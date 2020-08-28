Belçika GP 1. antrenman: Bottas lider, Haas pilotları sorun yaşadı

Formula 1'de iki haftalık aradan sonra sürücüler ve takımlar, sezonun yedinci yarışı için efsanevi Spa pistine geldiler.

Hava beklendiği üzere soğuktu ve sadece 16 dereceydi. Pist sıcaklığı ise 21 ila 22 derece arasında değişti.

Soğuk pistte blokaj yaşayan pek çok pilot vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Seansın en dikkat çekici olayı, üç Ferrari motorlu aracın zaman turu atamamasıydı. Haas, hem Romain Grosjean hem de Kevin Magnussen'in motor sorunu yaşadığını ve motor değişikliği olacağı için iki sürücünün de seansa devam edemeyeceğini açıkladı.

Alfa Romeo herhangi bir açıklama yapmasa da, Giovinazzi'nin aracının arka tarafında yoğun bir çalışma vardı. Bu yüzden İtalyan sürücü de seansta zaman turu atamadı.

Her pistte olduğu gibi Spa'da da dereceler her geçen dakika gelişti ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:44.493'lük zaman turuyla en hızlı isim oldu.

Fin pilot seansın son dakikalarında küçük bir lastik patlaması yaşadı, ancak pite dönebildi.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, Bottas'ın en yakın takipçisiydi ve 0.069 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Bu iki Mercedes pilotunun hemen ardında da neredeyse her zaman olduğu gibi Max Verstappen yer aldı.

Red Bull sürücüsü, Hamilton'ı sadece 0.012 saniye geriden takip etti.

Racing Point pilotları, güçlü olmaları beklenen Spa'da dördüncü ve beşinci oldular. Sergio Perez, Verstappen'den sadece 0.055 saniye yavaş kalıp dördüncü olurken, Stroll de Perez'i 0.239 saniye geriden takip etti.

Racing Point sürücülerinin arkasında Red Bull pilotu Alex Albon yer aldı. Taylandlı sürücü 1:45.049'luk turuyla, Verstappen'in 0.4 saniye gerisinde kaldı.

Renault ve McLaren pilotları ise birbirlerine oldukça yakındı. Renault'dan Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo yedinci ile dokuzuncu sıralarda yer aldılar.

Carlos Sainz ile Lando Norris ise sekizinci ve onuncu oldu.

AlphaTauri pilotları Daniil Kvyat ve Pierre Gasly 11. ve 12. sıralarda yer aldılar.

Kimi Raikkonen'in 13. olduğu seansta, Ferrari pilotları oldukça geride kaldı.

Charles Leclerc, lider Bottas'ın 1.2 saniye gerisinde 14., Sebastian Vettel ise 1.6 saniye geride 15. oldu. Ferrari pilotları, en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar.

Williams sürücüleri Nicholas Latifi ve George Russell ise ilk 17'yi tamamladılar. Son üç sırada, zaman turu atmayan Kevin Magnussen, Romain Grosjean ve Antonio Giovinazzi yer aldı.

AlphaTauri sürücülerine ek olarak Latifi orta lastikle en hızlı turunu atarken, Russell sert lastikle en hızlı turunu attı. Diğer sürücüler ise en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attılar.

İkinci antrenman seansı TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: