Beklenen oldu: Ferrari, Rueda'yı görevden aldı!

İtalyan ekibin aldığı stratejik kararlar, geçen yıl pek çok kez tartışma konusu olmuştu çünkü bu kararlar çoğu zaman hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ı olumsuz yönde etkilemişti.

Bunlar arasında hiç şüphesiz Monako, Britanya ve Brezilya GP hafta sonlarında yapılan hatalar öne çıkıyordu.

Takım, Mattia Binotto'nun istifası sonrası takım patronu görevine Frederic Vasseur'ü getirmişti ve Vasseur'ün ana odak noktalarından birisi strateji ekibiydi.

İtalyan basını bugün Inaki Rueda'nın görevden alındığını iddia etti. Bu bilgi Motorsport.com'un kaynakları tarafından doğrulandı.

Rueda, artık Ferrari'nin pit duvarında yer almayacak ve takımın sportif kısmını desteklemek amacıyla fabrikada bir pozisyonda yer alacak.

Kendisinden boşalan koltuğa ise 2016'dan beri Ferrari için çalışan ve yarış stratejisi mühendisi olarak görev yapan Ravin Jain geçecek. Hintli mühendis, Oxford Üniversitesi fizik bölümünden mezun olurken, matematiksel ve teorik fizik alanında yüksek lisans yaptı.

Vasseur ayrıca kendisi ve Ferrari'nin yarış direktörü Laurent Mekies'in sorumluluklarını da belirledi.

Bu kapsamda Mekies takımın tüm operasyonel yönlerine odaklanırken, Vasseur sürücüler, sponsorlar ve basın ile ilişkilerden sorumlu olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, Inaki Rueda, Race Strategist, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, and Kimi Raikkonen, Ferrari, 3rd position, on the podium

Photo by: Sutton Images