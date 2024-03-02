beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu
Formula 1'in Türkiye'deki yeni yayıncısı beIN SPORTS, henüz kendisine üye olmayanlara internetten izleyebilecekleri uygun bir paket duyurdu.
Bildiğiniz üzere 2024 Formula 1 sezonundan itibaren 10 sezon boyunca Formula 1 yarışları beIN SPORTS'ta olacak.
Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni anlaşma kapsamında Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup ve hatta F1 Akademi yarışları, sıralamaları ve antrenmanları (programda değişiklik olabilir) Türkçe olarak beIN SPORTS 4 kanalından yayınlanacak.
İlk duyuru halihazırda Digiturk üyesi olanların bu sene yarışları başka bir paket almadan izleyeceği yönünde oldu. Bunun dışında yarışların Tod TV uygulaması üzerinden de izlenebileceği duyuruldu.
İlk günlerde yaşanan karmaşanın ardından beIN SPORTS'un hangi paketlerden izlenebileceği konusu da netleşmeye başladı.
Bu kapsamda beIN SPORTS, sadece Formula 1 yarışlarını izlemek isteyenler için aylık 39 TL, uygulama kullanılmak istenirse aylık 49 TL'ye Formula 1 paketini tanıttı. Bu paketi aldığınızda, Formula 1 dışında diğer yarış serilerini de izleyebiliyorsunuz.
Uygulama harici satın aldığınızda senelik 468, uygulama dahil alırsanız 588 TL oluyor.
beIN SPORTS'un Formula 1 paketini buradan satın alabilirsiniz.
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