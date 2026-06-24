Beganovic, Avusturya GP’nin ilk antrenman seansında Ferrari ile piste çıkacak

Şu anda Formula 2'de yarışan Beganovic, geçen sezonun başından bu yana Ferrari ile birçok kez antrenman seansına katıldı. 22 yaşındaki İsveçli pilot, 2025 yılında Bahreyn ve Avusturya'da Leclerc'in yerine iki kez piste çıkmıştı.

Bu sezonsa genç pilot Barselona'da Hamilton’ın aracıyla piste dönmüştü. Barselona-Katalonya'daki ilk antrenman seansında sekizinci sırayı alan Beganovic, üçüncü sıradaki Leclerc'in yaklaşık 0.9 saniye gerisinde kalmıştı.

Dino Beganovic, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Avusturya Grand Prix'si öncesinde Ferrari, Beganovic'in Red Bull Ring'deki 1. Antrenman seansında Leclerc'in yerine geçeceğini duyurdu.

Formula 1 kurallarına göre takımlar, sezon boyunca her araçta ikişer kez olmak üzere toplam dört defa çaylak sürücülere şans vermek zorunda. Kurallara göre çaylak statüsü, kariyerinde ikiden fazla yarışa çıkmamış pilotları kapsıyor.

Avusturya'da diğer takımlar da 1. antrenman seansında çaylak pilotlara yer verecek. Jak Crawford, Aston Martin AMR26'da Lance Stroll'ün yerini alacak. Williams'ta Luke Browning Carlos Sainz'ın yerine piste çıkarken, Audi'de ise Paul Aron Gabriel Bortoleto'nun koltuğuna oturacak.

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