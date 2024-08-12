Bearman, zaafının sıralama temposu olduğunu düşünüyor

Oliver Bearman, Haas F1'deki ilk sezonunda karşı karşıya kalacağı asıl zorluğun sıralama temposunu arttırmak olacağı görüşünde.

Britanyalı pilot, serideki ilk yılında bu tempoyu arttırmaya odaklanacak.

Geliştirmesi gereken alanlar hakkında Bearman şöyle konuştu: "Üzerinde çalışılması gereken pek çok alan var ve hepsini tek bir antrenman seansında belirlemek imkansız."

"Genel olarak, zayıf yönlerimden biri sıralama temposu gibi görünüyor. Sanırım geçmişte cuma günlerinin ardından bundan bahsetmiştim."

"Eğer elimde ikinci lastik seti olsaydı her şeyin yolunda gideceğini düşünmeme rağmen yavaş yavaş gelişmeye çalışıyorum."

"Sıralama turlarında kullanılan az yakıt yükü ve maksimum motor gücü modunu göz önünde bulundurarak, önce sert lastiklerden orta, sonra da yumuşak lastiklere geçerek bu süreci öğrenmem lazım."

"Henüz bu adımı atmayı başaramadım."

"Yine de şimdiye kadar genel olarak antrenman yapıyorum ve risk almaya ihtiyaç duymuyorum."