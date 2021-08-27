Formula 1 / Belçika GP Antrenman raporu
Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2021 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.
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Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
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