Belçika GP 2. antrenman: Zorlu şartlarda Verstappen, Leclerc'in önünde en hızlısı

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İlk antrenman seansının sonuna doğru yağmur kendisini göstermiş ve pilotlar seansı erken noktalamıştı. Ancak ikinci antrenman seansının başında pist kuruydu ve zorlu şartlarda sürücüler, seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Tahminler seans sonunda yağmur yağacağını gösterdiği için, herkes kuru zemin lastikleriyle çok sayıda tur atmaya çalıştı.

Seans içerisinde Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly, Mick Schumacher ve daha pek çok isim pist dışına çıktı. Fakat herhangi bir kaza veya kırmızı bayrak olmadı. En önemli olaylar, Pierre Gasly ve Mick Schumacher'in arkadan kayma yaşayıp 2. sektörde çakıl havuzunu ziyaret etmeleriydi.

Seansın ilk 13 dakikalık bölümünün ardından Max Verstappen 1:46.928'le liderdi, şampiyona lideri sonrasında bu dereceyi 1:46.850'ye çekti.

Yumuşak lastiklere geçtikten sonra 1:45.507'ye kadar inen Hollandalı sürücü, son yarım saate lider giren isimdi.

Seansın kalan bölümünde yağmurun da etkisiyle neredeyse kimse derecesini geliştiremedi ve Verstappen 1:45.507'lik turuyla günü lider kapattı.

Şartlar zor olduğu için turlar çok da temsili değildi ve Charles Leclerc 0.8 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'dan Lando Norris, bugün şimdiye kadar güçlü bir performans sergileyen Lance Stroll'ün önünde üçüncü sırada yer aldı. İki pilot arasında sadece 0.046 saniye vardı.

Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz, seansı 1.1 saniye geride beşinci tamamlarken, bir ara Eau Rouge'da pist dışına çıkan ve şık bir kontra ile piste dönen Lewis Hamilton 1.3 saniye geride altıncı oldu.

İlk seansta ilk onun dışında kalan Alpine pilotu Fernando Alonso, ikinci seansı 1.4 saniye geride yedinci sırada tamamladı.

George Russell, takım arkadaşının yaklaşık 0.2 saniye gerisinde kaldığı seansı sekizinci bitirirken, ilk onu Daniel Ricciardo ve Sergio Perez tamamladı.

Williams sürücüsü Alex Albon, ilk seansın aksine ilk ona giremediği seansı 11. bitirirken, Alfa Romeo için pek iyi geçmeyen günde Zhou Guanyu 12. ve Valtteri Bottas 19. oldu.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly de temiz turlar çıkarmakta zorlandı. İkili sırasıyla 13. ve 14. oldu.

Sebastian Vettel, takıma arkadaşı Stroll'ün 1.2 saniye gerisinde kaldığı seansı 15. bitirirken, Esteban Ocon takım arkadaşı Alonso'nun 1 saniye ardında 16. oldu.

Haas pilotları için pek iyi geçmeyen günde Kevin Magnussen ancak 17. olabilirken, Mick Schumacher son sırada yer aldı.

Nicholas Latifi ise Mick'in 1.3 saniye önünde 19. oldu.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: