ettiğini açıkça belirtirken, güvenliğin de bir öncelik olmaya devam edeceğini ima etti.

Domenicali, "Spa, ilk sezonumuzdaki pistlerden biri olması nedeniyle F1 ile eş anlamlıdır ve hem taraftarlar hem de sürücüler tarafından çok sevilmektedir. Bu nedenle onlarla olan ilişkimizi 2025 yılına kadar uzatmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Organizatör son birkaç yılda taraftar deneyimini ve altyapıyı iyileştirmek için büyük adımlar attı ve tüm paydaşlar arasında güvenli ve heyecan verici bir yarış sunmaya odaklanan çalışmalar devam ediyor."

"Organizatöre ve Valonya Hükümetine devam eden destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.