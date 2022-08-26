Belçika GP 1. antrenman: Karmaşık şartlarda Sainz lider, Ferrari 1-2!

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Belçika Grand Prix'si hafta sonu öncesinde yapılan tahminler, cuma günü yağmur yapacağını gösteriyordu ve ilk antrenman seansı öncesinde yağan yağmur, pisti kısmen ıslatmıştı.

Seansın başında sürücüler, yeşil logolu geçiş lastikleriyle sürüş yaptılar. Sonrasında pist hızlıca kurudu ve pilotlar kuru zemin lastiklerine geçerek yenilenen Spa'da ilk kez hızlı turlar atma fırsatı buldular.

Seans içerisinde herhangi bir spin veya olay yoktu. Sadece Kevin Magnussen, aracındaki bir problemden ötürü yavaşladı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından Max Verstappen 1:46.755 yaparak ilk 30 dakikalık bölümü lider tamamladı. Bitime 27 dakika kala Carlos Sainz 1:46.538 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Magnussen'in kırmızı bayrağı sonrası son bölümde yağmur tekrar Spa'ya geldi ve sürücüler pite gelerek seansı bıraktılar.

Sonuç olarak Sainz, kendi derecesini geliştiremese de cuma günkü ilk antrenman seansını lider tamamladı ve hafta sonuna iyi şekilde başlamış oldu.

Sainz'ın en yakın takipçisi, bu hafta sonu için grid cezası alan Charles Leclerc oldu. Monakolu pilot, Sainz'ın sadece 0.069 saniye ardında kalırken, ilk üçü son yarım saatlik bölümde derecesini geliştiremeyen Verstappen tamamladı.

SParks kick up from Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu hafta sonu güçlü olabileceği konuşulan Mercedes'te George Russell 0.8 saniye geride dördüncü olurken, en hızlı turunu orta hamurla atan Lewis Hamilton 1.8 saniye geride dokuzuncu oldu.

Karmaşık şartlarda iyi bir performans sergileyen Lance Stroll, ilk beşi tamamlayan isim olurken, ilk sektörde en hızlı zamanı kaydetmeyi başaran Alex Albon altıncı oldu.

Sezon sonunda McLaren'dan ayrılacak olan Daniel Ricciardo'nun 1.5 saniye geride yedinci olduğu seansta, Yuki Tsunoda sekizinci ve en hızlı turunu sert hamurla atan Sergio Perez 10. oldu.

Williams'ın diğer pilotu Nicholas Latifi 11. sırada yer alırken, Zhou Guanyu 2.1 saniye geride 12. oldu.

McLaren'da Lando Norris, tur zamanı anlamında geride kaldı ve 2.9 saniye geride 13. oldu. Alpine'de hem Fernando Alonso hem de Esteban Ocon ilk 10'a giremediler. Alonso 14. olurken, Ocon 16. oldu. İkiliyi en hızlı turunu orta hamurla atan Sebastian Vettel ayırdı.

Ocon seansın orta noktasına gelinmeden yaşadığı bir vites kutusu arızası nedeniyle pite dönmek zorunda kaldı ve seansı erken noktaladı.

Son dört sırada Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Liam Lawson ve Valtteri Bottas yer aldı.

Lawson, ilk seansta Pierre Gasly'nin aracının direksiyonundaydı, Yeni Zelandalı pilot kariyerinin ilk F1 seansını 5.5 saniye geride 19. tamamladı.

Bottas ise aracındaki problemden ötürü seans içerisinde herhangi bir zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu: