Bearman'ın Haas'ı gerçekten etkileyen özellikleri neler?

Haas'ın yeni Formula 1 pilotu Ollie Bearman, “olgunluğu” ve “büyük resmi anlama yeteneği” ile Amerikan takımı üzerinde şimdiden önemli izlenimler bıraktı.

Bu görüş, Bearman ile Esteban Ocon ile birlikte yepyeni bir 2025 Haas pilot kadrosunda yarışmak üzere sözleşme imzalayan takım müdürü Ayao Komatsu'ya ait.

Geçen yıl Meksika'daki çaylak antrenmanından bu yana Haas'ı etkilemeyi başaran Ferrari'nin genç pilotu Bearman, bu yıl Azerbaycan'da yarış yasağı bulunan Kevin Magnussen'in yerine katıldığı son tek seferlik yarışta, orta sıradaki bir takım için yarış hafta sonunun çeşitli baskılarıyla nasıl başa çıkabileceğini gösterdi.

Sezon başında Suudi Arabistan'da apandisit rahatsızlığı nedeniyle Carlos Sainz'ın yerine yarışarak Ferrari adına yarışı yedinci sırada tamamlayan Bearman, Bakü'de 10. olarak bir puan daha aldı.

Bearman'ın Formula 2'deki deneyimsizliği göz önüne alındığında bu dönüşün kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Komatsu şu cevabı verdi: “Şaşırmadım.

“Ama bu Ollie'den bir şey eksiltmek anlamına gelmiyor. Şaşırmadım çünkü 1. antrenmanlarda onunla o kadar iyi şeyler gördüm ki beklediğim de buydu.”

“Meksika’daki 1. antrenman seansında bizim için ilk kez araç kullandığında beni gerçekten etkileyen şey büyük resmi anlama yeteneğiydi, oynaması gereken rolü, neyi ne zaman yapması gerektiğini anlamasıydı. Ayrıca ne kadar çabuk öğrenebildiği…”

Oliver Bearman, Haas VF-24 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

“Bakü için amaç çok farklıydı. Tüm yarış hafta sonu boyunca tamamen farklı bir zihniyet söz konusuydu ancak yaptığı şeyler, neler uyguladığı, ne kadar hızlı öğrendiği bunların hepsini Meksika'daki ilk 1. antrenman sürüşünde de gördüm."

“Evet, elbette 3. antrenman seansı (Bearman'ın Bakü'deki ilk hızlı turunda kaza yapması) bir aksilikti.

“Bilmediğim bir şey de buydu: Böyle bir aksilikle nasıl başa çıkacağı.”

“Ama sonra yine çok iyiydi, değişmeyi ve odaklanmayı başardı, Cuma günü iyi yaptığı şeylere geri döndü ve sonra Q1’de böyle başarılı oldu. Yani bu harikaydı.”

“Etkileyici. Ama beklediğim de buydu.”

Komatsu ayrıca Bearman'ın Bakü yarışının ilk bölümünde geçici takım arkadaşı Nico Hulkenberg ile pozisyon değiştirmesi istendiğinde gösterdiği “olgunluğu” da övdü; zira Britanyalı pilot Haas'ın lastik yönetimine ilişkin talimatlarına uyarak çok yavaş tur atarken, Hulkenberg lastiklerin zorlu sokak pistinde sürpriz bir şekilde daha yüksek bir tempoya dayanabileceğini gösteriyordu.

Komatsu, “Yarışta ilk etapta pozisyon değiştirmek zorunda kaldığımızda gösterdiği şey... Mutlu değildi.”

“Bunun nedenini tamamen anlayabiliyorum.”

Oliver Bearman, Haas VF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

“Ama sonra, bu konuda mutsuz olmasına rağmen, bunu yaptı.”

“Hulkenberg'i geçmesine izin vermemek gibi bir şey yapmadı ve bunu bir veya iki tur daha geciktirmedi. Bu da yine olgunluğunu gösteriyor, değil mi? Bu harika.” diye ekledi.

Bearman'ın Bakü puanı, Sainz ve Sergio Perez'in kaza yapmasının ardından Hulkenberg'i geçmesinin ardından geldi. Hulkenberg, kazayı geçtikten ve enkaza çarptıktan sonra yeşil bayrak işaret levhasına tepki veremedi ve Lewis Hamilton ise onu geride bıraktı.

Komatsu'ya göre, Mercedes'in Hulkenberg'i geçmesini takip eden Bearman “farkındalığını ve sakinliğini” gösterdi.

Komatsu, “Bu da başka bir şey, üzgün olduğunda ya da zorluklarla karşılaştığında bile her zaman sakin.”

“Çok sakin ve yarışın sonuna doğru büyük bir kazanın yaşandığı, çok sayıda enkazın olduğu o sarı bayraklı durumda bile yine sakindi.”

“Aklı başında bir şekilde, 'Tamam, Nico işin içinde değil' dedi ve devam etti.” diye ekledi.