Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

Formula 3 sıralama turlarını vuran yağmur, ikinci F1 antrenman seansından kısa bir süre önce durdu ve sürücüler kuru zeminde piste çıkabildiler.

Hava sabah seansına göre biraz daha sıcaktı. Seans boyunca 18 derecelik bir hava vardı ve pist sıcaklığı 25 dereceydi.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da blokaj yaşayan isimler vardı. Özellikle Sebastian Vettel ilk viraja gelirken büyük bir blokaj yaşadı. Ayrıca sürücülerin neredeyse hepsi titreşim sorunlarından şikayetçiydi.

Daniel Ricciardo, son bölüme doğru gelirken hidrolik sorunuyla yolda kaldı. Bundan birkaç dakika sonra, F2 antrenmanlarında Giuliano Alesi'nin çarptığı duvardaki reklam panolarının yerinden çıkması sebebiyle kısa süreliğine kırmızı bayrak sallandı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pit çıkışında spin atmaktan son anda kurtuldu. Aynı şekilde Max Verstappen de son bölümde küçük bir kontra yaşadı.

Tüm bunların yaşandığı seansta zaman tablosunun üstünde farklı bir tablo vardı.

Sadece üç sürücü 1:44'ün altına inebildi ve Max Verstappen, Red Bull'uyla 1:43.744 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi, bu yıl genellikle cuma günleri iyi bir performans sergileyen Daniel Ricciardo vardı. Renault pilotu 1:43.792 ile Verstappen'i sadece 0.048 saniye geriden takip etti.

Mercedes'ten Lewis Hamilton yine hızlıydı, ancak Verstappen'in 0.096 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Red Bull'dan Alex Albon, takım arkadaşı Verstappen'in 0.390 saniye gerisinde kaldığı seansı dördüncü bitirdi. Onu da 0.003 saniye geriden Racing Point pilotu Sergio Perez takip etti.

Bugün 31 yaşına giren Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas 1:44.162'lik zaman turuyla ancak altıncı olabildi.

McLaren bir kez daha iki araçla birden ilk ona girdi. Lando Norris 1:44.168 yapıp yedinci olurken, Carlos Sainz 1:44.474 yaptı ve dokuzuncu oldu. Bu ikiliyi Renault'dan Esteban Ocon ayırdı.

İlk onu tamamlayan isim, bu hafta sonu Anthoine Hubert anısına özel bir kask tasarımıyla yarışan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly oldu.

Racing Point pilotu Lance Stroll, orta lastikle attığı turun ardından ilk onun dışında kaldı ve 11. sırada kendisine yer buldu. Onu Daniil Kvyat takip etti.

Ferrari motorlu araçların tümü geride kaldı. Antonio Giovinazzi, ilk seansta kaybettiği vaktin ardından ikinci seansta piste çıkmayı başardı ve 13. oldu. Onu Kimi Raikkonen takip etti.

Ferrari pilotları, cuma günü ilk ona girmeyi başaramadılar.

Charles Leclerc, en iyi Ferrari sürücüsüydü ve 15. sırada yer alabildi. Monakolu pilotun turu, lider Verstappen'den tam 1.696 saniye daha yavaştı.

Onu sadece 0.022 saniye geriden George Russell takip etti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, seansı ancak 17. sırada bitirebildi.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Romain Grosjean ve Kevin Magnussen yer aldı. Haas pilotları, motor değişikliğinin ardından seansın son bölümünde piste çıktılar ve günü çok az turla tamamladılar.

Stroll hariç tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu: