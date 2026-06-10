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Formula 1 Monako GP

Beganovic, Barselona antrenman seansında Hamilton’un yerine piste çıkmaya hazırlanıyor

Lewis Hamilton, Barselona hafta sonunun ilk serbest antrenman seansında aracını Dino Beganovic'e devredecek.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Dino Beganovic, Ferrari Driver Academy

Dino Beganovic, Ferrari Driver Academy

Fotoğraf: Ferrari

İsveçli genç yetenek, bu hafta sonu Barcelona’da piste çıkacak çaylak pilotlar arasına dahil oldu.

Yeni nesil Formula 1 araçlarıyla çıkacağı ilk seansını sabırsızlıkla bekleyen Beganovic, şunları söyledi: "Bu hafta sonu ve ilk antrenman seansı için beklentilerim, teknik bir odaklanma ile duygu yoğunluğunun karışımından oluşuyor.” 

“Formula 1 seansına katılmak ve bir Ferrari aracına geri dönmek, benim için her zaman çok özeldir."

"Kırmızı yarış tulumunu giymek, direksiyon başına geçmek; mühendisler ve mekanikerlerle yakın bir şekilde çalışmak benzersiz bir duygu.” 

Dino Beganovic, Scuderia Ferrari

Dino Beganovic, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

“Bu yüzden Barselona'yı gerçekten dört gözle bekliyorum. Geçen yılki antrenman seansından harika anılarım var; bu kez o deneyimin üzerine koyarak her şeyi eksiksiz bir şekilde yapmak istiyorum."

"Kural değişiklikleri ve beraberinde getirdiği her şey nedeniyle bu aracın benim için hâlâ çok yeni olduğu açık.” 

“Dolayısıyla önceliğim, olabildiğince hızlı bir şekilde rakiplerin temposuna ayak uydurmak.”

“Amacım takımın benden istediği görevi yerine getirmek; faydalı geri bildirimler sağlamak ve araca olabildiğince uyum sağlamak. Bunu başarabilirsem, tüm takım için olumlu ve umarım benim için de keyifli bir seans olacak."

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