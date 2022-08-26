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Formula 1 / Belçika GP Antrenman raporu

Belçika GP 2. antrenman: Zorlu şartlarda Verstappen, Leclerc'in önünde en hızlısı

2022 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.

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, Editör
Belçika GP 2. antrenman: Zorlu şartlarda Verstappen, Leclerc'in önünde en hızlısı
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İlk antrenman seansının sonuna doğru yağmur kendisini göstermiş ve pilotlar seansı erken noktalamıştı. Ancak ikinci antrenman seansının başında pist kuruydu ve zorlu şartlarda sürücüler, seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Tahminler seans sonunda yağmur yağacağını gösterdiği için, herkes kuru zemin lastikleriyle çok sayıda tur atmaya çalıştı.

Seans içerisinde Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly, Mick Schumacher ve daha pek çok isim pist dışına çıktı. Fakat herhangi bir kaza veya kırmızı bayrak olmadı. En önemli olaylar, Pierre Gasly ve Mick Schumacher'in arkadan kayma yaşayıp 2. sektörde çakıl havuzunu ziyaret etmeleriydi.

Seansın ilk 13 dakikalık bölümünün ardından Max Verstappen 1:46.928'le liderdi, şampiyona lideri sonrasında bu dereceyi 1:46.850'ye çekti.

Yumuşak lastiklere geçtikten sonra 1:45.507'ye kadar inen Hollandalı sürücü, son yarım saate lider giren isimdi.

Seansın kalan bölümünde yağmurun da etkisiyle neredeyse kimse derecesini geliştiremedi ve Verstappen 1:45.507'lik turuyla günü lider kapattı.

Şartlar zor olduğu için turlar çok da temsili değildi ve Charles Leclerc 0.8 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'dan Lando Norris, bugün şimdiye kadar güçlü bir performans sergileyen Lance Stroll'ün önünde üçüncü sırada yer aldı. İki pilot arasında sadece 0.046 saniye vardı.

Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz, seansı 1.1 saniye geride beşinci tamamlarken, bir ara Eau Rouge'da pist dışına çıkan ve şık bir kontra ile piste dönen Lewis Hamilton 1.3 saniye geride altıncı oldu.

İlk seansta ilk onun dışında kalan Alpine pilotu Fernando Alonso, ikinci seansı 1.4 saniye geride yedinci sırada tamamladı.

George Russell, takım arkadaşının yaklaşık 0.2 saniye gerisinde kaldığı seansı sekizinci bitirirken, ilk onu Daniel Ricciardo ve Sergio Perez tamamladı.

Williams sürücüsü Alex Albon, ilk seansın aksine ilk ona giremediği seansı 11. bitirirken, Alfa Romeo için pek iyi geçmeyen günde Zhou Guanyu 12. ve Valtteri Bottas 19. oldu.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly de temiz turlar çıkarmakta zorlandı. İkili sırasıyla 13. ve 14. oldu.

Sebastian Vettel, takıma arkadaşı Stroll'ün 1.2 saniye gerisinde kaldığı seansı 15. bitirirken, Esteban Ocon takım arkadaşı Alonso'nun 1 saniye ardında 16. oldu.

Haas pilotları için pek iyi geçmeyen günde Kevin Magnussen ancak 17. olabilirken, Mick Schumacher son sırada yer aldı. 

Nicholas Latifi ise Mick'in 1.3 saniye önünde 19. oldu.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 20 1'45.507  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'46.369 0.862
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 17 1'46.589 1.082
4 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 16 1'46.635 1.128
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 20 1'46.649 1.142
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'46.893 1.386
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 19 1'46.975 1.468
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 22 1'47.042 1.535
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 18 1'47.255 1.748
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 15 1'47.346 1.839
11 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 15 1'47.520 2.013
12 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 21 1'47.617 2.110
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 16 1'47.658 2.151
14 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 19 1'47.782 2.275
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 19 1'47.867 2.360
16 France Esteban Ocon Alpine Renault 21 1'47.944 2.437
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 1'48.208 2.701
18 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 21 1'48.419 2.912
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 14 1'48.612 3.105
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'49.941 4.434
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