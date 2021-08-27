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Formula 1 / Belçika GP Antrenman raporu

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

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Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

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Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
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