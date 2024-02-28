beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

Türkiye’nin spor ekranı Digiturk, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10 yıllık yayın haklarının sahibi oldu.

Formula 1'in antrenman turları, sıralama turları, sprint yarışları, Grand Prix’ler ile Formula 2, Formula 3, F1 Academy ve Porsche Cup 10 yıl boyunca beIN SPORTS’ta olacak. beIN SPORTS, güçlü ve deneyimli kadrosuyla F1'in tüm heyecanını sezon boyunca sporseverlerle buluşturacak. Formula 1’de yeni sezon yarın antrenman turlarıyla başlıyor.

beIN SPORTS'un F1 hafta sonu için yayınları, 29 Şubat Perşembe günü saat 10.55’teki Formula 3 Bahreyn antrenman seansı ile başlayacak.

2024 yılına özel olarak tüm DIGITURK üyeleri Formula 1 dünyasına ilişkin tüm içerikleri ek bir ücret ödemeden, beIN SPORTS 4 kanalı ve beIN CONNECT üzerinden izleyebilecek. Ayrıca Digiturk üyeleri, 400 numaralı kanaldan tüm yarışları 4K / UHD kalitesinde yaşayacaklar. TOD üyeleri de Süper Dolu veya Spor Extra paketlerine sahip olmaları durumunda Formula 1 heyecanına ortak olacaklar.

Formula 1’in Yeni Evi beIN SPORTS 4

beIN SPORTS 4, sezon boyunca Formula 1’e dair tüm içerikleri ekrana getirecek. Tüm yarışlar ve daha fazlası beIN SPORTS’un deneyimli isimleri ve spor yayıncılığındaki üstün tecrübesi ile beIN SPORTS 4 ekranlarında olacak. Yeni sezonda FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası™’nın antrenman seanslarını, sıralama turlarını ve yarışları Uygar Karaca anlatacak, Jason Tahincioğlu da yorumcu koltuğunda oturacak. Formula 2 Dünya Şampiyonası™, FIA Formula 3 Dünya Şampiyonası™’e dair tüm organizasyonlar ile F1 Academy ve Porsche Cup’ın anlatımlarında ise Kerem Korkmaz, Kaan Demirel ve Can Çarpıcı olacak.

Formula 1’e özel programlar da sezon boyunca ekranlara gelecek. Her yarış öncesi “Start Line” ve her yarış sonrası “Finish Line” programları ile Gökhan Telkenar ve Korhan Şavran sporseverlerle buluşacak. Ayrıca beIN SPORTS TÜRKİYE YouTube kanalına özel F1 Club gibi içerikler de 24 yarışlık takvim boyunca yayınlanacak. beIN CONNECT ve TOD aboneleri tüm içerikleri Formula 1 kategorisinden izleyebilecekler.

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonuna dair tüm heyecanı anbean ekranlara getirecek olan beIN SPORTS, sezon boyunca Formula 1, Formula 2 ve Formula 3’ün antrenman seansları, sıralama turları, sprint yarışları, Grand Prix’ler ile F1 Academy ve Porsche Cup yarışlarını da canlı yayınlayacak.

2024 BAHREYN GP ve beIN SPORTS YAYIN PROGRAMI

29 ŞUBAT PERŞEMBE

10:55 Formula 3 Bahreyn Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

12:05 Formula 2 Bahreyn Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

14:30 Formula 1 Bahreyn GP 1. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

16:00 Formula 3 Bahreyn Sıralama Turları // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

16:55 Formula 2 Bahreyn Sıralama Turları //beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

18:00 Formula 1 Bahreyn GP 2. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

1 MART CUMA

13:15 Formula 3 Bahreyn Sprint Yarışı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

15:30 Formula 1 Bahreyn GP 3. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

17:15 Formula 2 Bahreyn Sprint Yarışı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

19:00 Formula 1 Bahreyn GP Sıralama Turları // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

2 MART CUMARTESİ