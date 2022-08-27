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Formula 1 / Belçika GP Antrenman raporu

Belçika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Sergio Perez lider tamamladı.

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, Editör
Belçika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2!
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Beklendiği üzere Belçika'daki üçüncü antrenman seansında pist kuruydu ancak hava kapalı olduğu için şartlar yine oldukça zordu.

Sürücüler zaman zaman araçlarını pistte tutmakta zorlandılar ancak seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı, sadece Ferrari pilotu Charles Leclerc, bitime 10 dakika kala aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere dokundu. Monakolu pilotun aracında büyük bir hasar olmadığı için garaja geri dönmeyi başardı.

Leclerc'in bariyerlere değdiği an kırmızı bayrak çıktı, ancak pistte herhangi bir sıkıntı olmadığı için seans 3 dakika sonra devam etti.

Bunun dışında Max Verstappen sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için not edildi ancak herhangi bir inceleme çıkmadı. Mick Schumacher ise problem yaşadı ve sadece altı tur attı.

Seans özeti

İlk dakikalarda her takım farklı bir program izledi, dolayısıyla dereceler oldukça yavaştı. Seansın ilk gerçekçi turları, son 30 dakikaya girilirken gelmeye başladı.

Son 30 dakikada ilk olarak Carlos Sainz 1:46.461'le liderliğe çıkarken, saniyeler sonra Sergio Perez 1:45.972 yaparak liderliğe oturdu.

Red Bull pilotunun takım arkadaşı Max Verstappen, bu dereceyi 1:45.480'e kadar çekti ve son bölüme lider girdi.

Leclerc'in kırmızı bayrağının ardından sürücülerin son bölümde bir zaman turu hakkı daha oldu. Verstappen o turda 1:45.184 yaptı ve liderliğini iyice pekiştirdi.

Fakat Perez sürpriz bir son tur çıkardı ve 1:45.047'lik bir tur çıkararak takım arkadaşının 0.137 saniye önünde en hızlı isim oldu. Meksikalı sürücü bu sonuçla kötü giden hafta sonunu tersine çevirirken, Red Bull seansı 1-2 tamamlamış oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Erik Junius

Leclerc ve Verstappen'in grid cezası nedeniyle pole pozisyonunun favorileri arasında görülen Carlos Sainz, son bölümde zaman turu denemesi yapmayınca 0.777 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Yarış temposuna odaklanan Leclerc ise sadece 12 tur attığı seansı 1 saniye geride yedinci sırada noktalayabildi.

McLaren'dan Lando Norris, tıpkı Alpine'den Fernando Alonso gibi güçlü bir seans geçirdi ve dördüncü oldu, Alonso ise sadece 0.1 saniye geride beşinciydi.

Mercedes sürücüleri arasında en iyi isim, Alonso'nun 0.010 saniye gerisinde kalan George Russell olurken, Lewis Hamilton takım arkadaşının 0.7 saniye ardında 12. olabildi.

Aston Martin cuma gününün ardından bir kez daha ilk ona girmeyi başardı ancak bu kez ön bölümde olan isim Sebastian Vettel'di. Alman pilot yakın orta grupta sekizinci en iyi zamanı yaparken, onu 22 tur ile seansın en çok tur atan ismi Esteban Ocon ve Pierre Gasly takip etti.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Norris'in 0.6 saniye gerisinde kaldığı seansı 11. bitirirken, Nichoals Latifi ve Alexander Albon pozitif görünümlerini sürdürerek 13. ve 14. oldular.

Alfa Romeo için hafta sonu pozisyon anlamında çok  iyi gitmiyor. Valtteri Bottas ancak 15. olabilirken, Zhou Guanyu 19. oldu. İkili temelde yarış temposuna odaklanmış durumda.

Lance Stroll seansı 16. sırada tamamlarken, bu hafta sonu puan barajından uzak görünen Kevin Magnussen 17, Ocon gibi 22 tur atan Yuki Tsunoda 18. ve Mick Schumacher 20. oldu.

Sıralama turları TSi 17:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 19 1'45.047  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 19 1'45.184 0.137
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 13 1'45.824 0.777
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 20 1'45.965 0.918
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 16 1'46.061 1.014
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 19 1'46.071 1.024
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 12 1'46.120 1.073
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'46.166 1.119
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'46.601 1.554
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 19 1'46.604 1.557
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 18 1'46.646 1.599
12 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'46.769 1.722
13 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 20 1'46.811 1.764
14 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 20 1'46.836 1.789
15 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'46.881 1.834
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 16 1'46.975 1.928
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 14 1'46.982 1.935
18 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 23 1'47.035 1.988
19 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 20 1'47.089 2.042
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'52.494 7.447
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