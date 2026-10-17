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Beganovic, Ferrari’nin 2027'deki yedek pilotu oldu: "Yeni bir başlangıç"
Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Dino Beganovic, 2027 sezonunda İtalyan ekibinin resmi Formula 1 yedek pilotu rolüne getirildi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 17 Eki 2026 12:20
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Dino Beganovic, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
İsveçli genç yetenek Dino Beganovic, önümüzdeki sezon Ferrari bünyesinde test ve geliştirme pilotu olarak görev yapmaya devam ederken aynı zamanda takımın F1 yedek pilotluğunu da üstlenecek. F1 hafta sonlarında daha önce Ferrari ile serbest antrenman seanslarına katılan Beganovic, 2025’te Bahreyn ve Avusturya’da SF-25’in, 2026’da ise Barselona ve Avusturya’da takımın güncel aracının direksiyonuna geçmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beganovic, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Haber resmiyet kazandı. Resmi olarak Ferrari Formula 1 takımının yedek ve test pilotuyum.”
“Bu yolculukta beni destekleyen ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Yeni bir başlangıç olacak."
Dino Beganovic, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Formula 2'deki ikinci sezonunu geçiren ve son iki yılda üç galibiyet elde eden İsveçli pilot, şu anda şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.
Bir diğer Ferrari Akademi pilotu Rafael Camara'nın da geleceği netleşti. Brezilyalı pilot, önümüzdeki sezon Esteban Ocon’un yerine Haas koltuğuna oturarak Formula 1’e adım atacak.
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- Motorsport.com Ekibi
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