Bearman: "Beraber yarışarak büyüdüğüm isimlerle tekrar piste çıkmak güzel olacak"
Formula 1 2023 sezonu, Abu Dabi Grand Prix'i ile sezona veda edecek. Sezonun son yarışta bir çok takımda çaylak pilotlar 1. antrenman seansında katılacak. Oliver Bearman da, bu çaylak isimlerden birisi. Bearman, VF-23'ün koltuğuna oturacak.
Abu Dabi Grand Prix'si 1. antrenman seansında çok sayıda çaylak pilotun piste çıkacak. Bu isimlerden biri olan Ferrari'nin genç yeteneği Bearman, Meksika'nın ardından Haas VF-23'ün koltuğuna tekrar oturacak.
Bearman, Meksika'da 1. antrenmanda gösterdiği performans ile Haas'ı memnun etmişti.
Cuma günü 1. antrenman seansına katılacak olan Bearman, seansın ardından F2 sıralama turlarına da katılacak. Aynı anda kendisi gibi birçok çaylak isimle piste çıkacak Bearman, daha önce yarıştığı isimlerle piste çıkmaktan memnun olduğunu belirtirken programın sıkışıklığından da dem vurdu.
Bearman, "Birçok takımda iki çaylak pilot olacak. Tanıdığınız ve çoğunlukla beraber yarışarak büyüdüğüm insanların olması güzel. Bu yüzden güzel bir duygu."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Oliver Bearman, Haas VF-23, leaves the garage
"Biliyor musunuz biliyorum ama 1. antrenmandan yarım saat sonra F2 sıralama turları var. Bu yüzden sıkışık bir program olacak. Kelimenin tam anlamıyla üzerinizi değiştirip otomobile koşarken, hazırlanmak için hiç vaktiniz yokken kendinizi F2 sıralamasına vermek zor. Bu yüzden zamanlama açısından küçük bir hata olduğunu düşünüyorum." dedi.
Bu yılın ikinci yarısının parlayan isimlerinden olan Oscar Piastri, Katar GP sprint yarışını kazanmıştı. Bearman, Piastri'nin bu sene gösterdiği performans ile gelecekte F1'e katılacak isimlere iyi bir örnek olduğunu dile getirdi.
Bearman, "Hazırlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. F1’e katıldığınızda çok fazla yarışı geride bırakmış insanlarla mücadele ediyorsunuz. Çaylak olarak gelmek zor bir iş. F1’e geçiş yapmadan önce hazırlıklı olmam önemli olacak. Umarım daha fazla serbest antrenman ve özel antrenman yapabilirim. İdeal bir dünyada F1’e bu şekilde hazırlanırdım." dedi.
Kendisine F1 için nasıl bir yol haritası çizdiği ve 2025 için hazır olup olmadığı sorusuna ise Bearman, "Hazır olacağımı biliyorum. Bunun için gerekenlere de sahip olduğumu biliyorum. Belki hazırlık önemli olacak. Ama her şeyden önce o adımı atacak kadar iyi bir iş çıkarmam gerekiyor. Eğer çağırılırsam gitmeye hazır olduğumdan hiç şüphem yok." dedi.
Bearman, Abu Dabi Grand Prix'si sonrası yapılacak olan sezon sonu testlerine Haas adına katılacak isim olacak.
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