Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Resmi: Verstappen de Belçika GP için grid cezası aldı Sonraki / Russell, dalgalanma endişeleri devam eden Mercedes'in yeni tabanını deniyor
Formula 1 / Belçika GP Antrenman raporu

Belçika GP 1. antrenman: Karmaşık şartlarda Sainz lider, Ferrari 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz lider tamamladı.

Ekleyen:
, Editör
Belçika GP 1. antrenman: Karmaşık şartlarda Sainz lider, Ferrari 1-2!
Haberi dinle

Belçika Grand Prix'si hafta sonu öncesinde yapılan tahminler, cuma günü yağmur yapacağını gösteriyordu ve ilk antrenman seansı öncesinde yağan yağmur, pisti kısmen ıslatmıştı.

Seansın başında sürücüler, yeşil logolu geçiş lastikleriyle sürüş yaptılar. Sonrasında pist hızlıca kurudu ve pilotlar kuru zemin lastiklerine geçerek yenilenen Spa'da ilk kez hızlı turlar atma fırsatı buldular.

Seans içerisinde herhangi bir spin veya olay yoktu. Sadece Kevin Magnussen, aracındaki bir problemden ötürü yavaşladı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından Max Verstappen 1:46.755 yaparak ilk 30 dakikalık bölümü lider tamamladı. Bitime 27 dakika kala Carlos Sainz 1:46.538 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Magnussen'in kırmızı bayrağı sonrası son bölümde yağmur tekrar Spa'ya geldi ve sürücüler pite gelerek seansı bıraktılar.

Sonuç olarak Sainz, kendi derecesini geliştiremese de cuma günkü ilk antrenman seansını lider tamamladı ve hafta sonuna iyi şekilde başlamış oldu.

Sainz'ın en yakın takipçisi, bu hafta sonu için grid cezası alan Charles Leclerc oldu. Monakolu pilot, Sainz'ın sadece 0.069 saniye ardında kalırken, ilk üçü son yarım saatlik bölümde derecesini geliştiremeyen Verstappen tamamladı.

SParks kick up from Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

SParks kick up from Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu hafta sonu güçlü olabileceği konuşulan Mercedes'te George Russell 0.8 saniye geride dördüncü olurken, en hızlı turunu orta hamurla atan Lewis Hamilton 1.8 saniye geride dokuzuncu oldu.

Karmaşık şartlarda iyi bir performans sergileyen Lance Stroll, ilk beşi tamamlayan isim olurken, ilk sektörde en hızlı zamanı kaydetmeyi başaran Alex Albon altıncı oldu.

Sezon sonunda McLaren'dan ayrılacak olan Daniel Ricciardo'nun 1.5 saniye geride yedinci olduğu seansta, Yuki Tsunoda sekizinci ve en hızlı turunu sert hamurla atan Sergio Perez 10. oldu.

Williams'ın diğer pilotu Nicholas Latifi 11. sırada yer alırken, Zhou Guanyu 2.1 saniye geride 12. oldu.

McLaren'da Lando Norris, tur zamanı anlamında geride kaldı ve 2.9 saniye geride 13. oldu. Alpine'de hem Fernando Alonso hem de Esteban Ocon ilk 10'a giremediler. Alonso 14. olurken, Ocon 16. oldu. İkiliyi en hızlı turunu orta hamurla atan Sebastian Vettel ayırdı.

Ocon seansın orta noktasına gelinmeden yaşadığı bir vites kutusu arızası nedeniyle pite dönmek zorunda kaldı ve seansı erken noktaladı.

Son dört sırada Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Liam Lawson ve Valtteri Bottas yer aldı.

Lawson, ilk seansta Pierre Gasly'nin aracının direksiyonundaydı, Yeni Zelandalı pilot kariyerinin ilk F1 seansını 5.5 saniye geride 19. tamamladı.

Bottas ise aracındaki problemden ötürü seans içerisinde herhangi bir zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 16 1'46.538  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 16 1'46.607 0.069
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 10 1'46.755 0.217
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 13 1'47.396 0.858
5 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 13 1'47.437 0.899
6 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 15 1'47.835 1.297
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 14 1'48.081 1.543
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 17 1'48.310 1.772
9 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'48.420 1.882
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 13 1'48.474 1.936
11 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 13 1'48.485 1.947
12 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 16 1'48.672 2.134
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 15 1'49.470 2.932
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 17 1'49.664 3.126
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 12 1'49.813 3.275
16 France Esteban Ocon Alpine Renault 5 1'50.315 3.777
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 9 1'50.982 4.444
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 15 1'51.259 4.721
19 New Zealand Liam Lawson AlphaTauri Red Bull 14 1'52.065 5.527
20 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 2    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Resmi: Verstappen de Belçika GP için grid cezası aldı
Önceki haber

Resmi: Verstappen de Belçika GP için grid cezası aldı
Sonraki haber

Russell, dalgalanma endişeleri devam eden Mercedes'in yeni tabanını deniyor

Russell, dalgalanma endişeleri devam eden Mercedes'in yeni tabanını deniyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Belçika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2! Belçika GP
Formula 1

Belçika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2!

Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı Belçika GP
Formula 1

Canlı anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı

Krack: "Alonso, Aston Martin'i farklı bir seviyeye taşıyacak"
Formula 1

Krack: "Alonso, Aston Martin'i farklı bir seviyeye taşıyacak"

Son Haberler

F1, bir diğer üretici döngüsüyle karşılaşacaklarını düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

F1, bir diğer üretici döngüsüyle karşılaşacaklarını düşünmüyor

Formula 1 ve FIA, 2026'dan itibaren spora giriş yapacak Audi ve Porsche'nin kalıcı olacaklarını ve kısa süre sonra ayrılmayacaklarını düşünüyor.

Belçika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Sergio Perez lider tamamladı.

Leclerc: "Faydasız olacağı için sıralama performansına odaklanmadık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Faydasız olacağı için sıralama performansına odaklanmadık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Belçika GP'de cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında sıralama performansına pek odaklanmadıklarını, bunun yerine daha çok yarış performansına odaklandıklarını söyledi.

Resmi: Leclerc grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Leclerc grid cezası aldı

Ferrari, üçüncü antrenman seansı öncesinde Charles Leclerc'in yeni güç ünitesi parçalarına geçtiğini doğruladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.