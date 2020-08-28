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Formula 1 / Belçika GP / Antrenman raporu

Belçika GP 1. antrenman: Bottas lider, Haas pilotları sorun yaşadı

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Belçika GP 1. antrenman: Bottas lider, Haas pilotları sorun yaşadı
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 7. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Formula 1'de iki haftalık aradan sonra sürücüler ve takımlar, sezonun yedinci yarışı için efsanevi Spa pistine geldiler.

Hava beklendiği üzere soğuktu ve sadece 16 dereceydi. Pist sıcaklığı ise 21 ila 22 derece arasında değişti.

Soğuk pistte blokaj yaşayan pek çok pilot vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Seansın en dikkat çekici olayı, üç Ferrari motorlu aracın zaman turu atamamasıydı. Haas, hem Romain Grosjean hem de Kevin Magnussen'in motor sorunu yaşadığını ve motor değişikliği olacağı için iki sürücünün de seansa devam edemeyeceğini açıkladı.

Alfa Romeo herhangi bir açıklama yapmasa da, Giovinazzi'nin aracının arka tarafında yoğun bir çalışma vardı. Bu yüzden İtalyan sürücü de seansta zaman turu atamadı.

Her pistte olduğu gibi Spa'da da dereceler her geçen dakika gelişti ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:44.493'lük zaman turuyla en hızlı isim oldu.

Fin pilot seansın son dakikalarında küçük bir lastik patlaması yaşadı, ancak pite dönebildi.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, Bottas'ın en yakın takipçisiydi ve 0.069 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Bu iki Mercedes pilotunun hemen ardında da neredeyse her zaman olduğu gibi Max Verstappen yer aldı.

Red Bull sürücüsü, Hamilton'ı sadece 0.012 saniye geriden takip etti.

 

Racing Point pilotları, güçlü olmaları beklenen Spa'da dördüncü ve beşinci oldular. Sergio Perez, Verstappen'den sadece 0.055 saniye yavaş kalıp dördüncü olurken, Stroll de Perez'i 0.239 saniye geriden takip etti.

Racing Point sürücülerinin arkasında Red Bull pilotu Alex Albon yer aldı. Taylandlı sürücü 1:45.049'luk turuyla, Verstappen'in 0.4 saniye gerisinde kaldı.

Renault ve McLaren pilotları ise birbirlerine oldukça yakındı. Renault'dan Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo yedinci ile dokuzuncu sıralarda yer aldılar.

Carlos Sainz ile Lando Norris ise sekizinci ve onuncu oldu.

AlphaTauri pilotları Daniil Kvyat ve Pierre Gasly 11. ve 12. sıralarda yer aldılar.

Kimi Raikkonen'in 13. olduğu seansta, Ferrari pilotları oldukça geride kaldı.

Charles Leclerc, lider Bottas'ın 1.2 saniye gerisinde 14., Sebastian Vettel ise 1.6 saniye geride 15. oldu. Ferrari pilotları, en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar.

Williams sürücüleri Nicholas Latifi ve George Russell ise ilk 17'yi tamamladılar. Son üç sırada, zaman turu atmayan Kevin Magnussen, Romain Grosjean ve Antonio Giovinazzi yer aldı.

AlphaTauri sürücülerine ek olarak Latifi orta lastikle en hızlı turunu atarken, Russell sert lastikle en hızlı turunu attı. Diğer sürücüler ise en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar.

İkinci antrenman seansı TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 18 1'44.493    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 17 1'44.562 0.069 0.069
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 20 1'44.574 0.081 0.012
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 22 1'44.629 0.136 0.055
5 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 22 1'44.868 0.375 0.239
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 22 1'45.049 0.556 0.181
7 France Esteban Ocon Renault Renault 20 1'45.099 0.606 0.050
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 24 1'45.222 0.729 0.123
9 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 21 1'45.225 0.732 0.003
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 28 1'45.274 0.781 0.049
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 25 1'45.447 0.954 0.173
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 17 1'45.503 1.010 0.056
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 19 1'45.704 1.211 0.201
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 18 1'45.759 1.266 0.055
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 15 1'46.179 1.686 0.420
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 19 1'46.488 1.995 0.309
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 21 1'46.570 2.077 0.082
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1      
19 France Romain Grosjean Haas Ferrari 2      
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 2      
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Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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