Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

beIN SPORTS F1 yayınlarıyla alakalı tüm detaylar - 2024 Bahreyn GP yarış programı

Bugün yapılan açıklamada, beIN SPORTS ve Digiturk'un Formula 1 yarışları için yayın haklarını satın aldıkları ve 10 sene boyunca Türkiye'deki F1 yarışlarının beIN SPORTS'ta yayınlanacağı duyurulmuştu. beIN SPORTS, F1 yayınlarına dair merak edilenleri açıkladı. 2024 Bahreyn GP hangi kanalda, nasıl izlenecek, yarışları kim sunacak konusunda bilgiler bu içeriğimizde.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
WhatsApp Image 2024-02-28 at 19.14.41
Türkiye’nin spor ekranı Digiturk, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10 yıllık yayın haklarının sahibi oldu.
Formula 1'in antrenman turları, sıralama turları, sprint yarışları, Grand Prix’ler ile Formula 2, Formula 3, F1 Academy ve Porsche Cup 10 yıl boyunca beIN SPORTS’ta olacak. beIN SPORTS, güçlü ve deneyimli kadrosuyla F1'in tüm heyecanını sezon boyunca sporseverlerle buluşturacak. Formula 1’de yeni sezon yarın antrenman turlarıyla başlıyor.
beIN SPORTS'un F1 hafta sonu için yayınları, 29 Şubat Perşembe günü saat 10.55’teki Formula 3 Bahreyn antrenman seansı ile başlayacak. 
2024 yılına özel olarak tüm DIGITURK üyeleri Formula 1 dünyasına ilişkin tüm içerikleri ek bir ücret ödemeden, beIN SPORTS 4 kanalı ve beIN CONNECT üzerinden izleyebilecek.  Ayrıca Digiturk üyeleri, 400 numaralı kanaldan tüm yarışları 4K / UHD kalitesinde yaşayacaklar. TOD üyeleri de Süper Dolu veya Spor Extra paketlerine sahip olmaları durumunda Formula 1 heyecanına ortak olacaklar. 
Formula 1’in Yeni Evi beIN SPORTS 4
beIN SPORTS 4, sezon boyunca Formula 1’e dair tüm içerikleri ekrana getirecek. Tüm yarışlar ve daha fazlası beIN SPORTS’un deneyimli isimleri ve spor yayıncılığındaki üstün tecrübesi ile beIN SPORTS 4 ekranlarında olacak. Yeni sezonda FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası™’nın antrenman seanslarını, sıralama turlarını ve yarışları Uygar Karaca anlatacak, Jason Tahincioğlu da yorumcu koltuğunda oturacak. Formula 2 Dünya Şampiyonası™, FIA Formula 3 Dünya Şampiyonası™’e dair tüm organizasyonlar ile F1 Academy ve Porsche Cup’ın anlatımlarında ise Kerem Korkmaz, Kaan Demirel ve Can Çarpıcı olacak. 
Formula 1’e özel programlar da sezon boyunca ekranlara gelecek. Her yarış öncesi “Start Line” ve her yarış sonrası “Finish Line” programları ile Gökhan Telkenar ve Korhan Şavran sporseverlerle buluşacak. Ayrıca beIN SPORTS  TÜRKİYE YouTube kanalına özel F1 Club gibi içerikler de 24 yarışlık takvim boyunca yayınlanacak. beIN CONNECT ve TOD aboneleri tüm içerikleri Formula 1 kategorisinden izleyebilecekler. 
Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonuna dair tüm heyecanı anbean ekranlara getirecek olan beIN SPORTS, sezon boyunca Formula 1, Formula 2 ve Formula 3’ün antrenman seansları, sıralama turları, sprint yarışları, Grand Prix’ler ile F1 Academy ve Porsche Cup yarışlarını da canlı yayınlayacak. 

2024 BAHREYN GP ve beIN SPORTS YAYIN PROGRAMI

29 ŞUBAT PERŞEMBE
  • 10:55 Formula 3 Bahreyn Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
  • 12:05 Formula 2 Bahreyn Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
  • 14:30 Formula 1 Bahreyn GP 1. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
  • 16:00 Formula 3 Bahreyn Sıralama Turları // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
  • 16:55 Formula 2 Bahreyn Sıralama Turları //beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD 
  • 18:00 Formula 1 Bahreyn GP 2. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
1 MART CUMA
  • 13:15 Formula 3 Bahreyn Sprint Yarışı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
  • 15:30 Formula 1 Bahreyn GP 3. Antrenman Seansı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
  • 17:15 Formula 2 Bahreyn Sprint Yarışı // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
  • 19:00 Formula 1 Bahreyn GP Sıralama Turları // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
2 MART CUMARTESİ
  • 12:00 Formula 3 Bahreyn  // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD
  • 13:30 Formula 2 Bahreyn  // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD 
  • 18:00 Formula 1 Bahreyn Grand Prix // beIN SPORTS 4, beIN CONNECT, TOD

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Norris: "McLaren'ı, Bahreyn'de göstereceği performansa göre değerlendirmeyin"
Sonraki haber Ricciardo: "2025 Red Bull F1 koltuğu odak noktam değil ancak hedefim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım"

Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım"

Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım" Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım"

Red Bull içi soruşturma tamamlandı: Christian Horner aklandı!

Red Bull içi soruşturma tamamlandı: Christian Horner aklandı!

Formula 1
Bahreyn GP

Red Bull içi soruşturma tamamlandı: Christian Horner aklandı! Red Bull içi soruşturma tamamlandı: Christian Horner aklandı!

Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor"

Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor"

Formula 1
Bahreyn GP

Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor" Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor"

Son Haberler

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım" Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

F1 Formula 1

Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız" Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

F1 Formula 1

Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

MGP MotoGP

Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye