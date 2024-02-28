beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı
Bugün yapılan açıklamada, beIN SPORTS ve Digiturk'un Formula 1 yarışları için yayın haklarını satın aldıkları ve 10 sene boyunca Türkiye'deki F1 yarışlarının beIN SPORTS'ta yayınlanacağı duyurulmuştu. beIN SPORTS, F1 yayınlarına dair merak edilenleri açıkladı. 2024 Bahreyn GP hangi kanalda, nasıl izlenecek, yarışları kim sunacak konusunda bilgiler bu içeriğimizde.
2024 BAHREYN GP ve beIN SPORTS YAYIN PROGRAMI
- 10:55 Formula 3 Bahreyn Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 12:05 Formula 2 Bahreyn Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 14:30 Formula 1 Bahreyn GP 1. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 16:00 Formula 3 Bahreyn Sıralama Turları // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 16:55 Formula 2 Bahreyn Sıralama Turları //beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 18:00 Formula 1 Bahreyn GP 2. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 13:15 Formula 3 Bahreyn Sprint Yarışı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 15:30 Formula 1 Bahreyn GP 3. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 17:15 Formula 2 Bahreyn Sprint Yarışı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 19:00 Formula 1 Bahreyn GP Sıralama Turları // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 12:00 Formula 3 Bahreyn // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 13:30 Formula 2 Bahreyn // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
- 18:00 Formula 1 Bahreyn Grand Prix // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
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